El partido político local Som Ibi concurrirá finalmente junto con Compromís a las próximas elecciones municipales, tras el acuerdo entre ambas formaciones que finalmente se firmó este viernes. La portavoz y actualmente única concejal de la formación en el Ayuntamiento ibense, Aitana Gandia, rubricó el convenio de colaboración con la coalición valencianista junto con el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, que de esta forma puso de manifiesto el respaldo de la formación a esta operación. A la cita también acudieron el secretario comarcal de Compromís, Alexandre Cerradelo, y su portavoz en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, entre otros cargos destacados del área de l'Alcoià y El Comtat y diversos militantes de Som Ibi.

El acuerdo se corresponde con las condiciones que deseaba Som Ibi, y que la formación local ya anunció hace algunas semanas. Así, el partido municipalista no se integrará en Compromís para ser su agrupación local, sino que mantendrá su autonomía y la candidatura llevará el nombre de Som Ibi-Compromís, una fórmula que ya se ha llevado a cabo en otros municipios de la Comunidad Valenciana. La cabeza de lista volverá a ser Aitana Gandia, tal y como expresó ella misma, aunque lógicamente esta colaboración dará pie a que puedan sumarse al proyecto más personas. La edil señaló que "el objetivo es aglutinar el voto de la izquierda" y "tener mucha más fuerza", después de que la "disgregación" de candidaturas en los comicios de 2019 llevaran a que únicamente su partido obtuviera representación.

Cabe recordar que Som Ibi surgió en cierta medida de una escisión de la agrupación local de Compromís, la cual se quedó fuera de la corporación municipal y terminó desapareciendo tras haber conseguido dos ediles en 2015. El nuevo partido local obtuvo 915 votos en los comicios de 2019 y, pese a que solo Aitana Gandia logró entrar como concejal, se quedó muy cerca del segundo representante. Ahora no solo aspiran a alcanzar ese resultado, sino a ser alternativa de gobierno. La edil admitió que con la actual mayoría absoluta del PP "es complicado", pero "eso no quiere decir que la izquierda no pueda trabajar por conseguirlo". En cualquier caso, añadió, el convenio ratifica la apuesta por "mantener la esencia del municipalismo", pero acercando "todavía más" el proyecto de Som Ibi "a las políticas que han ido aplicándose por los gobiernos del Botànic" en la Generalitat.

En este sentido, Rafael Climent señaló que "las políticas que defiende Som Ibi son las mismas que está aplicando Compromís en otras instancias", y recalcó que "desde la Conselleria de Economía hemos hecho llegar ya 48 millones de euros a Ibi desde 2015 en proyectos", dirigidos sobre todo a la reindustrialización. Entre ellos destacó los 5,5 millones destinados a la renovación de los polígonos, o la prevista inversión para el desarrollo de 400.000 metros cuadrados en la próxima expansión de suelo industrial que se está gestando, alrededor de un 40% de la superficie total prevista.

Te puede interesar: Alcoy Som Ibi, un nuevo partido camino a las municipales

El convenio de colaboración implica que Som Ibi apoyará a Compromís de cara a la Generalitat y a la Diputación, pero gracias a eso, señaló el conseller, "tendrá interlocución directa" con la coalición valencianista y con el Consell. "Vamos a sumar esfuerzos", reiteró, mostrándose convencido de que "vamos a gobernar Ibi". Al mismo tiempo, insistió en que "el mundo empresarial, y más en Ibi, debería tener claro qué hemos hecho por él desde la Generalitat", porque "nos hemos volcado con la industria" en la localidad y "nadie lo puede negar".

Por su parte, Gerard Fullana coincidió en que "es muy importante este acuerdo y esta apuesta" para que Som Ibi y Compromís vayan de la mano, y se mostró "convencido" del buen resultado de la candidatura en las elecciones. Además, incidió en que "hacer política local es la forma más efectiva de llevarla a cabo" y que "necesitamos a las mejores personas para implementarla".