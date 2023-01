Las obras del carril bici de la Alameda, que comenzaron este lunes, preocupan a los vecinos y transeúntes de la zona. La avenida es uno de los puntos que más tráfico soporta y, tras haberse inhabilitado dos carriles, los vehículos se están viendo obligados a circular solo por uno.

Los primeros trabajos han provocado las primeras retenciones y circulación lenta a partir de la intersección con la calle Espronceda. Las quejas por parte de los vecinos se han ido sucediendo desde comienzos de semana a través de redes sociales y asociaciones.

El presidente de la Asociación de Vecinos del Ensanche de Alcoy, Paco Seguí, ha asegurado a este diario que "el Ayuntamiento tardó mucho en informarnos sobre qué planteamientos se iban a seguir para el comienzo de las obras en el carril bici de la Alameda" y ha lamentado que el gobierno municipal "no tenga en cuenta a las asociaciones vecinales ya que tenemos que consensuar los proyectos y que no solo se nos informe de ellos".

La organización vecinal pretendía mantener una reunión con los residentes de la zona previa al inicio de las obras, pero indican que "no nos ha dado tiempo" puesto que señalan que las actuaciones para la construcción del carril bici en la Alameda "han ido muy deprisa".

Otra de las preocupaciones es el volumen de tráfico que acogerá la Alameda una vez esté finalizado el carril bici, ya que se está construyendo por el actual carril bus, por lo que una vez esté finalizado vehículos particulares y autobuses compartirán vías.

Así, Seguí ha anunciado que en los próximos días la asociación se hará eco de su malestar a través de un comunicado que todavía están redactando y que irá destinado al Ayuntamiento de Alcoy.

"Ya empieza el desastre" o "viva el caos" son algunos de los comentarios que se pueden leer en una publicación de una conocida red social. Varios vecinos están de acuerdo en que las actuaciones para implementar un carril bici en la particular avenida "no son necesarias". Además, subrayan que "la gestión no está siendo buena por parte del Ayuntamiento".

Previo al inicio de las obras, el gobierno municipal y, en concreto, el vicealcalde y concejal de Movilidad, Jordi Martínez, pidió disculpas a la ciudadanía por las molestias que podían generar las en su ejecución y aseguró que "son necesarias para el presente y el futuro de la ciudad". Martínez también indicó que "no se eliminarán plazas de aparcamiento en la zona y se mejorará la gestión de las cargas y descargas".

Con la incorporación del carril bici, según el segundo edil, "se mejorará la movilidad sostenible de la ciudad, y se trata sin duda de un buen proyecto para la ciudadanía".

Seis meses

Es el tiempo que estima la ejecutiva local para el trascurso de las obras del carril bici. La actuación conectará el centro de la ciudad con la zona norte. Las obras está previsto que se lleven a cabo por tramos, por lo que hasta que no finalice el correspondiente hasta la calle Góngora, que comenzó el pasado lunes, no se avanzará hasta el siguiente punto.

Las obras comportan la retirada del pavimento actual, la elevación del carril bici a ras de la acera y su asfaltado.