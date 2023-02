"Las lentejas nunca me las tomaba en casa y ahora me las como porque me encantan", asegura Nico, alumno de quinto de Primaria del Colegio La Salle de Alcoy.

Los fogones del centro educativo han estado 33 años funcionando al servicio del cocinero Alfonso Villahermosa. Tras su jubilación, la dirección de La Salle ha tenido que contratar un nuevo servicio de comedor para los alumnos de Infantil, Primaria y la ESO. La empresa Cuinatour Cuina Natural, originaria de Castellón, ha sido la escogida para ofrecer este servicio a los estudiantes. Producto de temporada, fresco, ecológico y de cercanía es lo que se les ofrece ahora a los comensales que cada mediodía, de lunes a viernes, ocupan el comedor de La Salle. El director del centro educativo, Marc Segura, explica que el nuevo servicio de cocina "tiene un elevado nivel de responsabilidad de social, de hecho los proveedores de Alcoy que ya han contactado con ellos han dicho que están contentos". Menús variados que abarcan desde las más resultantes ensaladas hasta los tradicionales platos de espaguetis. La Salle ha reducido al máximo el consumo de productos de cuarta generación, estos son, aquellos que van envasados o están precocinados. Ahora, la alimentación ecológica al alcance de todos en Alicante El nuevo servicio de cocina cuenta con los alumnos como comensales críticos, esto es, si diseñan un nuevo producto, les hacen partícipes del proceso de creación. "Los alumnos evalúan de forma periódica el comedor y a partir de ahí se proponen posibles cambios o mejoras", indica el director del centro. A modo de ejemplo, un menú del día se compone de ensalada de lombarda y calabaza, sopa de pescado, ternera con cuscús y de postre, fruta del tiempo. También destaca otro que está formado por ensalada de zanahoria y pasas, espaguetis al pesto rojo de primero y tortilla de espinacas de segundo. Para la educadora Infantil, Rosa Bonifacio, que está en contacto con el primer turno del comedor apunta que los menús son variados y que los escolares "prueban cosas que no han comido nunca y lo aceptan bien". Afirma que hasta los niños que suelen dar problemas con las comidas, ya no los dan. Y a la llegada al comedor, Bonifacio abunda en que "los niños están motivados". Testimonios Reunidos en una sala, varios alumnos del colegio La Salle han debatido y confrontado opiniones a preguntas de este diario sobre cuáles son sus platos favoritos, qué han probado que les ha sorprendido y si se llevan alguna receta para hacer en casa. Julia, alumna de Secundaria admite que no le llamaban demasiado la atención las espinacas, pero que con el nuevo servicio de comedor se las come con la tortilla. En la misma línea piensa Nico, de quinto de Primaria que confiesa nunca haber probado los huevos con bechamel o el humus de sobrasada y ahora le gusta. Varios escolares de distintos cursos se ponen de acuerdo en que sus familiares estarían sorprendidos por los alimentos que comen en el colegio y manifiestan haber comentado en casa que podrían "hacer la comida del colegio".