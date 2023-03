La obra del parque tecnológico de Rodes de Alcoy se ha encarecido en un millón de euros. El Ayuntamiento aprobó en el último pleno ordinario una modificación del proyecto, cuyo coste asciende de esta manera a 8 millones de euros, con los votos a favor de los 12 concejales del equipo de gobierno socialista y un apoyo nada habitual, el del único concejal de Vox, mientras que el PP votó en contra y el resto de formaciones de la corporación se abstuvieron. Los populares, además, hicieron públicas sus reticencias a la operación, justificada como necesaria por el PSOE.

Así, el vicealcalde y concejal de Obras, Jordi Martínez, argumentó que "hay una serie de causas" que han obligado a llevar a cabo esta modificación. La más significativa es el hallazgo de varias antiguas bombas que se utilizaban en el día a día de la fundición que había en el pasado en la manzana donde se ubica el proyecto, y cuya retirada se debe hacer de manera muy minuciosa. El edil señaló, en este sentido, que una manipulación indebida de las mismas "podría poner en peligro las bases de los edificios" de alrededor, y que ese trabajo lento resulta también más caro. A eso hay que añadir, apuntó, que el estado de algunos elementos que se van a reaprovechar es peor del que se esperaba en un principio.

Martínez respondió así al portavoz municipal del PP, Quique Ruiz, el único de la oposición que utilizó sus turnos de palabra en este punto, y que hizo hincapié en la "trascendencia económica" de este asunto y en su "preocupación por la situación actual" del proyecto y de las cuentas del Ayuntamiento, dado que ese millón de euros de incremento del proyecto saldrá de fondos locales. A su juicio, se trata de un "sobrecoste" que tendrá "consecuencias" financieras para el Consistorio. Ruiz, además, incidió en que, mientras que la obra del parque tecnológico se encarece, la del edificio administrativo previsto en el complejo está parada porque la adjudicación quedó desierta.

El edil popular hizo hincapié en que la situación económica del Ayuntamiento es "delicada", y por eso consideró que, si el problema es que se ha detectado una mayor necesidad de inversión por una causa concreta y al mismo tiempo se han encarecido los materiales, esto no debería repercutir únicamente sobre el Consistorio. A su juicio, "deberíamos exigir a todas las administraciones que actualicen sus aportaciones" al proyecto de Rodes, y de esta manera "se mantenga la proporcionalidad" fijada en un inicio. La mitad de la financiación procede de fondos europeos. De no hacerse así, según Ruiz, la actuación se podría convertir en "un nuevo agujero para el Ayuntamiento de Alcoy".

El vicealcalde, sin embargo, rebatió que "este no es el caso de un sobrecoste", puesto que se trata de circunstancias inesperadas y totalmente fortuitas, tanto el hallazgo de los elementos sensibles como el estado de los que van a reaprovecharse, así como el precio de los materiales, y no se debe lo ocurrido a una mala previsión. Asimismo, afeó a Ruiz que "la situación económica del Ayuntamiento tampoco es tan mala" como él asegura y que, de hecho, "la liquidación no habla de eso". También insistió en que la problemática se podría haber dado en cualquier otro proyecto, por las razones que exponía.

Las explicaciones, no obstante, no convencieron a los populares, que reiteraron la necesidad de mantener la proporcionalidad de las aportaciones de cada administración. Martínez se mostró pese a todo dispuesto a ello y señaló que el equipo de gobierno intentará que aumenten esas asignaciones en consonancia con el mayor esfuerzo económico del Ayuntamiento, para sacar adelante "un proyecto necesario para Alcoy".

Avance visible de las obras

Los trabajos del parque tecnológico de Rodes van avanzando, al margen de las diatribas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alcoy. Desde los edificios de alrededor de la manzana puede apreciarse con claridad este desarrollo. En esta primera fase se está consolidando la estructura de los viejos edificios, en gran parte aprovechando elementos originales como los muros o la estructura metálica de los techos. En estos últimos trabajos se observa de manera aún más significativa la evolución en los últimos meses, con la instalación de estructuras prácticamente terminada ya en una de las naves, utilizando en buena medida las antiguas vigas de metal después de ser restauradas.