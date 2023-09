Cocentaina toma impulso para la 677 edición de su Fira de Tots Sants con el descubrimiento del cartel anunciador del evento y la presentación en público de la persona encargada de leer el Privilegi, el texto del siglo XIV que aún hoy autoriza a la villa a celebrar el certamen comercial. El patio del Palau Comtal fue escenario este viernes del acto, presentado por el humorista Eugeni Alemany, quien le dio un toque desenfadado, y cuyo aforo se llenó con la presencia de varios centenares de vecinos.

El momento más esperado fue el descubrimiento del cartel, realizado por el escultor Moisés Gil. En él se refleja una pieza que el autor ha hecho ex profeso, y que representa un caballo en movimiento, haciendo así a la vez un homenaje al 50 aniversario del característico logotipo de la Fira. Minutos antes de que se diera a conocer la obra, el artista destacaba que "la responsabilidad creativa es muy fuerte, pero al mismo tiempo es algo muy divertido, me lo he pasado muy bien haciendo el cartel". "Es sintético, sin barroquismos, con un lenguaje muy directo, como debe ser un cartel", con el que también hace un guiño a los oficios tradicionales.

Por su parte, el lector del Privilegi, el magistrado de la Audiencia Nacional Ximo Gadea, explicó que afronta su papel siendo "muy consciente de lo que supone, pero sin grandes pretensiones, con tranquilidad". La Fira, indicó, es un evento que "conecta con una parte muy emocional de mi vida. Representa sobre todo mi familia, las personas que ya no están", agregó.

La concejal de Fira, Marcela Richart, indicó que este año la Fira tomará de nuevo con fuerza las calles, tras los últimos años condicionados por la pandemia. "Vuelve mucho la animación a la calle", avanzó. Entre otras actividades, se retomarán los conciertos nocturnos del Espai Fira i Festa, con actuaciones como las de El Diluvi, Xavi Sarrià y Chimo Bayo. Y además, "cada día de Fira es único y especial, y por eso tendrá su propia clausura", con un espectáculo distinto al finalizar cada jornada.

El alcalde de Cocentaina, Jordi Pla, calificó la Fira como "el éxito colectivo de todo un pueblo", y afirmó que el Ayuntamiento pone "todos los esfuerzos y la máxima colaboración" para que el evento "sea impresionante y esté a la altura de las circunstancias", refiriéndose también a la recuperación de conciertos y actividades en la calle. Insistió en que este acontecimiento "es un instrumento brutal para mostrarnos al mundo, y por lo tanto continuaremos difundiendo nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra manera de ser". Al mismo tiempo, alabó a Moisés Gil y Ximo Gadea como "dos emblemas de nuestro pueblo", que "se lo estiman".