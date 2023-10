Un nou 9 d’octubre arriba amb l’esperit de celebració i reivindicació d’allò que ens fa ser com som. Sempre he pensat que el que ens fa ser valencians i valencianes és, essencialment, la voluntat de ser-ho: la defensa de la nostra identitat, l’estima per la nostra cultura i la manera d’entendre el món amb la nostra llengua. Aquesta ha sigut, és i serà sempre una de les nostres prioritats, i més encara quan aquells discursos que pensàvem tancats i superats tornen a obrir-se per formar part d’una realitat que sembla distòpica.

Des de les institucions tenim l’obligació de visibilitzar aquesta manera pròpia de ser, perquè és la que representa a la nostra gent, als alcoians i alcoianes. Des de la nostra diversitat com a poble, som valencians i valencianes, i per això rememorem aquesta data en què recordem les nostres arrels, però sobretot repensem el nostre futur. Vinguem d’on vinguem i pensem el que pensem, de nou el 9 d’octubre celebrarem el que som i ens retrobarem. Ja siga per ballar danses, per cantar rock en valencià, per anar a la fira o per gaudir al voltant d’una paella, estarem junts i juntes.

Aquest cap de setmana estendrem ponts entre nosaltres i celebrarem una data que ens agermana i ens engrandeix a tots els alcoians i alcoianes. Entre muntanyes, allà on ningú pensava que podríem créixer, la nostra imaginació i força de voluntat ens van permetre avançar i ens van fer un poble viu. La mateixa força que li va donar les lletres a Isabel-Clara Simó o les melodies a Ovidi Montllor, és la que ens ha fet arribar fins ací com a poble. Un Alcoi orgullós de la seua cultura, lliure i viva, que ara mira al futur.

Existeixen més de 5 milions de maneres de ser valencià, tantes com valencians i valencianes hi ha. Però compartim una identitat comuna que ens uneix, que és de totes i tots, i per això aquest 9 d’octubre és del poble. Omplim els nostres carrers d’alegria, gaudim i celebrem el passat del qual venim i il·lusionem-nos entres tots i totes pel nostre futur.