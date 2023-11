El PP de Ibi elude cualquier responsabilidad en el bloqueo que atraviesa el Ayuntamiento y exige la dimisión del alcalde, el socialista Sergio Carrasco, al considerar que es incapaz de manejar la situación. Los populares califican de "ejemplar" su gestión económica y ponen el foco en los problemas con la plantilla, al señalar que el actual bipartito de PSOE y Som Ibi-Compromís "ha bombardeado todos los puentes con los sindicatos". Además, afean a Carrasco que "se aprovechó de la situación para ganar la alcaldía, pero demuestra que no tienen ningún plan".

El que fuera último concejal de Hacienda del PP, Antonio Rico, achaca el origen de la situación en "una paralización interna desde Intervención" en octubre del año pasado, momento a partir del cual comenzó a haber retrasos en el cobro de facturas. Esto, asegura, fue lo que impidió cerrar el ejercicio presupuestario de 2022 y aprobar las cuentas de 2023, un hecho que ahora lastra al Ayuntamiento. Con todo, afirma que antes de elecciones se empezaron a pagar subvenciones a las asociaciones y también nóminas atrasadas, "y no se canceló ningún acto". También reivindica que fue el PP quien buscó un habilitado nacional para la Intervención, pero ahora el bipartito "nos echa a los leones y genera alarma".

Por su parte, la portavoz adjunta de los populares, Mayte Peñalver, recrimina al equipo de gobierno que "los concejales del PP que siguen" y que ahora están en la oposición "aún están esperando que se les pregunte por sus áreas", y que socialistas y valencianistas "se han enfrentado a los técnicos". "El interventor tiene informes en los que pide al actual alcalde que tome medidas", defiende. Por su parte, el diputado popular autonómico Fernando Pastor, que ha arropado a Rico y Peñalver en la comparecencia que han realizado este jueves, ha aludido al "caos económico", y ha señalado que "cuando uno no tiene soluciones a los problemas se dedica a echar la culpa a los demás".

Mientras tanto, el alcalde afirma que "no es que no estemos haciendo nada, sino que hacemos todo lo que podemos" para arreglar la situación. Carrasco asegura que, al estar el ejercicio presupuestario de 2022 sin cerrar, "todo lo que no se hubiera incorporado al de 2023 no se puede pagar", y añade que el presupuesto "no estaba siquiera encima de la mesa" cuando llegaron las elecciones, pese a que el PP tenía mayoría absoluta, sino que "solo algún departamento había previsto sus gastos".

El alcalde insiste en la existencia de 2.000 facturas pendientes de pago, "algunas sujetas a un congrato menor con un informe desfavorable" por haber hecho uso de esta figura que "debía ser una excepcionalidad". Y hace hincapié en el asunto de la falta de gasolina para los vehículos de la Policía Local, donde había "facturas sin ningún tipo de contrato". Sobre esta cuestión, Antonio Rico asegura que sí lo había, aunque sin dar más detalles al respecto. Carrasco niega este extremo, y afirma que se está tramitando ahora el contrato menor "para pagar el combustible de forma legal", hasta que el Ayuntamiento termine "la adhesión a la Central de Compras del Estado que hemos iniciado".

Por el momento, en cualquier caso, el gasóleo para el vehículo de la Policía está asegurado, ya que en tanto que no esté listo el contrato menor, el equipo de gobierno seguirá adelantando de su bolsillo el dinero necesario para el repostaje. La Policía Local ha confirmado el dato a este periódico, aunque los agentes se mantienen de todos modos escépticos, no únicamente por este asunto sino también por los retrasos en las nóminas y la escasez de la plantilla; este jueves a mediodía había un solo policía para hacer patrullas por el casco urbano y otro atendiendo la centralita, en un momento en que se recibían a la vez varios avisos de incidencias por el viento.