El PP de Alcoy afea al equipo de gobierno que no pida más ayudas para renovar los polígonos

El grupo municipal del PP en Alcoy ha afeado al equipo de gobierno que no haya pedido más ayudas a la Generalitat para la renovación de los polígonos industriales de la ciudad. Los populares sostienen que el Ayuntamiento podría haber pedido un tope de 2,6 millones de euros del programa de subvenciones del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), pero recibirá únicamente 727.000. Esa diferencia, asegura el grupo, se debe a que el gobierno municipal no ha aspirado a más, pese a que la edil de Industria, Elisa Guillem, se ha referido en las últimas semanas a recortes en estas partidas por parte de la Conselleria de Industria, gestionada por el PP.

La concejal popular Lirios García sostiene que el Ayuntamiento podría solicitar hasta 1 millón de euros para renovar los polígonos que cuentan con una Entidad de Gestión y Modernización (EGM), que en el caso de Alcoy son dos: Cotes Baixes y Cotes Altes. Además, podía pedir 200.000 más por cada polígono donde se quisiera intervenir, de manera que la suma total ascendería a 2,6 millones, habida cuenta que se acometerán mejoras en El Castellar, Santiago Payá y La Beniata. Por ello, la edil del PP señala que no comprende que la responsable de Industria se felicite de la cantidad que recibirán los polígonos industriales mencionados, cuando ese importe podría ser mucho mayor.

García asegura que "la concejal de industria ha decidido que se pidan tan sólo 727.000 euros", y que la opción más probable que los populares ven para que haya sido así es que "en su afán por atacar al gobierno de la Generalitat Valenciana, pide menos ayudas para así poder decir, que desde que el PP gobierna la Generalitat Valenciana, Alcoy recibe menos dinero. Y esto es inaceptable". No obstante, la edil también alude al hecho de que "el IVACE pide que el Ayuntamiento también cumpla", es decir, que la administración local realice también una inversión proporcional a la ayuda pública. En este caso serán 460.000 euros.

Al respecto, la edil apunta la posibilidad de que el Ayuntamiento no haya pedido una subvención más alta por miedo a no poder afrontar después la parte que le correspondiera. En cualquier caso, García insiste en que el Consistorio "tiene que ir a máximos", al margen de que luego la Generalitat ya otorgue una ayuda más baja o no. A su juicio, el Consistorio se está "autorrecortando, quitándose la posibilidad de ir a más". En su día, la concejal de Industria criticó que la Generalitat había recortado en un 20% las ayudas a Alcoy para la renovación de sus polígonos, mostrándose "decepcionada" por ello y recordando que este programa se puso en marcha en tiempos del conseller Rafael Climent.