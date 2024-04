La mejora de la línea Alcoy-Xàtiva sigue avanzando con la expropiación definitiva de terrenos

La mejora integral de la línea férrea Alcoy-Xàtiva ha dado otro paso estos últimos días con el anuncio definitivo de las expropiaciones de terrenos que se necesitan para ejecutar las obras. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 27 de marzo, justo antes de los festivos de Semana Santa, el listado de todas las fincas afectadas por los trabajos en el tramo de Alcoy a Ontinyent, un total de 375. De ellas, 356 se encuentran en la provincia de Alicante, siendo Cocentaina el municipio más afectado con 157. Por su parte, en el término municipal de Agres hay 94 propiedades afectadas, 69 en el de Muro, 26 en el de Alfafara y únicamente diez en el de Alcoy.

De esta forma, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) concluye un proceso iniciado a finales de 2022, y será en pocas fechas ya titular del suelo que requiere para poder realizar los trabajos. Se trata, básicamente, de una franja de terrenos adyacente a las vías, a lo largo de todo el trazado ferroviario, tanto desde Alcoy hasta Ontinyent como desde esta población hasta Xàtiva, en otro proyecto. La ocupación de este suelo es para ir trabajando en el proceso de levantamiento de los carriles antiguos y posterior instalación de los nuevos.

Se espera que estas obras comiencen a mediados de este año, presumiblemente en torno al mes de junio, para después mantener la línea totalmente cerrada al tráfico hasta finales de 2025, tiempo durante el cual se llevarían a cabo los trabajos. No obstante, por el momento todavía no hay nada cierto al respecto. A lo largo de los últimos meses se han venido sucediendo diferentes pasos en este proyecto, que, no obstante, como todo lo que se refiere al ferrocarril Alcoy-Xàtiva, va bastante despacio.

Un tren procedente de Xàtiva saliendo del último túnel antes de llegar a Alcoy, en el término de Cocentaina. / Juani Ruz

Así, cabe recordar que la adjudicación de las obras de renovación de la vía, valoradas en 117 millones de euros, está pendiente desde el pasado mes de diciembre, cuando finalizó el plazo de presentación de ofertas; como ya publicó este periódico, 12 empresas optan a ejecutar los trabajos. En paralelo, se han ido licitando otros contratos vinculados a este mismo proyecto, y algunos incluso se han adjudicado ya. El último de ellos ha sido el del suministro de carril, por cerca de 13,8 millones de euros, IVA incluido. También se han resuelto durante el mes de marzo los contratos para los suministros de traviesas y de balasto, la piedra donde se asientan las vías, por otros 11 millones en total.

De esta forma, en el último mes se han aprobado inversiones por un valor cercano a los 25 millones de euros, que se suman a los más de 7 que supuso la instalación del Bloqueo de Liberación Automática en Vía Única (BLAU). Esto, cabe recordar, ha supuesto la automatización de la circulación y ha traído consigo una notable mejora de la seguridad, además de incrementar la capacidad de la línea al hacer más fluido el tráfico. Con todo, la modernidad de los elementos de sistema, visibles en estaciones como la de Alcoy, choca con el pésimo estado en que se encuentra la vía, algo que también salta a la vista de inmediato. Por ello, cabe esperar que la ansiada adjudicación de las obras se produzca en breve y que se cumpla el plazo estipulado para llevar a cabo la renovación del carril.