El tren alcanza en Alcoy una media de 220 pasajeros al día

La estación de tren de Alcoy registró el año pasado una media de 220 pasajeros al día, bien llegados a la terminal desde València, Xàtiva o alguna otra de las estaciones de la línea, o que tomaron un convoy en la capita de l'Alcoià. Es lo que se desprende a partir del dato del total de pasajeros a lo largo de 2023, que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha cifrado en 80.158. Así aparece en el nuevo Portal de Instalaciones de Servicio, un apartado de la página web del ente gestor adscrito al Ministerio de Transportes, en el que se recogen todas las estaciones de viajeros existentes en la red estatal y algunos datos técnicos y de explotación. Entre ellos, su movimiento de trenes y pasajeros el año pasado.

Durante 2023 la estación de Alcoy tuvo un tráfico total de 2.418 trenes de pasajeros, lo que da una media de 33 viajeros bajados o subidos en cada trayecto. Son cifras todas ellas bastante discretas, pero que no dejan de ser significativas, tanto que revelan una utilización continuada de este transporte público en la ciudad y su entorno más cercano. Hay que recordar, en este sentido, que la fidelidad de los usarios ha sido una de las grandes claves a lo largo de los últimos 40 años para que este trazado ferroviario se mantenga abierto y con un servicio aceptable, como ha publicado este periódico en diferentes ocasiones. Una oferta que, además, volvió el año pasado a los cuatro trenes por sentido en días laborables, como antes de la pandemia de coronavirus. Cabe pensar que, con más servicio, el uso habría sido mayor.

Una pasajera atravesando la pequeña sala de espera de la terminal ferroviaria de Alcoy, antes de tomar el tren. / Juani Ruz

Al tratarse de la primera ocasión en que Adif ofrece cifras de usuarios desglosadas de cada una de las estaciones, resulta difícil establecer una comparación con años anteriores. No obstante, puede considerarse que la utilización del tren Alcoy-Xàtiva-València está en franca recuperación y se acerca a niveles previos a la pandemia. En 2019 se alcanzaron 132.900 viajeros en toda la línea, según una respuesta parlamentaria remitida a Compromís en el Senado dos años más tarde. Las cifras de movimiento de las diferentes estaciones entre Alcoy y Xàtiva suman bastante más de esa cifra; eso no da un número exacto de usuarios, aunque sí permite tener al menos una aproximación. En 2012 se llegó a casi 174.000 pasajeros.

Alcoy es, con diferencia, la estación más utilizada de la línea, aparte de las de Xàtiva y València-Nord. De la primera de ellas no hay datos en este portal de Adif, al estar gestionada por Renfe Viajeros al igual que la gran mayoría de las ubicadas en los diferentes núcleos de cercanías de España, mientras que el dato de la terminal valenciana no se puede comparar al ser el cómputo conjunto de todos sus trayectos de media distancia. En el recorrido, las otras dos paradas ubicadas en la provincia de Alicante, Cocentaina y Agres, tienen un uso mucho más reducido: 4.599 y 4.085 viajeros en 2023, respectivamente. No obstante, la cifra de esta última es destacable si se tiene en cuenta que la localidad a la que da servicio apenas tiene 600 habitantes y está a dos kilómetros de distancia del apeadero.

La clave de la accesibilidad

La base de datos de Adif revela que el tren se utiliza muy poco en Cocentaina; como muestra comparativa basta señalar que en Albaida, localidad que tiene aproximadamente la mitad de población que la capital de El Comtat, se registraron el año pasado 22.539 viajeros. La clave probablemente sea la ubicación de cada uno de los apeaderos; el de Albaida se encuentra en pleno casco urbano y tiene una buena accesibilidad, mientras que el de Cocentaina está a las afueras y para llegar hasta él hay que subir una imponente cuesta por un camino angosto, que parte de un barrio también de calles estrechas. Estos factores no hacen atractivo el tren, sobre todo si el usuario tiene que desplazarse a pie para llegar a la estación o al bajar del convoy, y menos aún si es de noche.

La citada parada de Albaida es la tercera más utilizada de la línea, por detrás de la de Alcoy y la de Ontinyent, esta última con 51.407 pasajeros el año pasado. También destacaron los 19.241 usuarios de la estación de Benigànim, localidad que también tiene aproximadamente la mitad de habitantes que Cocentaina. Todos estos números son testimonio de cómo, a pesar de todas las circunstancias que se han dado en la infraestructura y en el servicio a lo largo de las últimas cuatro décadas, el uso del tren se ha mantenido y tiene visos de incrementarse cuando se ejecuten las obras de renovación que se espera que comiencen este mismo año. La adjudicación de los trabajos se realizará probablemente en breve.