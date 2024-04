El centro de Alcoy se viste de Fiesta

El centro de Alcoy se va vistiendo estos últimos días con el uniforme de las Fiestas de Moros y Cristianos, un traje especial, distinto de la estética urbana habitual. La "enramada", el alumbrado extraordinario, es el marco que da cabida a decoración festiva por doquier en las principales calles de la ciudad, que en muy pocos días serán testigos de los actos de la Trilogía. Raro es el balcón de esta zona que estos días no luce la bandera blanca con la cruz roja de San Jorge, incluso en los inmuebles durante el resto del año no parece morar nadie, y raro es también el edficio público, el comercio o el establecimiento de cualquier tipo que en estas fechas no muestra algún elemento característico de los Moros y Cristianos.

Calcetines tematizados sobre las filaes de Moros y Cristianos en una tienda del centro de Alcoy. / Juani Ruz

Ejempos de ello son algunas tiendas de la calle San Lorenzo, que suelen aprovechar la llegada de días señalados para "tematizar" parte de sus escaparates, como una óptica que junto a la bandera de San Jorge exhibe gafas y otros elementos de color rojo. O un establecimiento especializado en la venta de calcetines, que cuenta con una línea específica de prendas con motivos de los Moros y Cristianos, y que estos días la muestra con mayor énfasis. Los comercios estarán cerrados en los días más señalados de las Fiestas, como el sábado, día de las Entradas, pero contribuyen a generar ambiente, y en cualquier caso sus escaparates no dejan de ser un reclamo para otras fechas.

En primer término, la que hace las veces de casa de Sant Jordiet este año, totalmente engalanada. / Juani Ruz

También saltan a la vista estos días los balcones de los edificios donde algún cargo festero tiene "su casa", bien porque sea su domicilio habitual o porque utilice esa vivienda durante las Fiestas como una suerte de cuartel general. Estas casas acostumbran a estar identificadas con vistosas banderas, aparte de las habituales de la cruz de San Jorge, y el nombre y cargo de la persona en cuestión. Ejemplo de ello es la que estos días hace las veces de casa de Sant Jordiet, en el número 1 de la calle San Nicolás; ya durante la Gloria adulta e infantil, como publicó este periódico, los festeros formaron ante el inmueble para rendir honores a Mauro Abellán Bravo, quien ocupa este año el citado cargo.

Indalecio Carbonell, presidente del Círculo Industrial, ante la bandera dispuesta a modo de arco de entrada en la sede de la entidad. / Juani Ruz

Y como no podía ser de otra forma, asociaciones o entidades que tienen su sede en el centro de la ciudad aprovechan también para lucir una decoración especial. Es el caso del Círculo Industrial, que estos días recibe a sus visitantes con una bandera mora y otra cristiana, unidas a modo de arco, y coronadas por los escudos de la Asociación de San Jorge y del propio Círculo. El presidente de la entidad, Indalecio Carbonell, recuerda que "estos son los días previos a la fiesta más importante que tiene Alcoy", y que toda la ciudad se engalana como corresponde. En su caso, además, exhiben un cuadro de Manuel Solbes que rinde homenaje a San Jorge. "Es un honor que todos los alcoyanos que vengan a Fiestas vean el ambiente", recalca.

Vista del castillo de fiestas, dispuesto en la plaza de España. / Juani Ruz

Todo esto tiene lugar en un entorno en el que estos días se trabaja a marchas forzadas para ultimar detalles, como el montaje de las tribunas y de las sillas para presenciar las Entradas. También el castillo de fiestas va recibiendo ya sus últimas visitas, antes de que este viernes a las 19.00 horas comience a sonar el Himne de Festes y la multitud congregada en la plaza de España se venga arriba. Para entonces, conviene recordar, el centro de Alcoy será ya un espacio totalmente acotado, al que será prácticamente imposible llegar en vehículo, y en determinados momentos incluso moverse a pie resultará difícil. Pero ese será también un escenario de solemnidad, de tradición, de fiesta y de expresión del sentimiento de identidad colectiva que son los Moros y Cristianos.