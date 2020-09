El aumento de los contagios por coronavirus en Gran Bretaña, unido a la clausura del turismo nacional del Imserso va provocar este invierno en el sector hotelero de la provincia unos efectos tan demoledores como los del confinamiento, ya que tanto las grandes cadenas como los pequeños propietarios de hoteles familiares tienen decidido el cierre masivo a partir de que finalice el próximo puente del 12 de octubre, en el que confía en tener, todavía, buenos resultados. Las previsiones son tan desoladoras que de los alrededor de 250 hoteles con los que cuenta la provincia solo unos 40 tendrán abiertas sus puertas durante la temporada baja, según fuentes de la dos asociaciones provinciales. El gran problema lo siguen teniendo los establecimientos vacacionales, en los que es imposible aguantar los costes con un 15% de ocupación media, lo que va a hacer que en municipios como Benidorm, el buque insignia del turismo provincial, apenas queden abiertos unos 15/20 hoteles a partir de noviembre, muchos por prestigio, aunque todos esté preparados para abrir en cuanto haya alguna señala de recuperación.

El caso es que demanda existe como lo demuestra que se siguen recibiendo reservas para final de año y, sobre todo, para la próxima primavera y comienzo del verano. En los hoteles urbanos los costes de producción son menores y en ciudades como Alicante se espera poder mantener abierta el grueso de la planta aunque congresos y eventos están congelados, un nicho de mercado estratégico y clave para los hoteles urbanos. «Estamos en un momento marcado por los cambios y está claro que esta crisis sanitaria, trasladada al turismo nos obliga a hacer una profunda reflexión y dar un salto de calidad buscando clientes con nivel adquisitivo superior porque llenar al cien por cien se ha acabado», subraya José María Caballé, presidente de Servigroup, la principal cadena hotelera de la Comunidad Valenciana.

La cancelación del programa de turismo del Imserso ha puesto el letal epitafio a una temporada para olvidar y ayer siguió provocando el rechazo unánime del sector turístico de la Costa Blanca, al que se sumaron el presidente de la Diputación, Carlos Mazón y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. Ambos rechazaron el paso adelante dado por el Ministerio de Asuntos Sociales exigieron un replanteamiento.

Francesc Colomer compartió las críticas de la patronal turística tras la cancelación hasta la temporada 2021-2022 del Imserso, un torpedo en medio de la línea de flotación del sector turístico provincial, que perderá 250.000 turistas y cien millones de euros. «Es un error porque no se puede cerrar algo sin tener en cuenta cuál puede ser la evolución futura. El problema no es viajar, es no viajar seguro, pero nuestros establecimientos han demostrado que han hecho las cosas bien para prevenir los contagios. Hay que regenerar el programa, abrirlo a otras sectores de edad pero cerrarlo sin más no es la solución. Nuestros hoteles han demostrado que son lugares seguros, han adoptado medidas de prevención más rigurosas que las que pueda haber en nuestros propios domicilios». Colomer subrayó, por otro lado, que «resulta contradictorio que tratemos de abrir corredores seguros en Europa y suspender los viajes nacionales del Imserso».

Por su parte, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, criticó la decisión del Gobierno y la calificó como un «mazazo para el turismo de la provincia». Mazón tildó la medida de «precipitada» y abogó por ofrecer alternativas que permitan reactivar el sector. Para ello, exigió al ejecutivo central que se replantee esta situación, «porque hay otras vías y tenemos la capacidad de abordarlas». El presidente propone como solución un replanteamiento de las fechas en las que se pueda habilitar este programa, en lugar de renunciar directamente a él. «Poder buscar un periodo a lo largo del año para desarrollar esos corredores es la opción más idónea», al tiempo que recordó que el sector está por la labor y que «desde la Diputación y desde ayuntamientos como Benidorm, Alicante o Torrevieja estamos dispuestos a llevarlo a cabo».

«Estamos proponiendo corredores de seguridad en colaboración con el sector y con la implicación de diversas administraciones públicas, para abrir esos canales turísticos seguros», señaló Mazón, lamentado que «volvemos a empezar la casa por el tejado, diciendo no al turismo sin ofrecer la posibilidad de que el sector demuestre su capacidad y su profesionalidad».

Mazón recordó, además, que esta cancelación «llega en un momento en el que estamos buscando líneas de colaboración con turoperadores, negociando con aerolíneas y, al mismo tiempo, abriendo vías de comunicación diplomática con mercados tan importantes para nosotros como el británico». El presidente concluyó asegurando que «noticias como estas nos van a impedir seguir por esta senda, incluso con nuestro turismo nacional, se nos cerrarán cada vez más puertas».

Por su parte, el director general de Turismo Herick Campos, compartió también la tesis de Hosbec sobre la cancelación de lo que queda de la temporada de los viajes del Imserso, decisión que calificó de «lamentable». Campos, al igual que Hosbec, consideró que, antes de tomar esa decisión, ésta debería haber sido consensuada con todos los implicados y se tendría que haber realizado una «evaluación» para decidir si se podía o no desarrollar el programa «por meses o tramos de meses. Hubiera sido deseable exprimir todas las posibilidades» para que el dinero destinado al programa del Imserso se destinase a «generar demanda».

Un agosto para olvidar

Las pernoctaciones en hoteles de turistas cayeron el 45,9 % en agosto en la Comunidad Valenciana en relación a hace un año, y fue la tercera región entre los destinos principales de los viajeros españoles, según los datos hechos públicos ayer por el INE. Benidorm fue uno de los tres puntos turísticos con más pernoctaciones, pero no pasó del 54% de ocupación media y todo con la mitad de la planta hotelera cerrada. La Costa Blanca recibió 244.841 turistas españoles y 50.924 españoles. En el conjunto de España, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros disminuyeron un 64,3% en agosto respecto al mismo mes de 2019, desde casi 47 millones a 16,8 millones, por el efecto de la pandemia, pero la caída es algo menor que la de julio, cuando el descenso fue del 73,4%.En los ocho primeros meses de 2020 se han producido 72,4 millones de pernoctaciones, un 69,8 % menos que en el mismo período de 2019.

Las comunidades con mejores resultados en ocupación hotelera se sitúan en el norte del país: Cantabria, con un 70,6%, y Asturias, con un 68,2%. En concreto, los hoteles de Colunga y Ribadesella (Asturias), Suances (Cantabria) y Broto (Huesca) registraron ocupaciones más altas, por encima del 80% por el 53% de Benidorm.