Rafael Mas, concejal de Compromís, ha protagonizado hoy una escena surrealista durante el pleno municipal telemático. El edil estaba interviniendo para defender un uso publico en el faro del Cabo de la Huerta cuando ha sonado el telefonillo de su casa.

Ni corto ni perezoso, el concejal ha dicho "disculpad, que me están llamando al teléfono" y, tras pedir si "¿pueden colgarme el esto?", ha precisado que "es que vivo solo y no puedo... no puedo... ¿Vale? Gracias". Acto seguido se ha levantado, dejando con cara de máxima incredulidad al resto de los concejales.

El alcalde, Luis Barcala, que no daba crédito a lo que estaba viendo, ha preguntado "entonces, ¿ha terminado? Pues nada hombre, ¡esperaremos a que termine usted de hablar por teléfono!"

Segundos después el edil de Compromís ha regresado, pero Barcala no le ha dejado "explicarse" argumentando que había perdido ya su turno de palabra.

El Pleno ha rechazado la iniciativa de Unidos Podemos para que el Ayuntamiento de Alicante elabore una propuesta para convertir el entorno del faro del Cabo de la Huerta en un centro de interpretación de carácter público. La Autoridad Portuaria acaba de otorgar la concesión a una empresa para instalar un restaurante en las instalaciones anexas al faro. La propuesta ha sido tumbada por los votos en contra del bipartito y de Vox.

Disculpas

El edil de Compromís ha querido dar su explicación a este hecho a través de su cuenta de Twitter.