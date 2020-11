El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, señaló ayer que la intención es mantener una semana más el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana, pues cree que «no hay datos positivos para cambiar esta situación». Mientras, en la provincia de Alicante se registraron ayer 550 nuevos contagios de covid y cuatro personas más han perdido la vida a causa de la enfermedad, una de ellas residente de un geriátrico.

Puig se manifestó así ante los medios en un acto en Castellón al ser preguntado al respecto. El jefe del Consell subrayó, en cuanto a la posibilidad de adoptar medidas más restrictivas en la Comunidad Valenciana, que hay que ver cómo funcionan las medidas que se han tomado. Así, Puig ha apuntado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que «hemos tenido momentos mejores y peores y en este momento vamos a ver qué evaluación hacen los epidemiólogos de las medidas que se han ido tomando y, en ese sentido, vamos a evaluar la situación permanentemente y tomaremos decisiones».

«Datos negativos»

En esta línea, indicó que hay datos «muy negativos» en cuanto a los contagios y que hay «un poco de estabilización» en la hospitalización, «que es lo más importante». «Tenemos que ver cómo van los indicadores, sobre todo el que representa las hospitalizaciones tanto en planta como en UCI», añadió.

El cierre perimetral de la Comunidad Valenciana comenzó a aplicarse el pasado 30 de octubre. Desde entonces, no se puede entrar ni salir de la Comunidad sin una causa justificada, como puede ser tener la residencia, por estudios, cuidado de personas mayores o una urgencia médica. Al cierre perimetral se suman otras medidas para tratar de contener la pandemia, como es el toque de queda nocturno o la limitación de aforos, que si bien han logrado contener el crecimiento de contagios no han sido decisivos para doblegar la curva.

El presidente de la Generalitat resaltó que «ahora hay una esperanza, que es la vacuna, que está más cerca», pero instó a no bajar «en absoluto la guardia». Según explicó, la vacuna todavía no ha llegado y, cuando llegue, incluso, hasta que se extienda en su aplicación, no se deben bajar los brazos, sino todo lo contrario. «Hemos de ser más persistentes que nunca porque donde nos la jugamos sobre todo en estos meses es en el espacio hospitalario», dijo.

Preguntado por los desacuerdos con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en cuanto a las medidas adoptadas, Puig dijo que está preocupado por la pandemia desde el inicio y que ha tomado siempre las decisiones de acuerdo a los expertos y atendiendo a toda la realidad de la Comunidad Valenciana.

En cuanto al balance de cifras diario, en el conjunto de la Comunidad se han registrado 1.936 nuevos casos de la enfermedad y 15 personas han perdido la vida.

La tensión en los hospitales de la provincia se ha reducido levemente en esta última jornada. Hay 504 personas ingresadas en planta -16 menos que el día anterior- y 88 en las Unidades de Cuidados Intensivos, que son cinco menos que el balance del martes.

Nuevos brotes

Por último, se han detectado 12 brotes de coronavirus en la provincia y 53 en el conjunto de la Comunidad Valenciana. En Elche hay cuatro brotes de origen social y laboral, con 23 afectados en su conjunto. También se ha detectado otro brote en un colegio de Elda con tres contagiados. Además, hay focos en las localidades de Orihuela, Daya Nueva, Dénia, Alicante, Sant Joan d´Alacant y Onil.

El CSIF pide mascarillas FFP3 para el SAMU

El sindicato CSIF ha solicitado por escrito, y con carácter urgente, a la Conselleria de Sanidad que proporcione mascarillas FFP3 a los trabajadores del Samu. La central recuerda que «en muchas ocasiones intervienen en emergencias con alto riesgo de contagio por covid-19» y reclama estas mascarillas en las 48 bases de la Comunidad Valenciana «con el fin de evitar ese peligro». La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señala en el documento que «se han detectado riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores y incumplimiento del plan de prevención de riesgos laborales».

El CSIF explica en su escrito que «en muchas ocasiones los equipos SAMU intervienen en emergencias con alto riegos de contagio por covid, como pueden ser actuaciones que generen aerosoles, intubaciones o salpicaduras». La central sindical apunta que «el protocolo en estos casos indica que dentro de la equipación de protección individual se debería de utilizar la mascarilla FFP3 para dar la máxima protección posible a los trabajadores». CSIF recuerda que ese tipo de mascarillas es la empleada en UCIs hospitalarias.