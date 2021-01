El bipartito de Alicante, de PP y Cs, ha vuelto a señalar al Govern del Botànic, de PSPV, Compromís y Unides Podem. En este caso, las críticas parten de la Concejalía de Educación y se dirigen a la Conselleria de Educación, centrándose en el Plan Edificant, un proyecto que ha sido testigo de recientes batallas políticas entre ambas administraciones. La edil popular Julia Llopis lamenta que el gobierno municipal de Alicante acumule cuatro meses esperando que el departamento autonómico acepte el reajuste en obras del Plan Edificant, que aprobó la Junta de Gobierno en septiembre por los retrasos en las actuaciones en cuatro colegios de la ciudad de Alicante. El choque entre Llopis y el Consell no es nuevo. Ya ha habido graves desavenencias con Educación, sobre todo a raíz del Plan Edificant, y también con la Conselleria de Políticas Inclusivas, por asuntos como la plantilla de Acción Social o la intervención social con los sintecho.

Desde la Conselleria de Educación aseguran que el Ayuntamiento tiene vía libre para sacar a concurso público las obras ya que existe consignación presupuestaria desde la firma de la delegación de competencias por más que se acumulen retrasos a nivel municipal.

Llopis, a través de un comunicado, ha reclamado hoy a la Conselleria de Educación, que dirige Vicent Marzà (Compromís) la aprobación del reajuste del desglose de anualidades para acometer las obras previstas en los colegios de La Florida, Juan Bautista Llorca, Santo Ángel de la Guarda y La Cañada a los años 2021 y 2022, solicitada a la administración autonómica el pasado 15 de septiembre de 2020, por unos retrasos que el bipartito achaca al confinamiento y a las limitaciones producidas por la pandemia. "Los cuatro centros suman inversiones superiores a los siete millones y medio de euros, que con la nueva programación propuesta se ejecutarán en las próximas dos anualidades. La concejala de Educación ha señalado que estas cuatro actuaciones están con su tramitación muy avanzada", según el gobierno municipal.

Llopis apunta que "el Ayuntamiento aprobó esta propuesta de reajuste de las anualidades de las obras incluidas en el Plan Edificant hará ahora cuatro meses, el 15 de septiembre, ante el retraso acumulado por el confinamiento y la pandemia, y es está a la espera de su autorización por parte de la Conselleria para poder cumplir con la nueva planificación a la que nos hemos comprometido”, a lo que ha añadido que esperan "que la respuesta no se demore habida cuenta de que ya se aprobaron los presupuestos autonómicos a finales del pasado año".

Para la edil de Educación, "todas estas actuaciones se encuentra con las gestiones administrativas ya muy avanzadas para que puedan llevarse estos cuatro proyectos en un breve plazo a licitación e iniciarse las obras, con el objetivo de que se puedan ejecutar entre este ejercicio y el próximo".

Las actuaciones que están en vías de acometer son la ampliación del CEIP La Florida con dos aulas de Educación Infantil con una inversión de 429.552,67 euros (184.814,75 en 2021 y 244.737,92 euros en 2022), la construcción de un gimnasio y un comedor en el CEIP Juan Bautista Llorca con un presupuesto 1.573.882,93 euros (686.905,33 euros en 2021 y 886.977 euros en 2022), la rehabilitación integral del CEE Santo Ángel de la Guarda por 1.042.438,02 euros (385.444,07 en 2021 y 656.933,95 euros en 2022) y la nueva construcción del CEIP La Cañada por 4.735.796,24 euros (150.891,88 en 2021 y 4.584.904,36 euros en 2022).

Respuesta de la conselleria

Desde la Conselleria de Educación recuerdan que "las reprogramaciones de las anualidades del plan Edificant se ajustan a la ejecución real de la actuación por parte de los ayuntamientos". Es decir, "si el Ayuntamiento de Alicante no ha realizado en 2020 las actuaciones previstas en esos cuatro colegios, las cantidades asignadas para ese año pasan automáticamente al siguiente y se ajustan al ritmo de licitación del ayuntamiento". Desde el departamento añaden que "el Ayuntamiento puede sacar a concurso público ya mismo la redacción de proyectos o los contratos de obra de esos cuatro colegios porque la actuación tiene consignación presupuestaria desde el momento que el conseller firma la delegación de la actuación". Por lo tanto, según subrayan, "si hoy mismo el Ayuntamiento sacara a licitación una actuación de Edificant, la conselleria automáticamente habilitaría el presupuesto necesario para hacer frente a los pagos en 2021 conforme se vayan certificando los trabajos ejecutados. Recuerda que los pagos a las empresas adjudicatarias los hace directamente la conselleria y no generan ninguna deuda al ayuntamiento". Ante el supuesto conflicto entre administraciones, Educación abre la puerta de la conselleria al bipartito de Alicante: "No obstante, la Dirección General de Infraestructuras Educativas está a disposición del Ayuntamiento de Alicante para resolver todas las dudas que tenga respecto al plan Edificant".