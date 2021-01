El diputado responsable del centro Doctor Esquerdo perteneciente al Grupo Popular, Juan Bautista Roselló, se vacunó contra el covid el pasado martes, mismo día que los internos y todo el personal del centro, según afirma él mismo.

Roselló señala a este medio que figuraba en la lista de vacunación de Consellería y que le pidieron DNI y SIP para poder llevar a cabo la vacunación. Además afirma que "todo personal del centro sea sanitario o no sanitario está vacunado, incluyendo administrativos, seguridad, personal de limpieza..." por lo que concluye señalando a este medio que "no he desobedecido al protocolo de Consellería porque ellos fueron los que me indicaron que debía vacunar".

Por otro lado, desde Conselleria de Sanidad advierten que investigarán cualquier caso que se denuncie y tengan conocimiento de que no se ha actuado correctamente.