La polémica por las vacunaciones contra el covid de cargos públicos arrecia. Y ahora en la otra orilla política. El alcalde de La Nucía y diputado provincial del PP, Bernabé Cano, también se ha vacunado contra el virus. El dirigente popular se suma a la lista de alcaldes que ya se han puesto la primera dosis y entre los que cabe destacar en la provincia a los ediles socialistas de El Verger y Els Poblets.

En el caso de Cano, la vacunación se produjo el pasado 6 de enero en la residencia Savia de La Nucía. También allí recibió a la inmunización el concejal de Sanidad, Manuel Alcalá. Aquel día según el gabinete de prensa municipal se vacunó a 115 residentes y 60 trabajadores, y Cano hizo unas declaraciones en el comunicado oficial del consistorio en las que aseguraba que recibir aquellas primeras dosis constituía «un gran regalo de Reyes» y que el 6 de enero era «una fecha histórica».

Se da la circunstancia de que el PP ha pedido durante los últimos días la dimisión de los dos alcaldes de El Verger y Els Poblets por hacer lo mismo. Pero sobre el primer edil de La Nucía los populares tienen una visión diferente: matizan que tanto el alcalde de La Nucía como su concejal de Sanidad son personal sanitario y alegan que el edil es enfermero y forma parte del personal sanitario del centro de salud de Foietes, donde ejerce como ATS; y en cuanto a Bernabé Cano añaden que es médico y que aunque está en excedencia en la sanidad pública (tiene plaza en el centro de salud del municipio que gobierna) ejerce sin embargo en la actividad privada como facultativo de dos equipos de fútbol de La Nucía. Al respecto, «tiene ficha de federado y es por tanto un médico recocido por la Federación», continúa el PP, que da otro argumento de fuerza: según su relato, en la Conselleria Cano ya figura oficialmente como médico vacunado contra el coronavirus.

Los populares dicen que en la Conselleria el primer edil ya consta como médico oficial vacunado

No obstante, sí cabe matizar que en la Comunidad todavía no se ha vacunado a ningún sanitario perteneciente, como el primer edil de La Nucía, a algún hospital o centro privado, un proceso que no comenzará hasta finales del mes de enero. La oposición también recordó que Cano tiene dedicación exclusiva en la Diputación por su cargo político y que por lo tanto en realidad no podría ejercer como médico. Por su parte, el PP considera que tanto Cano como su concejal de Sanidad se vacunaron bajo la autorización expresa de los responsables del área de salud y que por lo tanto este caso no tiene nada ver que ver con los dos alcaldes socialistas de la Marina Alta antes citados, puesto que el colegio de farmacéuticos «lo ha prescrito», alegan.

Por lo tanto los dos, según la versión popular, estarían cumpliendo con el protocolo de vacunación, que indica como grupos prioritarios tanto al personal sanitario y sociosanitario en primera línea como a «otros» grupos.

El PP de la provincia de Alicante refrendó a través de un comunicado todos estos argumentos y volvió a marcar distancia con las vacunaciones a las que se sometieron los dos alcaldes del PSPV que han estado en el centro de la polémica durante estos últimos día. Al respecto, los populares insistieron en que la vacunación de Cano y del concejal «se debe a motivos sanitarios y está lejos del gesto insolidario que se ha visto por parte de otros alcaldes».