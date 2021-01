El grupo municipal socialista, que dirige Francesc Sanguino, acusa al bipartito de Alicante de negarse a ceder espacios municipales para las transfusiones de sangre. Alicante, según los socialistas, es el único municipio de la provincia, incluyendo los gobernados por el PP, "que no cede un espacio para que se realicen las donaciones desde el pasado septiembre". Los socialistas señalan que la Concejalía de Sanidad, liderada por la popular Julia Llopis, deniega desde hace meses los puntos de transfusiones que cedió en los Centros Sociocomunitarios en marzo. Sanguino recuerda que el bipartito canceló recientemente el programa Cultura en barrios, "pero aún así no concede un punto para donaciones de plasma". En estos momentos, Alicante solo dispone de un autobús en el que solo pueden entrar dos donantes de manera simultánea, añaden los socialistas en un comunicado.

"En estos momentos, el Centro Comercial Puerta de Alicante, entre otros, está acogiendo al Centro de Transfusión para que realice transfusiones, lo que ha llevado a la saturación de las donaciones recomendables en estos puntos. Ahora existe una intensificación de transfusiones de otros municipios de la provincia para cubrir las necesidades de la capital, que absorbe más de un 30% de las unidades necesarias. Instamos al PP y a Cs a que de inmediato se vuelva a ceder un espacio en los centros sociocomunitarios como vino haciendo de marzo a septiembre e instamos a su socio de gobierno que detenga de inmediato este despropósito", añaden los socialistas.

El portavoz Socialista, Paco Sanguino, explica que en una reciente visita al Centro de Transfusión pudo conocer de primera mano las condiciones y el procesamiento de las unidades de donación de sangre. "Ante la consulta de la situación de la ciudad de Alicante, fue informado de que la Concejalía de Sanidad retiró los puntos de transfusión en los centros sociocomunitarios de la ciudad de Alicante el pasado septiembre, cuando habían estado activos desde marzo, y se les ha negado regresar a ellos desde el pasado mes de noviembre con la justificación de que la ocupación de actividades en los centros lo impide", prosiguen los socialistas en un comunicado, en el que añaden que "hay que recordar que Alicante cuenta con 9.000 donantes y en este momento se están produciendo colas porque se han retirado esos puntos distribuidos por la ciudad y el Centro de Transfusión solo cuenta con un autobús para que se realicen las donaciones".

Una excepción

Para Sanguino resulta "necesario saber que la totalidad de los municipios de Alicante colaboran para que se realicen las donaciones con la frecuencia necesaria". De los cincuenta municipios gobernados por el PP o en coalición con Cs, solo uno, el de Alicante, ha negado desde septiembre al Centro de Transfusión un espacio para ello, de manera inaudita, apuntan.

"No comprendemos cómo la Concejala de Sanidad se niega a ofrecer un espacio en los centros comunitarios cuando hay concejales del PP que personalmente van personalmente a abrir esos espacios en muchos pequeños municipios. Ningún alcalde del PP de la provincia ni de la Comunidad Valenciana ha negado un espacio para el Centro de transfusión, únicamente el alcalde de Alicante", señala Sanguino, quien apunta que se está hablando "de posiblemente la acción solidaria más importante que puede hacer una persona con el fin de que los pacientes reciban transfusiones, y sin embargo, desde noviembre, la concejala Llopis se niega a volver a ceder los espacios necesarios, espacios que no tienen un uso permanente, sino que se utilizan según la frecuencia necesaria para obtener las unidades que médicamente se requieren".

"No conseguimos entender cómo este Ayuntamiento se niega a ceder estos espacios con la peregrina excusa de que en los centros hay muchas actividades, como un curso de bolillos, más en un momento donde el suministro de unidades se ha hecho crítico", añade el socialista, para quien resulta imposible "entender cómo la concejala Julia Llopis está poniendo palos en las ruedas a pesar de que se le ha pedido por escrito hace casi tres meses y no se ha obtenido contestación". "Llopis recurre de nuevo a su manera de operar, lo ha hecho con su negativa de incorporarse a Edificant para reformar los centros educativos y lo vuelve a hacer ahora rechazando un espacio para las transfusiones, y esta vez no pueden poner de excusa al interventor", prosigue.

El portavoz indica que en estos momentos, muchos municipios han tenido que aumentar la frecuencia de sesiones de donación para poder compensar la caída de donaciones que se está produciendo en Alicante por la negativa de la concejala Julia Llopis. “Estamos dispuestos a elevar esta queja a cualquier institución para acabar con este despropósito sanitario y de solidaridad, uno más de una concejala que nos está acostumbrando peligrosamente a su actitud sectaria, proclive a generar constantemente conflictos con muchos colectivos sociales amparada por completo por el Alcalde, pero esta vez ha llegado demasiado lejos”, apunta, para a continuación añadir que Llopis "ya ha demostrado demasiadas veces que está incapacitada para ocupar un cargo de responsabilidad pública y demuestra que no entiende dónde está ni cuál es su misión como representante del conjunto de la ciudadanía".

“Responsabilizamos al alcalde de esta situación ya que en la reprobación de la concejala declaró un apoyo incondicional e instamos al PP a que de inmediato vuelva a ceder un espacio en los centros sociocomunitarios como vino haciendo de marzo a septiembre e instamos a su socio de gobierno que detenga de inmediato este despropósito”, termina Paco Sanguino.