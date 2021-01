Solo un 5% de los negocios de restauración está abriendo la persiana en la provincia exclusivamente para servir comida para llevar, con recogida en el local o con reparto a domicilio, única excepción que contempla el último decreto del Consell para contener la pandemia en lo que respecta al cierre gubernamental de la hostelería. El 95% restante acata la medida con pérdidas medias por establecimiento de 3.000 euros en género, según denuncian las asociaciones que representan al sector, muy descontento con la administración autonómica por la falta de ayudas y por enterarse a través de los medios, esta pasado fin de semana, de la prórroga de 11 días más del cierre de la hostelería, ahora hasta el 15 de febrero.

El presidente de la Asociación Provincial de Restaurantes (ARA), César Anca, dijo que las ayudas tardarán en llegar, «y la alternativa que te dan es un préstamo del Instituto Valenciano de Finanzas, del que aún no ha salido el decreto».

También les preocupa la falta de un plan de desescalada para la reapertura porque «no sabemos si se podrá abrir todo de golpe o solo las terrazas. No tienen plan estratégico lo llevamos pidiendo desde el minuto 1, y esto es demasiado grave. No solo por la hostelería sino por la ciudadanía». Los restaurantes también tienen «muchísimos problemas con los proveedores «porque no podemos hacer frente a los pagos y sufrimos bastantes pérdidas de lo invertido en suministros. El lunes pasado salieron hablando de las ayudas y el martes nos cerraron, por lo que nos enfrentamos de nuevo a pérdidas de género».

Esta situación sigue provocando protestas, en Alicante y en La Vila. En la capital la movilización comenzó en la sede del Consell para mostrar su rechazo a las últimas restricciones del gobierno autonómico, que supusieron el cierre de la hostelería un mínimo de 14 días. Los hosteleros se reunieron con la delegada del Consell en Alicante, Antonia Moreno, y se desplazaron hasta la plaza de la Montañeta, para trasladar la protesta frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno. Los manifestantes, organizados al margen de las tres principales asociaciones del sector en Alicante, mostraron su rechazo al cierre total del sector, reclamando que las autoridades «no señalen» a la hostelería, además de solicitar ayudas directas y no a través de créditos subvencionados.

A la protesta acudieron más de 300 personas, convocadas a través de una plataforma originada en una red social. Su portavoz, José Antonio Reyes, subrayó que el sector se siente «indefenso» y que la pandemia, junto a las restricciones, están llevándoles a la «ruina». «No somos los culpables de la pandemia, pero nos están cerrando y las ayudas que recibimos no son las esperadas. En otros países europeos, se ha reducido el IVA y se han promovido paquetes a favor del consumo».

En La Vila se manifestaron cerca de 500 personas contra el nuevo cierre de la hostelería y la falta de ayudas. A la protesta se sumaron establecimientos y representantes de otros sectores como proveedores o repartidores, según explicó Pedro Juan San Juan, con varios locales en la ciudad. También les acompañaron el presidente de Abreca (Asociación de Bares y Restaurantes de Benidorm), Javier del Castillo, y el de Cobreca (Asociación de Cafeterías de Benidorm), Pablo González. San Juan leyó un comunicado pidiendo al Ayuntamiento que se bajen o suspendan impuestos municipales y que se paralice temporalmente la nueva ordenanza de Comercio que obliga a los bares y restaurantes a adecuarse a nuevas normas estéticas y a la colocación de tarimas en las terrazas. Entregaron una carta con peticiones al alcalde Andreu Verdú.

La Coordinadora Empresarial del Ocio y de la Hostelería convoca para el jueves un acto de protesta ante el Palau de la Generalitat al con hosteleros de las tres provincias.