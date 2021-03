Con el paracetamol en el bolsillo

Prueba superada. La vacunación que ha protagonizado este viernes el profesorado y personal de 200 centros de la provincia ha inmunizado a 10.000 personas en nueve localidades, en una tarde sin descanso, y sirve de ensayo para la inoculación masiva.

«Quiero ver cómo reacciona mi cuerpo a la inyección y prefiero llevar el paracetamol a mano». La jefa de estudios del centro de adultos Paulo Freire de Alicante, Verónica Ribes, de las primeras en presentarse ante la carpa del Hospital General de Alicante con el listado de docentes de su centro, reconocía que muchos compañeros se habían tomado la pastilla de antemano, que algunos lo estaban pasando mal por la inquietud de que se suspendiera la vacunación el lunes día 15 en València, pero que está «encantada de que seamos los primeros entre los docentes, para qué esperar más, soy positiva. Si queremos tener una educación como la de antes y volver a la normalidad, hay que vacunarse. Yo digo que la vacuna y el jabón es lo que más vidas ha salvado».

A los 2.100 citados en el Hospital de Campaña se suman esta primera jornada los de l’Alacantí en el centro de adultos de Sant Joan. En Elche, María José González, profesora del colegio Miguel de Unamuno, se sorprendió gratamente de que no hubiera retrasos. «Enseguida nos tomaron los datos, incluso me han vacunado un poco antes de lo previsto». Reconoce que hace unas semanas estaba nerviosa por la AstraZeneca «y ahora estoy más convencida, me da más miedo el covid que la vacuna». El pabellón deportivo Esperanza Lag acreditaba en una carpa a la entrada y dentro, junto a la cancha central, se observaba varios minutos si algún docente experimentaba alguna reacción. Vacunará en cuatro días 97 centros educativos y 9.700 personas.

En el «carrer de pilota» del Palau d’Esport L’Illa de Benidorm pasan esta primera jornada 25 centros de la comarca: 8 de Benidorm, 6 de Altea, 5 de l’Alfàs, 3 de La Nucía y uno de La Vila, Confrides y Tàrbena. Orihuela citó a1.400 personas de 18 centros de la Vega Baja en el pabellón Bernardo Ruiz, y el centro depotivo Eduardo Latorre de Alcoy vacunará a 4.000 en 4 días.

Por el Pabellón Azul de Elda fueron unos 1.500. La directora de Enfermería, Milagros Cucarella, piensa que «estamos haciendo historia. Hoy muchísima gente no va a fallecer, y por eso lo estamos viviendo como una jornada de fiesta, una jornada festiva total», destacó.