El turismo pide corredores seguros ante la baja tasa de covid de Alicante

Y esa es la idea que manejan desde Turisme y también desde el sector: volver a plantear la necesidad de abrir corredores seguros para que los visitantes vuelvan a pisar la Costa Blanca. La idea no es nueva. De hecho está sobre la mesa hace meses pero la llegada de la tercera ola y el aumento de casos obligó a dejarla en «stand by» y al Consell a ampliar las medidas restrictivas. Pero, pasado ese temporal, y con las cifras de contagios a niveles casi mínimos, plantear al Gobierno que abra un corredor seguro con la región vuelve a ser una prioridad. El Consell lleva tiempo trabajando para abrir esos corredores, según indicó el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. Antes de la tercera ola se comenzó a plantear esta opción con la Secretaría de Estado pero «se paró por los datos que se estaban dando». Ahora, se «ha retomado para que si el Gobierno también plantea volver a esa opción, lo haga también con nosotros en la Península, no solo con las islas». Porque la intención es que «la dinámica turística remonte cuanto antes, siempre al compás de la situación sanitaria y también ahora de la vacunación». Y en la misma línea se mueve la patronal hotelera Hosbec. La secretaria general Nuria Montes explicó que «tenemos un proyecto de corredor seguro que estamos esperando que nos autoricen».

Poder tener corredores seguros con zonas concretas sería una ventaja, tanto para la provincia como para la Comunidad. Pero el problema está en que, por ejemplo, Reino Unido «diferencia entre España y las Islas» pero no por zonas, por lo que «nos perjudica». Porque ahora mismo, la incidencia acumulada en España es de 199 casos por 100.000 habitantes, pero la de la Comunidad es de 36 y la de la provincia de 25, según los últimos datos actualizados por Sanidad hace unos días.

De ahí que se haya planteado junto a Visit Benidorm y el Ayuntamiento la idea de «Benidorm Island». Con él se establezcan rutas seguras de zonas concretas con países con los mismos datos de incidencia y se realiza un seguimiento exhaustivo de los turistas. «La gente que viene a Benidorm no se mueve de Benidorm», de ahí el concepto de isla. Con todo, el proyecto no solo abarcaría el ámbito internacional sino que se podría aplicar al nacional: «sería un plan B en el caso de que no se levantara el cierre perimetral».

Las cifras de contagios avalan a la Costa Blanca y la Comunidad. En un día, Sanidad solo comunicó este lunes 21 nuevos positivos en Alicante, una de las cifras más bajas de todo abril y que sitúa a la provincia a niveles del pasado mes de julio. En la Comunidad, se notificaron 83 casos; además de 6 fallecidos en dos días, tres de ellos en Alicante. Si se mantienen los datos, serán una buena baza para plantear al Gobierno central esos corredores turísticos.