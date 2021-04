La falta de dosis obliga a Sanidad a cerrar los «vacunódromos» el martes por la tarde

Las personas que están citadas para la inmunización son pacientes de entre 65 y 60 años, vacunados con AstraZeneca y de entre 79 y 70 años, que reciben Pfizer. En el caso de Ciudad de la Luz, desde primera hora de la mañana de este lunes ha comenzado a pasar gente por los que fueran platós 3 y 4 de los antiguos estudios de cine. En los 4.000 metros cuadrados habilitados se han instalado 20 puestos de vacunación. Ciudad de la Luz está preparada, si llegan las dosis en cantidad suficiente, para administrar cada hora hasta 600 dosis de AstraZeneca y 480 de Pfizer. En el caso de esta segunda vacuna «calculamos más tiempo porque las personas que las reciben son mayores y llevan otro ritmo», explica Inés Montiel, directora médica del Hospital General de Alicante y encargada de la vacunación masiva en el departamento. En IFA, cerca de 4.400 personas estaban convocadas para vacunarse este lunes lo que, añadidas a las 2.335 de este martes, hace una suma de 6.700 ciudadanos . «La gente está respetando las citas, no se forman colas y los asistentes no tienen que esperar», señala Carlos de Gregorio, director Médico de Atención Primaria del departamento del Hospital General y uno de los organizadores de la vacunación masiva. Gregorio añadía que por la mañana no se había registrado ningún incidente, salvo algún pequeño caso de ansiedad por temor a quedarse sin vacuna o simplemente por el miedo a la aguja». El docto Julio Armas, médico de Urgencias del Hospital del Vinalopó , destacaba, además de la excelente organización y coordinación entre los dos departamentos de salud, el hecho de que aquellos que acudían con dudas acerca de si vacunarse o no, finalmente más del 90%, tras ser informados, había dado el mejor paso posible para su salud.

Un carné de vacunación para quienes reciben la inyección

A cada paciente vacunado estos días se le hace entrega de un carné de vacunación en el que se detallan las características de la vacuna recibida. También desde la historia clínica, quienes han recibido la vacuna pueden descargar un certificado de vacunación. Respecto a las dosis sobrantes, Inés Montiel ha explicado que se reubican para que no sean desechadas. «Hasta ahora hemos podido administrarlas todas y no se ha perdido ninguna; aún así, disponemos de 48 horas en el caso de AstraZeneca y varias días con Pfizer». En el caso de que sobren dosis, se pueden destinar a vacunar a personas que acuden de acompañantes y si cumplen con los requisitos de la franja de edad.