¿Qué balance realiza de este mandato municipal que acaba de rebasar el ecuador?

Está marcado por la pandemia, pero es un mandato gris, en el que el PP y Cs tienen bloqueada la ciudad. El cine Ideal es una muestra: el bipartito cedió a los chantajes de la izquierda, cediendo a protegerlo. Alicante es una ciudad políticamente muerta y administrativamente paralizada, en la que su alcalde vive a golpe de titular y de promesas incumplidas.

¿Algo positivo que rescatar?

La Comisión para la Recuperación de Alicante. Eso fue algo en lo que todos los grupos estuvimos de acuerdo, con la salvedad de la subcomisión que trataba sobre el cambio climático. Hubo consenso y participó la sociedad civil, que son los que conocen los problemas de primera mano. Esa comisión fue un antes y un después en la política de esta ciudad.

¿Y lo peor de estos dos años?

Desidia y también seguidismo del PP y Cs a las políticas de izquierdas, como con los carriles bici en la Explanada o en Padre Esplá. El gobierno local se pasa el día pidiendo perdón a la izquierda por tomar decisiones.

¿Y qué ha aportado Vox?

Hemos conseguido que la izquierda cada vez pinte menos. Y también que PP y Cs dejen, en aspectos concretos, sus complejos. Vamos a seguir apretando con la Ordenanza de Convivencia Cívica (contra la mendicidad). No puede ser que porque la izquierda se enfade, el alcalde tenga la ordenanza guardada por miedo a ser señalado. También presionaremos con la inyección de dinero a la Concejalía de Familia, que creó el PP como contrapeso al área LGTBI. Esa concejalía tiene que servir para acercar el Ayuntamiento a las familias, porque la única forma de que las familias sean atendidas por el Ayuntamiento es si son vulnerables.

¿Tendrán cabida todas las familias? La izquierda lo duda...

Queremos ayudar a todas las familias alicantinas, sin ningún tipo de discriminación.

La oposición progresista les acusa de ser la «muletilla» del bipartito por desbloquearles cuestiones como el Presupuesto y posteriores modificaciones.

Nos sentimos como el único partido de la oposición que es útil a los alicantinos. Lo que es bueno lo apoyamos y lo que consideramos malo lo rechazamos, como el Catálogo de Protecciones, porque en Alicante se protege por encima de nuestras posibilidades. Los que se tienen que sentir como muletilla del bipartito, porque apoyan y no obtienen nada a cambio, son los socialistas.

Ustedes exigieron al bipartito que no se aumentara un euro el presupuesto de Igualdad. Y así fue. ¿Siguen firmes en esa postura contraria a esa concejalía que gestiona Ciudadanos?

Votamos a favor de la primera modificación presupuestaria porque se incluyeron más de diez propuestas de Vox. Ya veremos en la siguiente... Si hay un aumento en Igualdad, Inmigración o Cooperación, concejalías ideológicas, votaremos en contra.

Ustedes son el único grupo de la oposición que no critica la gestión de la concejala Julia Llopis, a quien se llega a situar más próxima a Vox incluso que al PP.

Su gestión tiene sus luces y alguna sombra. Se ha enfrentado a una pandemia, a un cierre de la hostelería que ha llevado a las colas del hambre a gente que jamás pensaría acabar ahí. Y el Consell ha tenido secuestrada la concejalía. La señora Llopis se equivocó con el asunto del local en la Zona Norte [para el reparto de alimentos por parte de los vecinos]. Que ahora el equipo de gobierno lo haya solucionado de la noche a la mañana... No sabemos qué esconde esta jugada política.

¿Le ofrecerá un puesto en Vox para la próxima lista?

En Vox contaremos siempre con los mejores en cada área...

¿Y ella, según usted, lo es?

En Educación ha demostrado una lucha incansable por la libertad de las familias. Pero nosotros no queremos hablar de listas, es muy pronto. No es que me cueste criticarla, es que ha tenido la concejalía más difícil en pandemia, como es Acción Social, y ha sido víctima de fuego externo y amigo.

Antes de llegar a las elecciones, quedan casi dos años de mandato... ¿Qué objetivos les quedan todavía pendientes?

Muchos que no saldrán adelante por la postura del PP y Cs. Queremos convertir el retén de Juan XXIII en una Comisaría de Distrito. El gobierno municipal asegura que hay policía de barrio, pero se trata de dos agentes patrullando por toda la ciudad en una furgoneta que pone «barrios». Eso no es lo que pide el ciudadano. También pelearemos por mejorar la agilidad administrativa y por el parking en altura en la Lonja del Mercado, que daría servicio a los ciudadanos, si algún día se llega a peatonalizar el Centro Tradicional. Nadie va a bajar al centro si no hay aparcamiento.

Hasta ahora, Vox se ha mostrado como un aliado del bipartito en asuntos capital. ¿Prevé cambiar su estrategia según se acerque la cita con las urnas?

Por nuestra parte no va a cambiar nada en nuestra relación con el equipo de gobierno.

Para terminar, ¿qué nota le pone al bipartito en estos dos años de mandato municipal?

Un 4.

¿Y a la oposición de Vox?

Un 7.