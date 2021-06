El 48% en Selectividad, de Ciencias

La mayoría del alumnado que se examina estos días de las pruebas de Selectividad en la provincia de Alicante ha cursado el Bachillerato de Ciencias, hasta un 48%, frente al 36% que procede del de Ciencias Sociales con asignaturas más encaminadas a la Economía y el Derecho; otro 11% de Letras puramente hablando, el denominado Bachillerato de Humanidades, y un escaso 5% del de Artes. Todos coinciden, eso sí, en los nervios al enfrentarse este martes al primer ejercicio de las pruebas de acceso a la Universidad. Ni siquiera contando con un buen expediente a sus espaldas, como cuenta Miguel Navarro, del Instituto La Melva de Elda, al que sudaban las manos «sin poderlo remediar en cuanto he entrado al examen y pese a estar bien preparado. En cuanto he visto el contenido me he relajado y lo he hecho del tirón».

Quiere estudiar una ingeniería industrial en Valencia, «alguna parecida hay en Elche pero en Alicante no, y mis padres me animan a irme», añade. Dice que es lo que mejor se le da, que por eso dirige hacia allí sus pasos. En un futuro se ve diseñando y creando estructuras para mejorar la vida de los demás.

Al cursar el Bachillerato de Ciencias le toca examinarse de Física, entre las materias no comunes, pero eso le tranquiliza, piensa que llega bien preparado y el primer ejercicio común de Historia, le ha animado sobremanera como a cuantos le rodean, porque les ha resultado «fácil y muy asequible». Entre el siglo XIX con Las Cortes de Cádiz o el XX sobre la situación de la mujer durante el Franquismo, Miguel ha elegido el primero. «Me había preparado el siglo XIX y comparado con otros años, en que se ha sido más exigente como he visto en otros exámenes pasados, se han portado a la hora de poner este» afirma.

Una botella de agua, un bolígrafo y el DNI son todas las pertenencias que se les permiten en la mesa. La coordinadora de las pruebas de acceso a la Universidad en Alicante, Mariola Molina, lamenta que dos entre los más de 4.000 inscritos en la UA pasaran por el apuro inicial de haber perdido el carné, después recuperado. Por lo demás afirma que la jornada se saldó sin incidentes reseñables.

En los catorce puntos de información distribuidos por todo el campus de la UA con voluntarios les indican la ubicación de los aseos e incluso les acompañan al aula para no ocasionar aglomeraciones. «Hay que guardar la distancia y ponerse la mascarilla, es que se olvidan del covid tan apurados como van con los apuntes» señalan dos de estas voluntarias, Tamara Torrecillas y Patricia Rodríguez, que cursan Ingeniería Multimedia y el doble grado de Ingeniería Informática. «Les enviaron por mail todos los enlaces con su aula, planos, etc., deben acostumbrarse porque aquí todo va por correo» advierten a los que han pisado la Universidad por primera vez pero con la intención de lograr una nota que les permita seguir los próximos años.

La presidenta del tribunal 4, Rosa Ayela, sopesa que el primer día es «duro, para los estudiantes, que llegan asustados y perdidos, y para nosotros». Teme que el segundo día de las pruebas lleguen los olvidos de las etiquetas que les han repartido al empezar, «las etiquetas hay que traerlas como si fueran nuestra vida», corrobora el propio Miguel Navarro.

Pero lo peor que puede pasar, según indica Ayela, es que haya alguna filtración o se pierda un examen, algo inédito hasta la fecha pero sobre lo que andan extremadamente atentos en los tribunales. «Se recalca mucho en la constitución de los tribunales, que no se puede decir absolutamente nada a nadie, ni enseñar nada, hasta que no pasen 45 minutos, aunque la norma ponga que son 30», subraya.

A las mellizas Alba y Lola Calzado del IES Radio Exterior de Alicante les ha sobrado con la hora y media del primer ejercicio de Historia en el que han elegido el tema de la mujer «por supuesto» claman a coro, al que siguió el de Valenciano con un texto referido a Enric Valor y otro sobre la jubilación del profesorado a los 60 años. Temían que fuera más exigente que el año pasado, pero opinan que se ha mantenido la flexibilidad prometida. La primera quiere estudiar Psicología y haber hecho un Bachillerato de sociales le penaliza, mientras Lola se inclina por Publicidad. Lucía Vicente, del IES Monforte del Cid, tiene muy claro por su parte que quiere ser maestra porque le marcó una de ellas, incluso tiene en mente revolucionar la enseñanza para que sea «más práctica».

Un «escenario» para la prueba de quinientos estudiantes en Torrevieja

La Policía Local de Elche emplea drones para vigilar que se cumplen las medidas covid en la UMH

Casi 500 alumnos de Torrevieja, Guardamar, Pilar de la Horadada, Los Montesinos y San Miguel de Salinas se van ahorrar un desplazamiento diario de 60 kilómetros a Orihuela a la hora de realizar las pruebas de selectividad este año. El Ayuntamiento de Torrevieja, que ha realizado una inversión de 17.000 euros para que todo estuviera dispuesto ayer en el recinto, y la Generalitat han habilitado el vestíbulo del Auditorio Internacional para acoger la prueba. Todos los alumnos van a realizar los exámenes en este mismo espacio físico.

Por su parte, en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández (UMH) la Policía Local ilicitana, a petición de la Conselleria de Educación, ha supervisado el cumplimiento de las normas de seguridad que establece la pandemia, principalmente con el objetivo de que se cumplieran las medidas de distancia en los instantes de mayor concentración de estudiantes, sobre todo los previos al comienzo de los primeros exámenes, y se respetaran los distintos grupos burbuja que se habían establecido.

Para llevar a cabo este control en la UMH, los agentes de la Policía Local de Elche han recurrido a la Unidad de Medios Aéreos, que ha hecho uso de dos de los cuatro drones con los que cuenta actualmente. «Con ayuda de una patrulla de tierra hemos cogido planos cenitales para comprobar que se estaban respetando las distancias. En caso contrario, hubiera intervenido la patrulla de tierra. La vigilancia ha sido efectiva y ha ido muy bien. Los estudiantes están concienciados y la UMH ha organizado muy bien el acceso a los exámenes», ha explicado el responsable de la unidad policial, Paco Mira.