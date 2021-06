Una inspectora de Educación rechaza que se discriminara aun padre por una nota en valenciano

Tras interrogar a dos docentes del colegio público Mediterráneo, el juez tomó declaración este viernes en calidad de investigada a la inspectora de la Conselleria de Educación asignada a este centro escolar de la Playa de San Juan tras la denuncia presentada por un padre a raíz de una carta con frases en valenciano sin traducir y que alegaba discriminación lingüística porque no entiende esa lengua. La inspectora se acogió a su derecho a responder solo a las preguntas de su abogada, defendiendo la actuación del colegio y rechazando la existencia de cualquier tipo de discriminación lingüística. La investigada se negó a contestar tanto a las preguntas del juez como a las del abogado que ejerce la acusación particular en nombre del denunciante, según pudo confirmar este diario en fuentes cercanas al caso. A la declaración no asistió ningún representante de la Fiscalía, del mismo modo que tampoco lo hizo en el interrogatorio de las otras dos investigadas.

Con la declaración de este viernes ya son tres las personas que declaran en calidad de investigadas por la denuncia interpuesta por el padre y que ha recaído en el juzgado de Instrucción número ocho de Alicante. La denuncia se interpuso por coacciones, prevaricación administrativa y un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. El pasado mes de mayo, declararon la directora del colegio y la tutora del curso donde estudiaba la hija del denunciante.

En la denuncia presentada en su día, el padre alegaba que tras el incidente por la carta en valenciano reclamó como representante del Consejo Escolar una copia del proyecto lingüístico del centro, algo a lo que, según mantiene, se negaron, permitiéndole solo mostrar un ejemplar que estaba en lengua valenciana. Sin embargo, no fue éste el motivo por el que se decidió la citación en calidad de investigada de la directora, sino por el hecho de que ella también atendió al padre cuando presentó la reclamación por la carta en valenciano.

Nada más comenzar el interrogatorio, la inspectora manifestó que solo iba a contestar a las preguntas de su defensa. En este caso, las tres investigadas han estado representadas por los letrados de la Generalitat Valenciana. Aunque solo ha preguntado una parte, el interrogatorio se ha desarrollado durante más de media hora. En ella, la técnico de la Conselleria de Educación ha estado defendiendo la actuación del colegio durante el incidente y cómo se atendió al padre ante sus reclamaciones, para descartar la existencia de cualquier tipo de atisbo de discriminación lingüística. Desde la Conselleria, igualmente, se ha remitido al juzgado copias en castellano en valenciano y en castellano del proyecto lingüístico del centro, así como también todas las cartas remitidas al padre.

Los hechos se remontan al 22 de enero de 2020 cuando el colegio tenía programada una excursión al centro de Alicante unos días después y envió una carta a los padres informando de la actividad para que dieran su autorización. Como ya publicó este diario, las dos docentes declararon que, aunque la carta estaba en bilingüe «por error» se envió un párrafo sin traducir al castellano , en el que se indicaban cuáles eran los objetivos de la actividad. El padre llamó al colegio para exigir que le mandaran la carta traducida del valenciano. El día anterior le llamaron para que reconsiderase su actitud, aunque ya no había tiempo material para que se tradujera la carta. Finalmente, la excursión se acabó suspendiendo porque empezó a llover, pero el padre tampoco llevó a la niña al colegio, según las explicaciones que ambas han dado. El denunciante asegura que se sintió coaccionado cuando le llamaron del centro para que firmara la carta.

Adhesiones y campañas de recogida de firmas en el centro

Desde que comenzaron las imputaciones por la polémica lingüística en el centro, empezaron las campañas en defensa de la actuación de las investigadas y recogiendo firmas de apoyo entre los padres. La asociación de directores de Infantil y Primaria de la Comunidad redactaron un escrito conjunto de respaldo a la directora y a la tutora, mientras que los padres recogieron en pocas horas cerca de 200 firmas a la puerta del colegio. Un escrito en el que el colectivo de padres y madres quería dejar patente, mediante las firmas recogidas, el apoyo incondicional a ambas «en su profesionalidad y desarrollo de su labor pedagógica y en el extraordinario funcionamiento del centro en todos los ámbitos». Sostienen que todas las comunicaciones del colegio a los padres se hacen en ambas lenguas oficiales.