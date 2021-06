Rubén Bolta:«He estudiado para prepararme los exámenes, pero sin pegarme una ‘matada’, hay que tener vida social»

Ha logrado la mejor nota entre más de 21.500 aspirantes. ¿Cómo lo lleva?

Nunca me habría imaginado tener un resultado tan bueno. Estoy muy contento, no me lo esperaba, la verdad.

¿Cómo ha vivido la experiencia de los exámenes?

Muy bien, mucho mejor de lo que pensaba. Me lo imaginaba como algo más traumático, pero una vez te sientas delante del examen, ya dices: «Poquet a poquet» y te lo tomas con más calma; se trata de leer el examen y responder lo que te piden. O al menos así me lo he tomado yo.

¿Se ha preparado de alguna manera especial? ¿Ha ido estudiando durante el curso?

No, ha sido más cuestión de adaptarse a la situación de afrontar muchos exámenes, pero cuando ha llegado. No he ido preparando nada, sino que he estudiado de cara a los exámenes, aunque tampoco me he pegado una «matada». Me levantaba todos los días a las 9 para estudiar y lo hacía las horas necesarias, pero sin dejar de tener vida social o de hacer otras cosas durante el día. Como la mayoría, imagino.

De todos modos, llegaría con una buena preparación...

Tengo un 10 de nota media de Bachillerato. Eso sí, antes no había tenido un expediente tan bueno. Estoy muy satisfecho.

¿Qué materia se le ha resistido para no lograr una nota de 14 en las pruebas de acceso?

Castellano, creo que me confundí en una pregunta sobre sinónimos y puse una palabra que no era correcta. Y también Historia de la Filosofía.

¿Qué titulación tiene intención de cursar?

Quiero hacer un doble grado de Derecho y Economía. Siempre me ha gustado el derecho, y pienso que la formación en economía es interesante. Además, son ramas que se complementan muy bien, así que pienso que ese doble grado sería una buena opción. Me gustaría orientar mi futuro hacia ese campo.

¿Le ha influido de alguna manera el contexto del covid?

Por suerte no. En el instituto no hemos dejado de dar clase con normalidad, eso ha facilitado mucho las cosas.