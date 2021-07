Pavón, tras la absolución de Castedo: "No voy a hacer declaraciones hasta que el abogado estudie la sentencia"

El principal adversario político de Sonia Castedo en su etapa como alcaldesa fue el entonces portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, con quien mantuvo sonados enfrentamientos en el Salón de Plenos. Hoy, tras conocerse la resolución judicial que supone la absolución de la exregidor popular y solo una multa económica para el exalcalde Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz, el que fuera vicealcalde de Alicante y concejal de Urbanismo durante la etapa del tripartito ha preferido guardar silencio, al menos hasta que el abogado de EU -que ha sido acusación particular en el proceso- lea el escrito judicial: "No la he leído todavía y hasta que el abogado la estudie no voy a hacer declaraciones".