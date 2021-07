¿Recuerdas la sensación de no preocuparte por nada, la libertad al abandonar los horarios y las rutinas, o la emoción al conocer nuevos lugares y disfrutar a fuego lento? Después de todo un año trabajando sin descanso y con una pandemia de por medio, el ansiado verano ya ha llegado, y con él, las vacaciones.

Debido al coronavirus, es ahora más que nunca cuando hay que apoyar el turismo nacional, por ello te proponemos diferentes escapadas de un día para que puedas redescubrir o visitar por primera vez los mejores enclaves de la Costa Blanca. Selecciona los lugares que quieras visitar y diseña tu escapada perfecta.

Dénia, mediterráneo en estado puro

10h. Empieza conociendo la ciudad callejeando por el casco antiguo y perdiéndote entre sus calles peatonales. Durante el paseo encontrarás el ayuntamiento, y esa será la ocasión perfecta para dirigirte hacia las escaleras laterales y seguir las indicaciones para llegar al Castillo de Dénia, parada obligatoria.

Una vez te has adentrado en el pasado y has contemplado los resquicios que quedaron de la cultura musulmana en la ciudad, puedes completar la visita accediendo al Museo Arqueológico ubicado en la parte alta del castillo. El acceso está incluido en la entrada.

12h. Para sofocar el calor del mediodía, tras la visita al castillo y al museo arqueológico, puedes dirigirte hacia una de las playas con bandera azul de la ciudad. Por sus vistas y sus aguas cristalinas, la playa Les Rotes podría ser la opción perfecta. Eso sí, al no ser de arena, no te olvides los escarpines.

14h. Cuando llega la hora de comer, cerca de las playas se pueden encontrar numerosos chiringuitos en los que poder disfrutar de una buena paella o un plato de marisco.

17h. A escasos kilómetros de la playa Les Rotes se encuentra uno de los enclaves más instagrameables de Dénia. ¿Alguna vez has oído hablar de la Cova Tallada? En cualquier caso, seguro que has visto fotos impresionantes de ella. Para llegar hasta esta cueva hay dos opciones: por vía marítima en kayak, o por vía terrestre. Si eliges hacer la ruta por tierra, sería recomendable llevar calzado deportivo, ya que algunos tramos pueden resultar complicados. Desde 2019 el acceso está regulado durante la etapa estival, por lo que si quieres ver o nadar en esta cueva marina será necesario que reserves tu entrada gratuita con un mínimo de 10 días de antelación.

20h. Si has elegido llegar a pie hasta la Cova Tallada, por el camino habrás pasado por delante de la Torre del Gerro. Así que, una vez emprendas el camino de vuelta, por sus incomparables vistas quédate allí para contemplar un idílico atardecer.

22h. Para finalizar el día, después de ver una inolvidable puesta de sol, dirígete hacia el puerto para disfrutar de una variada oferta gastronómica, con unas vistas inigualables.

Xàbia y Calp, una ventana al mar

10h. Uno de los atractivos de Xàbia reside en su infinidad de playas y panorámicas idílicas. Para comprobarlo con tus propios ojos, nada más llegar a la ciudad, emprende la Ruta de los Miradores. A través de los 25 kilómetros que componen el itinerario podrás contemplar las vistas desde diferentes enclaves. Por la longitud del trayecto, lo ideal es realizar la ruta en coche e ir parando en los diferentes miradores.

12h. Al finalizar el trayecto, estarás a escasos metros de la Cala Granadella, una de las playas más paradisíacas de la Costa Blanca. Aprovecha y sumérgete en ella. No obstante, debido al coronavirus, esta playa tiene actualmente aforo reducido, por lo que si vas y ya está completo, siempre podrás contemplar la opción de ir a otras calas como la del Portixol o Sardinera.

14h. A la hora de comer, dirígete hacia el casco antiguo de la ciudad para perderte entre sus callejuelas mientras eliges dónde sentarte a disfrutar de la oferta gastronómica xabienca.

16h. Tras la comida, pon rumbo hacia Calp. Nada más llegar a la ciudad verás el Peñón de Ifach, uno de sus símbolos más representativos. Al igual que lo son los Baños de la Reina, un yacimiento romano formado por un conjunto de piscinas naturales situadas en pleno mediterráneo. Sumérgete en sus aguas perfectas para practicar snorkel y apaciguar el sofocante calor.

20h. Después de pasar la tarde en los Baños de la Reina, cálzate los deportivos y emprende la ruta de senderismo hacia el Morro de Toix y disfruta de sus vistas durante el atardecer. Con tan solo 3 kilómetros de ida y vuelta, este paseo es uno de los más recomendables para hacer con niños debido a la facilidad de la ruta.

22h. Una vez termines el itinerario, ya será hora de cenar por lo que siempre puedes optar por ir a alguno de los chiringuitos ubicados en las playas de Calp.

Altea, la cúpula del mediterráneo

10h. Altea siempre ha sido famosa por el encanto que desprenden sus calles, por ello, perderse por su casco antiguo es imprescindible en tu visita a la ciudad. Para poder disfrutar de las mejores vistas de esta localidad solo tienes que callejear hacia los miradores del Portal Viejo, de los Cronistas o de la Plaza de la Iglesia.

12h. Tras el paseo por el casco viejo de Altea, seguro que te apetecerá ir a la playa. Las más famosas son la playa de la Olla, de la Roda, de Cap Blanc o de Cap Negre. También puedes ir a la Cala Mascarat. Al no tener arena ninguna de ellas, se recomienda llevar escarpines.

14h. Después de ir a la playa el apetito siempre aumenta. Así que, para comer en algún sitio cercano siempre podrás aprovechar la variedad de chiringuitos que hay en la costa.

16h. A 15 kilómetros de Altea se encuentra uno de los parajes más bonitos de la Costa Blanca: Les Fonts d’Algar. Este enclave, formado por un conjunto de cascadas y piscinas naturales, al que se puede acceder mediante la compra de una entrada, es una buena opción para poder pasear entre la naturaleza que caracteriza la zona y bañarte en algunas de sus pozas.

20h. ¿Dónde ver el atardecer en Altea? A pesar de que la ciudad cuenta con varios miradores desde donde se puede disfrutar de una bonita puesta de sol, hacerlo desde el Faro de l’Albir es una experiencia única.

22h. Para la hora de cenar ya estarás de nuevo recorriendo el casco antiguo de Altea en busca de una mesa con buenas vistas.

Benidorm, el mejor skyline

10h. Para empezar a conocer la ciudad, primero tienes que saber de la existencia de la isla de Benidorm. Para llegar hasta ella tendrás que coger un barco, y en menos de 20 minutos estarás allí. Una de las principales características de esta isla es que está inhabitada, tan solo cuenta con la edificación de un restaurante. Aprovecha para recorrer cada recoveco del islote, báñate en sus calas y sobre todo, haz snorkel.

16h. Después de comer y haber disfrutado de una mañana de baño en aguas limpias, vuelve a la ciudad y dirígete hacia una de las calas más famosas de Benidorm: Cala Tío Ximo.

19h. Tras haber estado todo el día de cala en cala, es hora de empezar a recorrer Benidorm. Pasea por el casco antiguo de la ciudad y acaba admirando las vistas que hay desde el mágico mirador del Balcón del Mediterráneo. Puedes disfrutar del atardecer desde este enclave o emprender una ruta de 5 kilómetros para llegar hasta la Cruz de Benidorm, uno de los mejores miradores de la ciudad por sus particulares vistas en las que los rascacielos contrastan con el mar.

22h. A la hora de cenar, vuelve a pasear por el casco antiguo en busca de un restaurante donde reponer fuerzas. Y tras una copiosa cena, recorre el paseo marítimo de Benidorm, no te defraudará.

La Vila joIosa y el Campello, ciudades con encanto e historia

10h. Al llegar a La Vila Joiosa descubre uno de sus rincones más famosos y fotografiados como es el Barrio de los Pescadores, en el que destacan sus casas de colores.

11:30h. En un intento por conocer más a fondo la ciudad y su historia, acércate al palacete masón Villa Giacomina y al yacimiento íbero y romano de La Malladeta. En ambas localizaciones tendrás la oportunidad de visitar las ruinas y los resquicios de culturas ancestrales. Asimismo, si tu intención consiste en saber más sobre la tradición chocolatera de esta ciudad también puedes adentrarte en el museo y la fábrica de Chocolates Valor.

14:30h. Recoge la comida para llevar en cualquiera de los restaurantes de la ciudad y pon rumbo al Pantano de Amadorio. Un lugar perfecto para organizar un picnic, darte un baño e incluso pescar.

17h. Tras visitar La Vila Joiosa dirígete hacia El Campello, concretamente hacia los Baños de la Reina para nadar y hacer snorkel entre yacimientos arqueológicos.

20h. Después del baño pasea por la ciudad hasta llegar al parque del Rincón de la Zofra, desde donde se puede ver una de las mejores panorámicas de la localidad por lo que es ideal para contemplar una bonita puesta de sol.

22h. Para terminar el día como mereces, disfruta de la oferta gastronómica de la ciudad cenando en una terraza con vistas al mar.

Alicante , la capital de la costa blanca

10h. Tras cinco intensos días conociendo la inmensidad de oportunidades que ofrece la Costa Blanca, es hora de aterrizar en Alicante. Al llegar a la ciudad, pasea por el casco antiguo y admira la belleza del Barrio de Santa Cruz. Además, si no hace mucho calor siempre puedes aprovechar la visita para llegar hasta el Castillo de Santa Bárbara. No obstante, si por el contrario no quieres emprender el camino hacia él, enfrente de la Playa del Postiguet encontrarás un ascensor que te lleva directamente sin necesidad de realizar ningún esfuerzo.

13h. Tras la visita al castillo, para sobrellevar el calor del mediodía la mejor opción será darte un baño en algunas de las playas de la ciudad. Alicante puede presumir de tener cerca playas como la del Postiguet, la Albufereta o la de San Juan.

16h. Tras haber comido un arroz en cualquiera de los restaurantes a pie de playa que hay en Alicante, puedes dirigirte hacia una de las zonas más emblemáticas de la ciudad: la Explanada de Alicante. Pasea por ella hasta llegar al Parque de Canalejas, famoso por sus ficus centenarios y perfecto para comerte un helado y disfrutar de unos grados menos de temperatura bajo su sombra.

18h. Recorre el centro de Alicante, visita la Plaza del Ayuntamiento, admira la belleza del Teatro Principal, pasea por el Mercado Central o vete de compras por la bulliciosa Avenida de Maisonnave.

20h. Sube a una de las rooftops de la ciudad para tomar un aperitivo mientras contemplas la puesta de sol.

22h. Tras el atardecer dirígete hacia la zona del puerto para disfrutar de su oferta gastronómica y de ocio. Durante este verano Alicante será testigo del talento de innumerables artistas españoles como Pablo López, Amaral, Izal, Fangoria y muchos más.

Tabarca, un oasis de paz

10h. Los barcos para llegar hasta Tabarca salen del puerto de Alicante o Santa Pola. Súbete a uno de ellos y disfruta del recorrido. Desde Alicante la duración del trayecto será de 50 minutos. En cambio desde Santa Pola podrás llegar a la isla en 20 minutos.

11h. Una vez has desembarcado, seguro que Tabarca ya te habrá impresionado, una isla donde se respira tranquilidad, donde no hay prisas ni carreteras. Empieza a descubrirla callejeando o dándote un baño en algunas de sus playas.

14h. A la hora de comer no puedes dejar pasar la oportunidad de pedir uno de los platos estrella de la isla: el caldero. En Tabarca hay diversos restaurantes en los que podrás degustar este manjar con unas privilegiadas vistas al mar.

16h. Aprovecha la tarde para descubrir alguna cala secreta, sumergirte en sus transparentes aguas y hacer snorkel. Las mejores son la Cala Punta Falcó, la Galera, de la Mina, de la Rata o dels Birrós.

20h. Cuando falte poco para el atardecer, dirígete hacia su faro para contemplar desde allí una magnífica puesta de sol.

22h. No muchos lo hacen pero, después del mágico momento del atardecer y una cena en alguno de los 15 restaurantes de la isla, puedes aprovechar y pasar la noche en uno de sus hostales.

Santa Pola y Guardamar del segura, turismo pausado y de calidad

10h. Antes de llegar ni siquiera a la ciudad de Santa Pola, desvíate y toma la carretera rumbo al faro para disfrutar de un agradable paseo con unas vistas inmejorables al mar.

11:30h. Es en esta ciudad donde se encuentra una de las mayores reservas de sal del país. Visita el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, donde la reserva de sal queda relegada en un segundo plano, llevándose todo el protagonismo el avistamiento de flamencos y cigüeñelas, sobre todo en verano por ser la época de cría.

12:30h. Tras el recorrido por las inmediaciones de la ciudad, adéntrate en Santa Pola y báñate en una de sus playas. Playa Varadero, la Gola o Lisa, cualquiera de ellas es perfecta para refrescarte.

14h. Da un pequeño paseo por el puerto mientras decides un restaurante en el que sentarte a degustar un buen arroz o pescado del día.

16h. Súbete al coche y conduce hasta la siguiente parada: Guardamar del Segura. Nada más llegar dirígete hacia la Playa del Campo, desconecta y disfruta del momento.

21h. Aprovecha para ver el atardecer desde la misma playa en la que estás. A la hora de cenar pasea por la ciudad y siéntate en alguna terraza con buenas vistas, ambiente y comida.

Torrevieja y Pilar de la Horadada, la joya de la vega baja

10h. Uno de los mejores enclaves de Torrevieja se sitúa en La Laguna Rosa. Un paraje natural reconocido por el color de sus aguas, que son sorprendentemente de color rosa, y por el avistamiento de flamencos. Es importante recalcar que está prohibido el baño en ellas, pero a pesar de ello siguen siendo parada obligatoria.

11:30h. Del color rosa al color azul en un cerrar y abrir de ojos. Tras recorrer el parque natural dirígete hacia una de las mejores playas de Torrevieja, la Playa Mata.

14h. Antes de viajar hasta Torrevieja es importante conocer la existencia del Bono Consumo que ha lanzado su ayuntamiento, a través del cual podrás comprar en comercios o consumir en restaurantes a mitad de precio. Por ello, a la hora de comer busca la lista de bares y restaurantes adheridos a la promoción para así beneficiarte del descuento.

16h. Después de disfrutar de la gastronomía de Torrevieja pon rumbo hacia la localidad de Pilar de la Horadada, la última parada. Nada más llegar a la ciudad acércate hasta una de sus playas para disfrutar de sus aguas.

20h. Tras una tarde en la playa, dirígete hacia uno de sus lugares más característicos, la Torre vigía de la Horadada construida a finales del siglo XVI y convertida hoy en día en uno de los símbolos de la localidad. Desde este enclave podrás disfrutar de un precioso atardecer con unas vistas privilegiadas al mar.

22h. A la hora de cenar, cualquier restaurante de la ciudad es buena opción. Pasea por sus calles y elige el que mejor se adapte a tus gustos y necesidades.