El descontrol del covid y el aumento de las restricciones frenan las reservas turísticas

Los contagios y la incidencia de la pandemia en España enfrían la demanda turística internacional

Los hoteleros insisten en que, pese a haberse tomado todas las medidas de prevención posibles frente al covid e, incluso, reduciendo el aforo de los establecimientos para que haya más espacio para los turistas, la única solución para poder hablar de regreso a la normalidad es que se acelere el ritmo de vacunación y, por lo tanto, baje la incidencia de personas contagiadas, ya que, de momento, los turistas no tienen en cuenta que la presión hospitalaria no es la misma que en la cuarta ola. El sector turístico insiste, por otro lado, en que la recuperación británica sigue muy lenta, sobre todo en lo que se refiere al turista que se aloja en los hoteles y que en un agosto normal representaría el 30% de la ocupación en los hoteles de Benidorm, el municipio más afectado por la crisis, y encima con toque de queda desde el lunes.

Según el balance semanal de la patronal hotelera Hosbec, en los hoteles de la Costa Blanca (sin incluir Benidorm), un 65,8% de las habitaciones estuvieron ocupadas entre el 12 y el 18 de julio, un resultado que ha sufrido un descenso muy similar al registrado por los hoteles de Benidorm esta semana (seis puntos). De todos los viajeros que se han alojado en hoteles, un 86,1% sigue siendo español. Los turistas extranjeros solo han supuesto un 13,9% del total de la demanda. La oferta hotelera se mantiene estable, ya que en estos momentos hay 47 hoteles asociados a Hosbec abiertos al público, lo que supone un 92,2% del total de hoteles asociados en la zona. El fin de semana pasado los hoteles alcanzaron un 78,5% de media de ocupación, siendo un 87,6% de los clientes españoles. En cuanto a la previsión para esta semana se espera registrar al menos un 69% de ocupación.

En cuanto a los hoteles de Benidorm, estos registraron una ocupación media del 56,8% de la pasada semana, seis puntos menos que la anterior. Cerca del 90% de los turistas fueron españoles. La ocupación sube los fines de semana hasta diez puntos. Actualmente hay 90 hoteles asociados a Hosbec abiertos en Benidorm, es decir, un 78% de la planta hotelera.

LAS CIFRAS

288 INCIDENCIA. Los contagios se disparan Alicante ha pasado en dos meses de ser la provincia con menos incidencia covid a incrementar los datos.

65,8% OCUPACIÓN HOTELERA. Caída de seis puntos La ocupación hotelera media en la Costa Blanca la semana pasada fue del 65,8%, seis puntos menos que la anterior.

350.000 AEROPUERTO Plazas con el Reino Unido Aena tiene programadas 350.000 plazas en vuelos con el Reino Unido para agosto.

94,4% VIVIENDA TURÍSTICA. Buenos datos del alquiler. La plataforma Rentalia, del grupo Idealista.com señala el 94,4% de las viviendas turísticas están reservadas para agosto.



Entre enero y mayo, las llegadas de turistas internacionales fueron un 85% inferiores a las de 2019 (y 65% inferiores a las de 2020), según muestran los datos de la Organización Mundial del Turismo. A pesar de un pequeño repunte en mayo, la aparición de nuevas variantes del covid y la constante imposición de restricciones han hecho que el turismo interno esté recuperándose a un ritmo superior al de los viajes internacionales. Los últimos datos de la OMT muestran que, durante los cinco primeros meses del año, los destinos mundiales registraron 147 millones menos de llegadas internacionales (visitantes que pernoctan) que en el mismo periodo de 2020, o 460 millones menos que en 2019, el año previo a la pandemia.

Pese a todo, el 70% de los turistas españoles planean viajar la misma cantidad (35%) o más (35%) que antes de la pandemia en los próximos 12 meses, según el estudio «Changing Traveller Report 2021», de SiteMinder. Además, han crecido las expectativas de los viajeros, ya que uno de cada dos turistas españoles esperan estándares más altos de su alojamiento en comparación con los tiempos previos a la pandemia y, para más del 43%, la posibilidad de cancelar o modificar libremente una reserva es uno de los dos factores más relevantes a la hora de elegir dónde se alojará en vacaciones.

Perspectivas más optimistas son las que se presentan para el alquiler de viviendas turísticas. Según la plataform Rentalia, del portal Idealista.con, el 94,5% de la viviendas turísticas de la Costa Blanca están reservadas para agosto, un porcentaje superior al de 2019. No obstante, la patronal advierte de la gran volatilidad de este mercado, al haber desaparecido la penalización por las cancelaciones.

Estos datos no sirven para el turismo extranjero según el último balance de Hosteltur. Los nuevos contagios y la incidencia acumulada, que supera los 500 casos en siete comunidades autónomas provocan un cambio de postura en los mercados emisores y consecuentemente un aumento en las cancelaciones en hoteles. Los últimos datos de Dingus Data Hotel confirman que, para los próximos dos meses, el porcentaje de cancelaciones en España ha aumentado dos puntos en la última semana, pasando del 37% al 39%. Los viajes para fechas más cercanas, en grupos y con estancias largas son los que tienen más cancelaciones. En este sentido, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo reiteró ayer que resulta urgente que los países reconozcan como válida cualquiera de las vacunas contra el covid aprobadas a nivel mundial, ya que sin este reconocimiento el reinicio del turismo «podría retrasarse seriamente». El WTTC se muestra muy preocupado por el hecho de que los turistas encuentren trabas a los viajes.

Un comité para supervisar las buenas prácticas

Malestar en el sector por la iniciativa de Compromís para fiscalizar las ayudas en plena pandemia

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha presidido la primera reunión del Comité de Ética del Turismo, donde ha quedado formalmente constituido el comité ético que supervisará las reclamaciones de los turistas y determinará la concesión de ayudas al sector. Colomer subraya que con la puesta en marcha de este comité «confirmamos nuestra apuesta por vincular la ética a la recuperación y dinamización de un sector fundamental como es el turismo».

En esta línea, recuerda que, en los últimos años, desde Turisme se ha trabajado «intensamente» en esta línea con la confección del Libro Blanco del Turismo, la suscripción al Código Ético del Turismo de la OMT, la redacción de una nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, además de impulsar una arquitectura de gobernanza del sector y el turismo ligada a estos valores. Respecto a las líneas de actuación que impulsará el Comité de Ética del Turismo, Colomer destaca el compromiso de elaborar un plan de trabajo conjunto para realizar un control y seguimiento del cumplimiento del Código Ético del Turismo Valenciano por parte de las entidades suscritas, que en la actualidad son alrededor de 1.000. La creación del comité ético para fiscalizar todo lo relacionado con las ayudas y el cumplimiento ético del sector -más necesarias que nunca por el agujero económico que ha provocado el covid en el sector turístico -la actividad más afectada por la pandemia- llega en un momento inoportuno tras la nueva carga de profundidad lanzada por Compromís, socio del gobierno del Botanic, contra el sector turístico y, en concreto, contra la política de ayudas de Turisme.

Fran Ferri, sindic de Compromís en las Cortes ha destapado la caja de los truenos al pedir el listado de beneficiarios de las ayudas en 2020 dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones y fundaciones del sector. Listado que, no obstante, ya está publicado en el DOGV y, además, en una convocatoria que no afecta a las asociaciones más importantes, que tienen ya una línea de financiación propia regulada en los Presupuestos Generales de la Generalitat. El paso adelante dado por Compromís, que también reclama a Turisme los planes de responsabilidad social presentados por los solicitantes, no solo se entiende como un movimiento para sembrar dudas sobre la gestión de Turisme, el departamento con menos presupuesto del Consell, sino que desde las asociaciones supuestamente señaladas se interpreta como un nuevo «ataque a nuestro sector como lo fue el tratar de instaurar un tasa al alojamiento, algo de lo que no se olvidan No entendemos qué problema tiene Compromís con el Turismo y menos que traten de fiscalizar las ayudas que se recibieron en 2020, año de ingresos cero para todas las empresas turísticas», subrayan fuentes del sector.