Mas de la mitad de los pacientes en los centros de salud tienen síntomas covid

«Comparezco para informar de la evolución y medidas frente a una crisis sanitaria global que vivimos desde hace año y medio en todo el mundo». Barceló quiso dejar claro desde un principio que no es culpable de esta situación, como respuesta a las reiteradas peticiones de los portavoces del PP, Cs y Vox para que presente la dimisión ante una gestión que califican de nefasta y asentada en la improvisación.

«Es la consellera que ha hundido el sistema sanitario y el ocio nocturno» JOSE JUAN ZAPLANA - DIPUTADO PP

La presión que sufren los centros de salud, la criminalización del ocio nocturno y la falta de iniciativa para adoptar otro tipo de soluciones «antes de llevar la campaña turística a la mierda», como le achacó Fernando Llopis de Cs, centraron el discurso de la oposición política que, en palabras de José Juan Zaplana, del PP, le auguran que «pasará a la historia como la consellera que ha hundido el sistema sanitario y el ocio nocturno».

Afectado

La consellera admite que Atención Primaria es el servicio más afectado actualmente por el covid, «es verdad» apreció, y con diferencia frente al hospitalario «lejos de las olas anteriores», pero vuelve a insistir en que no hay ni enfermeros ni médicos en bolsa pese a que el Consell acudió a «todos los recursos humanos de que pudimos disponer y renovamos más de 6.000 contratos».

«La campaña turística se ha ido a la mierda por su culpa e incapacidad» FERNANDO LLOPIS - DIPUTADO CIUDADANOS

Desde las filas de la oposición le recordaron que dejó ir a otros 3.200 que ya no pudo recuperar y que el exceso de presión en los centros de salud responde a una falta de previsión «porque desde Vox ya lo advertimos en febrero», señaló la síndica Ana Vega.

La titular de Sanidad cifró de hecho en el 56% el porcentaje de personas atendidas y diagnosticadas en centros de salud con síntomas covid y que no precisan hospitalización, frente al 20% que acudían hace ahora un mes, a finales de junio, «pero estamos por debajo de la media nacional y en la franja baja de la comunidades con menor incidencia en los grupos de edad más afectados, entre los 20 a los 29 años» afirmó. La incidencia a la que se refiere es ya, no obstante de 1.519 casos por 100.000 habitantes entre los contagiados veinteañeros, a los que sigue la incidencia de 1.324 casos entre los de 12 a 19 años.

«Toma medidas de forma arbitraria y el 30% de empresas no levantarán la persiana» ANA VEGA - DIPUTADA VOX

Barceló trató de acercarse a los jóvenes durante su intervención, agradeciendo que «su capacidad de sacrificio y esfuerzo contribuyen a que salgamos cuanto antes de esta situación», mientras que desde la oposición le culpan una y otra vez de criminalizarles en lugar de acelerar su vacunación. Es precisamente lo único en lo que todos los diputados estuvieron de acuerdo, en el poder de la vacuna para contrarrestar al virus.

«Hemos avanzado con la mayor rapidez para llegar a los de 20 a 29 año dos semanas antes de lo previsto», se defendió la consellera. Superados los 3 millones de personas en la Comunidad con una dosis, el 70%, y más de 2 millones con la pauta completa, el 57%, Barceló asegura que se han administrado el 95% de las dosis recibidas, «vamos al ritmo de recepción de dosis», aseguró, al tiempo que retaba a la oposición a que «si quieren que alteremos algún grupo de edad, tendrán que explicar cuál».

«Si abrimos la mano suben los contagios, y nos acusan de imprevisión» CARMEN MARTÍNEZ - DIPUTADA PSOE

A las puyas recibidas sobre el proceso de vacunación a partir de aportaciones estadísticas de los diputados tanto de Cs como del PP, con referencias a los datos del propio Ministerio de Sanidad que sitúan a la Comunidad la última en vacunar con una dosis, la consellera replicó que con la pauta completa «estamos entre las tasas más altas del mundo, por encima de Alemania, Francia, EE UU, Suiza, Portugal, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega y muchos otros», concretó.

Dosis

Y ante la insistencia, también, de culparle por no haber defendido la suficiente recepción de vacunas para la Comunidad, la responsable de Sanidad reiteró hasta en tres ocasiones que todas las autonomías junto al ministerio acordaron desde un principio, siguiendo siempre el criterio de las sociedades científicas, que se vacunara de entrada a todos los mayores independientemente del territorio en el que se encontraran.

«La Primaria es el mayor reto que tenemos delante, es la que cuida de nosotros» MÓNICA ÁLVARO - DIPUTADA COMPROMÍS

Esta es la razón que adujo para que la Comunidad haya recibido menos vacunas y que ahora que Europa ha anunciado dosis extra en agosto, se haya decidido a su vez repartir ese extra entre las que tienen más jóvenes sin perjudicar a las demás, de ahí que para el mes próximo, como ya adelantó el presidente Puig, lleguen el doble de dosis de Moderna con las que poder acelerar la vacuna a los más jóvenes.

La consellera atribuye todo el esfuerzo en el ritmo de vacunación a los «extraordinarios trabajadores de la Sanidad pública en la Comunidad», para quienes tuvo palabras tanto de agradecimiento como de aliento en varios momentos de su comparecencia.

«La derecha instrumentaliza la pandemia mundial para desgastar al Consell» PILAR LIMA - DIPUTADA UNIDAS-PODEMOS

De igual forma se dirigió hacia cuantos han sufrido la pérdida de algún familiar, porque «salvar vidas», dijo, es el principal objetivo que se ha marcado el Consell a la hora de adoptar nuevas restricciones. Barceló reiteró que la eficacia de las medidas tan criticadas desde la bancada de la oposición está sobradamente avalada desde el momento en que «salvan vidas».

Ocio

De esta forma y cargando de énfasis sus palabras, se dirigió al síndico del PP, quien protagonizó las reflexiones más duras contra la titular de Sanidad: «Ahora les exigen sacrificios, pero a los jóvenes se les vacuna, no se les criminaliza», le dijo a la consellera. Le acusó a un tiempo de olvidar las patologías no covid, de judicializar la pandemia sin explorar otras alternativas al toque de queda pese a que en quince días no había surtido efecto, y de cerrar media hora antes la hostelería sin nada que justifique que el virus «contagia más en esa media hora», ironizó José Juan Zaplana. «Márchese, señora Barceló, no ha estado a la altura», insistía una y otra vez.

«No intentamos perjudicar a ningún sector ni complicar la vida a los ciudadanos, queremos salvar vidas»

La máxima responsable de la Sanidad en la Comunidad aseveró que en todo momento se ha seguido el criterio de los expertos; que endurecer las medias no es fácil para el Consell por lo que afecta al impacto de la vida cotidiana y la actividad económica; pero que su eficacia está «sobradamente demostrada. Hemos logrado frenar al virus en ocasiones anteriores», subrayó.

Además, puso por delante el aval de los jueces del TSJ «que demuestra que las medidas han sido siempre proporcionadas, adecuadas y justificadas con informes epidemiológicos, y no conocerse otras más moderadas para conseguir el propósito con igual eficacia. Las consideran equilibradas -insistió Barceló- por derivarse más beneficio para el interés general, que es la contención de la pandemia, que perjuicios sobre otros valores en conflicto», precisó.

«No intentamos perjudicar a ningún sector ni complicar la vida a los ciudadanos, nos centramos en salvar vidas y cuidar de la salud», concluyó la consellera recordando que la Comunidad «es la que más ayudas ha destinado al ocio nocturno dentro del Plan Resistir» del Gobierno central.

«Hemos pensado en las consecuencias de tomar medidas que afectan al ocio nocturno y hemos puesto medidas económicas para paliar la situación que atraviesan, ¿y para qué, dice usted, si no salvamos el verano, pues para salvar vidas», concluyó Barceló.

Barceló afirma que se empieza a doblegar al virus

«Estamos empezando a frenar el ritmo de crecimiento de transmisión del virus en estos momentos, gracias a la responsabilidad ciudadana que cumple de forma mayoritaria las medidas de las últimas semanas, ampliadas con la autorización del TSJ. Estamos empezando a doblegar la cuarta ola, quinta para el resto de España, junto a la colaboración de la sociedad y la vacuna, símbolo de esperanza y de motivación hacia un futuro en el horizonte en el que somos capaces de vislumbrar la superación de la situación de esta pandemia». Así arrancó Barceló la sesión en Cortes que se prolongó durante tres horas con réplicas y contrarréplicas de la oposición.