El PSOE de Alicante cree una "broma de mal gusto" la campaña del bipartito para invitar al cuidado de los parques

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante considera decepcionante que, de nuevo, "la escasa inversión medioambiental del bipartito se dirija a programas de concienciación y no a emprender actuaciones de reforestación y de replantación, programas que son necesarios como complemento pero que nunca deben presentarse como la única acción municipal en nuestro medio ambiente. Aquellas ciudades donde funcionan estas campañas, lo hacen tras una potente inversión detrás en actuaciones verdes directas, como sucede en Valencia, Sevilla o en Elche. Alicante no sólo no es ningún ejemplo en este tipo de actuaciones medioambientales, las recientes dudas del Interventor municipal sobre los pagos extracontractuales del mantenimiento de los parques ha sacado los colores al alcalde y ha puesto más en evidencia que mientras el abandono arrasaba parques como el Palmeral de San Gabriel, el alcalde no invertía poco en ello, si no poco y muy mal", explican desde la formación.