Barcala abre un nuevo frente contra Marzà por las subvenciones para las actividades extraescolares

Nuevo frente abierto entre el bipartito de Alicante, encabezado por Luis Barcala (PP), y la Conselleria de Educación, dirigida por Vicent Marzà (Compromís). Tras los retrasos en el Plan Edificant (donde solo se ha arreglado una escalera en un centro educativo) y en la retirada del fibrocemento en colegios de la capital alicantina (que sigue pendiente en varios colegios), el gobierno municipal ha anunciado que renuncia a una subvención autonómica para promover actividades extraescolares entre los alumnos de la ciudad.

Así lo ha asegurado a través de un comunicado, donde basa su decisión en que se ha convocado en pleno mes de agosto. "El Ayuntamiento de Alicante ha decidido renunciar a solicitar la subvención convocada por la Conselleria de Educación en pleno mes de agosto para la realización de actividades extraescolares de apoyo educativo para alumnos entre 3 y 18 años, ante la dificultar para presentar los proyectos educativos en fechas vacacionales y la imposibilidad de desarrollarlas hasta final de curso por los tiempos de contratación de la administración, que rondan los cuatro meses desde que se habilita el crédito y se convoca el concurso para prestación del servicio", señala la nota, donde la concejal de Educación, Julia Llopis, explica que han tomado la decisión "después de que el año pasado, que también se convocaron en agosto, no se pudieran iniciar hasta abril las actividades en materias como apoyo escolar, talleres socioeducativos o la Feria del Libro redundando en un porcentaje de participación que apenas alcanzó el 1,28 por ciento en el mejor de los casos”.

Para la edil popular, "el conseller Vicent Marzà llega de nuevo tarde, por segundo año consecutivo, con una iniciativa que debería desarrollar la Conselleria y que representa una competencia impropia para los ayuntamientos, con el gasto y el coste de personal que lleva aparejado y para no poder empezar las actividades hasta el último trimestre”..

La responsable municipal de Educación ha resaltado que “el año pasado ya pasó que hasta diciembre no se dispuso del dinero de la Conselleria para poder convocar el concurso y los cuatro meses del procedimiento de contratación llevó a que las actividades programadas de apoyo escolar, talleres y la feria del libro no se pudieran iniciar hasta abril”. Llopis ha asegurado que los técnicos municipales han redactado un informe que "desaconseja concurrir a la convocatoria por los motivos expuestos y porque el esfuerzo que se realiza no se ve compensado por la baja participación a la altura del curso en que se ponen en marcha".

Respuesta de la conselleria

Desde la Dirección General de Innovación Educativa y Ordenación se publicó en el DOGV del pasado 14 de agosto la orden (16/2020 de 6 de agosto) que regula las bases y convocatoria de subvenciones destinadas a municipios de la Comunidad Valenciana para realizar actividades de apoyo educativo y otras actividades extraescolares, culturales y deportivas, dirigidas a su población escolar de entre 3 y 18 años para compensar los efectos negativos del confinamiento consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19. "Es la orden de bases, no la convocatoria de ayudas. La orden de bases es el documento que fija los criterios para conceder las ayudas. La convocatoria de ayudas de 2021, que incluye las actividades organizadas este verano y durante todo el próximo curso 2021-2022, se publicará en septiembre y beneficiará todas las actividades extraescolares organizadas por los ayuntamientos entre el 1 de julio de 2021 y el 21 de junio de 2022", han explicado desde la dirección general.

En la convocatoria de 2020, que comprende las actividades extraescolares organizadas por los ayuntamientos en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 23 de junio de 2021 (es decir, el verano de 2020 y todo el curso 2020-2021), la conselleria adjudicó al Ayuntamiento de Alicante 471.980 euros en ayudas, que tiene hasta el próximo 15 de septiembre para justificar el cobro de dichas ayudas por las actividades extraescolares que haya organizado entre el 1 de julio de 2020 y el 23 de junio de 2021. "Si la Concejalía de Educación no ha sido capaz o no ha querido organizar actividades extraescolares, culturales y deportivas, para compensar los efectos negativos del confinamiento por la Covid-19 entre los niños y adolescentes de entre 3 y 18 años, renunciando a una inversión próxima al medio millón de euros, deberá explicarlo a las familias alicantinas", concluyen desde la conselleria que dirige Vicent Marzà.

Las cifras del Ayuntamiento

Según el gobierno municipal, la participación de alumnos con relación a la población escolar total "ha sido muy baja". En la actividad de Apoyo Escolar se alcanzó el 1,28% de la población entre 8 y 16 años, y del total de población posible un 0,71%. En el programa de talleres socioeducativos participaron el 0,47% de la población entre 8 y 18 años; y del total de población posible un 0,31%. Y en la Feria del libro, un 1,15% de la población entre 3 y 18 años.

“Organizar y coordinar todos los recursos de la ciudad necesarios y supervisar el desarrollo del proyecto, ha supuesto tanto trabajo para los técnicos que nos cuestionamos si ha merecido la pena para el resultado final en el impacto, sobre el 0,25% de alumnado, durante un periodo de tiempo tan corto y además a final de curso”, se detalla en el informe.

Llopis ha añadido que “ante esta situación la Conselleria de Educación se debería replantear esta convocatoria, pues con los plazos administrativos que hay que cumplir y las condiciones requeridas, se hace de muy difícil ejecución”. “Es como una invitación a no participar”, ha finalizado la edil.

Reacciones

El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha cargado contra el alcalde por "utilizar su posición de alcalde para hacer oposición al Consell, tomando como rehén a la población más vulnerable de la ciudad". "Si permitió más de dos mil expedientes de Renta Valenciana de Inclusión en los cajones, si se ha negado a tramitar las ayudas de emergencia habitacional, si bloquea constantemente la tramitación del Pla Edificant permitiendo barracones en colegios y si ya devolvió unos 200.000 euros para subvenciones sociales a la Generalitat, no nos extraña que ahora de nuevo decida maltratar a la comunidad escolar de la enseñanza pública privándoles de un dinero para actividades extraescolares que les pertenece por derecho", ha señalado López, quien exige a Barcala "que deje de querer a Alicante en la segunda división de las políticas sociales sólo por el placer de un par de titulares y que actúe con la responsabilidad y la institucionalidad que se le presume a un primer edil y no como un cizañero".

Por su parte, desde Compromís, el concejal Rafael Mas también ha censurado la actitud del equipo de gobierno: "Criticamos de nuevo la actitud de la concejala de Educación, Julia Llopis, y el alcalde, Luís Barcala, que abren una guerra con Marzà y generan lío para eludir sus responsabilidades. Una vez más Llopis, que es concejala de Educación, pero no de la pública sino de la gran concertada y la privada de la ciudad, abre una guerra y se le ocurre renunciar a las ayudas a actividades extraescolares por convocarse en agosto, cuando lo que tendríamos que estar hablando en Alicante es de cuántos colegios incluimos en el Plan Edificant para reformar ampliar y construir centros educativos".

Por último, el portavoz socialista, Francesc Sanguino, habla de "excusas de mal pagador". "Barcala empezó como alcalde perdiendo 700.000 euros en una subvención de la Generalitat para polígonos industriales. Sus concejales dejan de presentarse cada año a convocatorias de subvenciones, y tenemos ejemplos en todas ellas. Hay que ser cínicos cuando Llopis puso en marcha el refuerzo de estudios en mayo, a un mes y medio de acabar el curso, eso es lo que le preocupó al PP el efecto de la pandemia en la Educación", ha señalado Sanguino, quien añade que "Barcala trata de desviar la atención porque en el fondo sabe que Alicante está perdiendo cifras escandalosas en fondos entre la incompetencia de sus concejales y la de su bloqueo al resto de Administraciones". Según el socialista, el alcalde "se dedica a hacer de jefe de mantenimiento de una ciudad que colapsaron ellos mismos con 150 millones de deuda". "Si cree que le sobra el dinero, que lo saque de los cajones, que empiece a tener una política de productividad para Alicante, que empiece a desarrollar nuestro parque industrial de una vez, abandonado desde que es alcalde. Gastarse a manos llenas el dinero del contribuyente en obras que no acaban nunca o acaban mal y han de empezar de nuevo y prescindir de subvenciones de todo tipo en una ciudad en la que acuden 50000 personas al Banco de Alimentos es el síntoma más claro de que Barcala vive ajeno totalmente a los problemas reales de Alicante", finaliza Sanguino.