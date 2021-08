Educación garantiza un refuerzo de más de 1.750 docentes para los centros de la provincia

La Conselleria de Educación quiere trasladar no obstante a la comunidad educativa «tranquilidad» ante esta vuelta a las aulas «diferente», además de remarcar que «está todo previsto», en palabras del titular del área. Refuerzo de más de 1.750 docentes para la provincia y atención a las necesidades de cada centro son las acciones que el Consell da ya por seguras.

Y es que el Consell, salvo imponderables, tiene previsto mantener el proyecto de inicio de curso ya anunciado en julio para la Comunidad Valenciana. El conseller de Educación, con motivo de la reunión en la que participó este miércoles en Madrid junto al resto de consejeros autonómicos del ramo y la ministra de Educación, Pilar Alegría, reiteró sobre todo el hecho de que «ya están contratados» los más de 5.000 nuevos docentes, profesores que se añaden a las plantillas habituales «para poder hacer frente a esta situación de covid desde un punto de vista sanitario».

Marzà insiste además en que se ha trabajado para que los centros educativos sean los espacios de socialización más seguros educativamente hablando, para acompañar en el aprendizaje los alumnos que han pasado una época muy dura con el covid.

El conseller también ha recalcado los casi 40 millones de euros de inversión en equipamiento. «Vamos a tener un curso, esperemos, lo más seguro posible dentro de las circunstancias y sobre todo lo más pedagógico posible, para que nuestros niños tengan las mejores condiciones», agregaba el conseller.

«Está todo previsto para iniciar el curso», insiste Marzà, quien explicaba que acudía a Madrid para compartir el proyecto del Consell para el inicio de curso y poder acabar de concretar con la directora general de Salud Pública del ministerio los protocolos sanitarios.

La principal propuesta de conselleria es ampliar las plantillas aún más que el año pasado. El curso anterior se contrataron a 4.374 docentes extras y este año serán 5.042, además de reforzar dentro de los espacios de comedor los protocolos sanitarios.

«Hemos estado trabajando centro a centro durante los meses de junio y julio, y ha sido la demanda de cada centro la que hemos dado por satisfecha. Cada centro tiene unas necesidades de programación y organización distintas, tiene diversidad de atenciones y hemos determinado los recursos en función de las necesidades de cada centro. Por lo tanto, cada centro tiene aquello que nos ha pedido para poder seguir adelante y hacer frente a esta situación, con más personal, más capacidad de inversión y un mejor acompañamiento de nuestros alumnos», apuntaba además Marzà, quien reclama mayor inversión de todas las administraciones públicas para educación.

Sin embargo, desde la oposición el PP no ve las cosas del mismo modo. La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Beatriz Gascó, denunciaba que Marzà llegaba a la reunión de Madrid «mintiendo sobre las medidas e inversiones destinadas por el Consell para el inicio del curso y de nuevo con los deberes sin hacer».

A juicio del PP, el conseller quiere vender una realidad paralela a la situación actual que está sufriendo la educación valenciana. «Ni más profesores, ni más inversiones. Esa es la realidad», apunta la diputada, para añadir: «Es lamentable que, de nuevo, un año más no se haga ni un ápice de autocrítica porque esto solo genera que en el curso que está por empezar se vayan a cometer los mismos errores».

Denuncia también que Marzà se limita a vender cifras de profesores y de inversiones que luego no son reales. «El conseller no quiere decir la verdad y reconocer que la mayoría de los centros no van a recibir más profesorado ni más recursos económicos para hacer frente a sus gastos», señala.

En este sentido, Gascó afirma que ya pasó el año anterior, que se anunciaron más profesores «y la Intervención en octubre cortó el grifo de la contratación, lo que trajo consigo multitud de problemas». La diputada popular defiende además que la llegada del grueso del material para hacer frente al covid, «pese a que se anunció a principio de curso, tampoco llegó a tiempo a los colegios. Los purificadores, las mascarillas y el material de protección más importante llegaron cuando ya se estaba terminando el curso».

El 78% de los escolares mayores de 12 años ya tiene la primera dosis

El 78% de los escolares mayores de 12 años ya tiene la primera dosis inoculada. Es decir, a dos semanas de que empiecen las clases, una gran parte del alumnado de institutos ya cuenta con la primera pauta e incluso se calcula que en el arranque del curso prácticamente el 100% cuente con la primera dosis, mientras que la «inmensa mayoría» incluso tendrá la segunda, según se congratulaba este miércoles el conseller de Educación Vicent Marzà. Estos datos permiten iniciar el curso, a juicio del Consell, «de una forma más tranquila, pero sin perder la prudencia». Por su parte, el secretario autonómico Miguel Soler destaca que las preocupaciones para el nuevo curso son las mismas que las del anterior, pero que se demostró que las medidas funcionaron.