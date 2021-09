Retiran las siete multas de 260 € por tapar los grafitis de las puertas del cine Ideal

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Limpieza y Gestión de Residuos, ha archivado finalmente el expediente sancionador abierto contra siete miembros de la plataforma «Salvem l’Ideal» que habían sido multados por «realizar pintadas y colocar carteles sin autorización» en las puertas del antiguo cine Ideal, ubicado en la avenida de la Constitución.

Las sanciones comunicadas en un primer momento ascendían a 260 euros por cabeza. La resolución municipal, remitida a los afectados, recoge el archivo del expediente tras estimarse las alegaciones presentadas. «Nosotros no hicimos pintadas en el edificio. Llevamos tela para no manchar el suelo, además de cinta de carrocero, para pintar las puertas que estaban manchadas por unos grafitis», explica Alicia Gutiérrez, una de las sancionadas, quien resalta la marcha atrás del gobierno municipal: «Es como tenía que ser. Los propietarios no cuidan el edificio, pese a estar en pleno centro de Alicante, pero la multa fue para nosotros... Nos pusimos a pintar una propiedad privada porque el cine Ideal es patrimonio de todos».

La historia, como relató este diario, se remonta al año 2020, cuando los miembros de la plataforma idearon una «performance» para reivindicar un futuro público del antiguo cine. La idea era, según relataron en su momento, pintar las cuatro puertas del antiguo cine para mejorar su aspecto. «Fuimos muy profesionales, trajimos una manta para tapar suelo y no manchar, y encintamos las puertas alrededor porque nuestra intención es cuidar el patrimonio», explicaron los afectados.

Al mismo tiempo, y para mostrar su actividad, -era media tarde y no trataban de esconderse-, colocaron por la pared carteles alusivos a la plataforma «Salvem l’Ideal» que integran más de medio centenar de personas a quienes importa «Alicante, su cultura y su patrimonio», según añadieron. Sin embargo, estos buenos propósitos se volvieron en su contra en un primer momento.

Unos jóvenes, según relataron, les llamaron la atención sobre su reivindicación y avisaron a los agentes de la Policía. «Nos encontramos con las multas a siete miembros presentes en ese momento por incumplimiento de las normas que prohíben la colocación y pegada de carteles y adhesivos, debiéndose abonar una sanción por cada cartel o pasquín», según explicaron los afectados, que finalmente no serán sancionados por su acto frente al antiguo Ideal.

Compra del inmueble

Por otro parte, la secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, se pronunció este miércoles sobre el proyecto, incluido en los Presupuestos Participativos de la Generalitat, para la compra del Ideal, que sólo podrá convertirse en realidad si los propietarios renuncian a la venta del inmueble a la promotora que proyecta un hotel, un proyecto que está en el aire tras el aumento de la protección sobre el histórico edificio. «El trabajo de la Generalitat es negociar con los propietarios del cine Ideal. Podrá destinarse a Filmoteca y otros usos más», según la secretaria autonómica, quien se mostró a favor de la iniciativa: «Estaremos encantados de sacar adelante ese proyecto por lo que supone patrimonialmente y también para la ciudadanía», añadió Tamarit, para quien el proyecto «es viable», otra cosa será ver si se llega a un acuerdo con los propietarios para la venta. «El trabajo de la Generalitat es ver cómo se negocia con los propietarios». Este diario intentó, sin éxito por ahora, conocer la postura de los actuales propietarios del cine.