La supresión de las escuelas deportivas de Alicante deja el fútbol, el tenis y el pádel sin precios populares

La decisión de la Concejalía de Deportes de suprimir el modelo de escuelas deportivas municipales en Alicante va a dejar sin precios populares a tres importantes modalidades deportivas: el fútbol, el tenis y el pádel. Estos tres deportes no se incluyen en la resolución, publicada este miércoles en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, donde se recogen las subvenciones otorgadas a los clubes deportivos alicantinos que, a partir de este curso, se harán cargo de ofertar plazas bonificadas a menores de entre 6 y 14 años.

Se trata de una veintena de entidades deportivas que, en total, se repartirán 123.500 euros, del máximo de 139.000 euros previstos en el Presupuesto. Sumando todas los grupos de todas las disciplinas, se ofertan 862 plazas con precios populares, que se sitúan entre los 56 euros anuales para el bádminton, los 64 euros para el balonmano y los 70 euros para el resto de modalidades deportivas, que es el máximo establecido por la concejalía, según figura en el edicto publicado este miércoles en el Tablón de Anuncios municipal. «El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión, para la temporada 2021/2022, de subvenciones a clubes deportivos y secciones deportivas de otras entidades, sin ánimo de lucro y con domicilio social en el municipio de Alicante, por la realización de acciones formativas en el ámbito del deporte de iniciación», señalaban las bases, que añadían que «la finalidad es contribuir a la promoción y difusión de la práctica deportiva dirigida a menores empadronados en la ciudad de Alicante, ya sea fomentando su participación en deportes minoritarios como facilitando el acceso a su ejercicio a colectivos menos favorecidos, ayudando a sufragar parte de los gastos que ocasionen la ejecución de las actividades definidas en los proyectos presentados».

La Concejalía de Deportes, que dirige José Luis Berenguer (Ciudadanos), decidió no incluir para este nuevo curso el fútbol entre los deportes con plazas subvencionadas por el Ayuntamiento, cuya convocatoria se lanzó a mediados del pasado mes de junio. «Era complicado elegir qué clubes se quedaban con las plazas, y además existe una importante oferta con precios muy económicos en la ciudad», aseguró el concejal a este diario. Según la Ordenanza reguladora del precio público del servicio de escuelas municipales, las tarifas para todas las actividades que no sean acuáticas está fijado, desde el año 2015, en 62,7 euros para todo el curso. Familias consultadas por este periódico, que llevan a sus hijos a jugar al fútbol a clubes privados de la ciudad de Alicante, aseguran que pagan 320 euros al año, «y no es de los caros».

Para este curso, respecto a la oferta prepandémica, tampoco se han ofrecido plazas subvencionables para practicar patinaje. El concejal alega que, con las obras de mejora del Pitiu Rochel, no hay pabellones para esta actividad. «No se ofertó porque no hay instalaciones disponibles cuando empiecen las obras [que previsiblemente se prolongarán todo 2022]», añadió el edil de Cs.

Con la supresión de las escuelas deportivas municipales, y sus consecuencias, los menores alicantinos tampoco podrán practicar tenis y pádel a precios populares. En este caso, la concejalía sí que incluyó esta modalidad deportiva en la oferta inicial, pero ningún club privado ha visto interesante la propuesta. «Tanto las ofertas para el tenis y el pádel se han quedado desiertas. Mi lectura es que los clubes tienen la promoción ya lanzada y no necesitan entrar en el formato de estos cursos», argumenta el concejal de Deportes.

El remo, que se incluyó en la oferta inicial del Ayuntamiento pero no figura en la resolución provisional, se incluirá dentro del paquete de la práctica de la vela, según el edil.

Por entidad

De la veintena de clubes que se repartirán los 123.000 euros de subvención que concede la Concejalía de Deportes para externalizar la oferta deportiva, la entidad que recibirá más dinero será la Fundación Lucentum Baloncesto, con 14.000 euros, ya que ofrecerá casi un centenar de plazas para la práctica mixta entre 6 y 14 años. Tres clubes recibirán 10.000 euros por cabeza (el Club Gimnasia Rítmica de Alicante, el Club Gimnástico de Alicante y el Real Club de Regatas), mientras que otras tres entidades han conseguido 7.500 euros de subvención (Club de Atletismo Apolana, Club de Ball Esportiu Elegance y Club de Esgrima de Alicante). Cinco son las entidades que se han quedado en 5.000 euros de ingresos para ofrecer plazas de un menor coste: Club Bádminton Alicante, Club Judo Miriam Blasco, Club Taekwondo Headquearters, Club Deportivo Furyo (taekwondo) y Club Tenis de Mesa Unasyr. Por otra parte, otros cinco clubes recibirán 4.000 euros por cabeza (Club Balonmano Sporting de Alicante, Alicante Sun Fútbol Club, Xaloc Alacant Fútbol Sala, Club Voleibol Alicante 2000 y Club Voley Playa Arena Alicante). El club local con menor subvención es el Akra Bárbara Club de Rugby, con 2.000 euros.

Bonificaciones opcionales frente a las obligatorias de la ordenanza

En las bases de las subvenciones para acciones formativas deportivas, que desde este año sustituyen a las escuelas municipales de Alicante, se fija el coste máximo para toda la temporada, establecido en 70 euros, mientras que se dejan abiertas posibles bonificaciones: «Se podrán fijar por la entidad para todos o determinados grupos, bonificaciones en la cuota de inscripción atendiendo a determinadas condiciones particulares de los deportistas (padre o madre en desempleo, otro hermano en la entidad...) que deberán ser especificadas en el proyecto». En la ordenanza que estipula desde 2015 los precios para las ahora extintas escuelas municipales, se fijaba en 62,7 euros para todo el curso, con un 50% de descuento para familias numerosas. Además quedaban exentos los hijos de padres desempleados.