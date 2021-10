El aeropuerto roza para el puente las cifras de vuelos y pasajeros de 2019, el mejor año turístico de la Costa Blanca

¿Recuperación exprés? El aeropuerto de Alicante-Elche tiene programados, coincidiendo con el «puente» festivo, entre este viernes y el martes 12, un total de 1.229 vuelos, lo que representa el 85% de los enlaces que gestionó en los mismos días de 2019 (1.500), año en el que el sector turístico de la Costa Blanca batió todo sus récords y tuvo el mejor ejercicio de la historia. Cifras espectaculares en comparación con el mismo periodo de 2020 (sin vacuna y sin británicos) cuando solo hubo 511 vuelos. En total, la previsión es que en los próximos cinco días pasen por la terminal unos 180.000 turistas siendo mañana sábado, el día con mayor ocupación al haber programados 296 vuelos.

Los datos que maneja Aena auguran un mes de octubre espectacular, el mejor desde que todo saltara por los aires en la primavera de 2020 pues coinciden además que la ocupación media de los aviones ha crecido hasta el 70%, veinte puntos más que en pleno verano. El regreso del turismo británico es clave y, de momento, octubre y noviembre se presentan con meses buenos porque, además, a partir de la semana que viene se entrar de lleno en la temporada baja.

La patronal ha reaccionado con cautela porque se viene de un año catastrófica amortiguado por un verano aceptable y aunque ayer recibió una buena noticia en relación al turismo de la tercera edad. El Ministerio de Derechos Sociales ha movido por fin ficha y adjudicó ayer el programa de las vacaciones de la Tercera Edad (Imserso) a los turoperadores Mundiplan (Iberia y Alsa) que se queda con lotes de la costa insular (Costa Blanca y Benidorm entre ellas), y a Mundosenior (Viajes Halcón), que gestionará los viajes culturales. Ambos se quedan el programa los dos próximos años, y si no hay nuevos recursos en 15 días se pondrán a la venta las vacaciones para que en noviembre puedan llegar ya los primeros turistas, con lo que se salvan lo 4.000 empleos del sector turístico provincial, que estaban pendientes de la adjudicación, y también los 60 hoteles de la provincia para los que el turismo del Imserso es clave en la temporada baja para acoger a los 180.000 jubilados españoles que eligen la provincia.

Cien millones de euros en pérdidas, 5.000 trabajadores en ERTE, 250.000 turistas perdidos, 65 hoteles cerrados y un golpe letal para la imagen del sector turístico de la Costa Blanca en toda Europa fue el balance de la cancelación del programa golpeado por la pandemia. En la Comunidad Valenciana el programa opera con 65 hoteles de Benidorm, Calp, Dénia, L’Alfàs del Pi, Gandía, Guardamar, Xàbia, Peñíscola, Alicante, Torrevieja y Vinaroz.

El vicepresidente ejecutivo de la Alianza por la Excelencia Turística, Exceltur, José Luis Zoreda, insiste, por su parte, que el programa de viajes del Imserso tiene que recomponer su esquema de precios y distribución para que no suponga pérdidas para los operadores hoteleros por tener que trabajar con precios por debajo de costes.

Zoreda subraya que aunque entre los miembros de Exceltur no hay compañías que trabajen con el Imserso, sí que comparten la visión de algunas organizaciones de que esos viajes se han quedado «absolutamente desfasados» en coste, precios y en la «consideración de una prestación social», tal como sostiene Hosbec. En este sentido, apunta a que la consideración de prestación social de este programa de viajes no se puede convertir «en un acto de beneficencia del sector turístico, vendiendo por debajo de los costes para un colectivo que no tiene las condiciones adquisitivas que tenía hace treinta años, cuando se creó el programa». Zoreda, aseveró que no cree que el programa de viajes del Imserso «no tenga razón de ser», y recordó que programas alternativos a los viajes del Imserso de dos grandes grupos están saliendo al mercado.

Optimismo moderado

Los números, no obstante, acompañan en el inicio del otoño y las propias previsiones del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, que prevé un otoño un final de año dinámicos para el sector turístico. Las buenas previsiones de ocupación del inminente puente del Pilar, un mes de septiembre que se cerró con una ocupación media diez puntos más alta (70%) de las previsiones del Consell, y la constatación de que la recuperación del turismo británico comienza a consolidarse auguran un «otoño y final de año dinámicos».

Clima

Las previsiones son mucho más optimistas que hace un mes, pero siempre en función de la reserva de ultima hora, incluso de los turistas británicos. De momento, el «puente» de El Pilar, que arranca esta tarde (el sábado es, además, fiesta en la Comunidad Valenciana por el 9 de Octubre), se presenta con una previsión de ocupación media del 70% pero hay hoteles que ayer tenían ya reservadas el 80% de las habitaciones, lo que unido a la reserva de ultima hora puede llevar la ocupación final hasta el 90% en muchos establecimientos, sobre todo en Benidorm.

El resultado final dependerá también mucho de la evolución del tiempo que no parece que vaya a acompañar y puede afectar al mercado nacional. Los turistas extranjeros, sobre todo los británicos, no miran tanto al parte meteorológico, máxime tras un año sin poder visitar la provincia.

Las previsiones de ocupación de cara al puente del 12 de octubre se sitúan en valores similares a los de septiembre. Así, la ciudad de Alicante espera un 71%, Playa de San Juan un 82%, El Campello un 46,7%, Elche un 100%, Guardamar un 55,9%, Santa Pola un 75%, Hoteles de interior un 39,2%, Xàbia un 91,1%, Sant Joan d’Alacant un 37% y Orihuela y Algorfa un 72,1. Se trata de valores muy encima de los que se produjeron el mismo puente de 2020, cuando Alicante ciudad llegó tan solo al 48,1%. Sin embargo, estas previsiones distan de las alcanzadas en ejercicios previos a la pandemia. En 2019 no hubo puente, pero en 2018 Alicante ciudad llegó al 79,5%, Playa de San Juan al 83,5% y Xàbia al 94,1%, por poner algunos ejemplos.

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha señalado, por su parte, que según la encuesta de ocupación en Temporada Estival, «durante el pasado mes de septiembre se registró una ocupación media hotelera en el litoral del 70% de los hoteles abiertos, unos datos que superarían los registrados en septiembre de 2020 en 30,5 puntos porcentuales».

Según datos que maneja Turisme Comunitat Valenciana, los resultados generales de los cuatro meses que comprende el verano, de junio a septiembre, arrojan cifras positivas mejores que las previsiones iniciales. Así, para la demanda internacional, los datos disponibles hasta la fecha ofrecen unos resultados para el conjunto de los cuatro meses indicados de un total de 2,2 millones de turistas extranjeros, esto es, un 10,01% más que lo estimado inicialmente. Mientras que para la demanda nacional se estima que se recibieron 8,2 millones de turistas, esto es, un 17,14% más que lo estimado en junio.

Campaña para captar el turista residencial belga

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante está llevando una promoción con el objetivo de potenciar el conocimiento de la Costa Blanca como destino turístico y de residencia en Bélgica. La campaña se realiza con el apoyo del Patronato Provincial de Turismo. Este mercado es uno de los más importantes para la segunda residencia extranjera de nuestra provincia, no sólo en número de compraventas, sino también en cuanto al precio medio de las mismas, que en el primer trimestre de 2021 se incrementó en un 14%. El perfil del turista residencial belga está cambiando lentamente, con una edad media que ha bajado a los 52 años, y un poder adquisitivo cada vez mayor. Los precios de las viviendas nuevas adquiridas por este mercado oscilan entre los 300.000 y 600.000 euros para unifamiliares, y entre los 180.000 y los 350.000 euros en apartamentos, según los datos de Provia.