Mazón, sobre el retraso del centro de congresos en Alicante: "Estamos en la parte farragosa. El convenio entre Diputación y Ayuntamiento lo están estudiando los servicios jurídicos"

Mazón ha asegurado hoy que se está avanzando, aunque ha reconocido que el proceso es laborioso: "Estamos en la parte mas burocrática, la más farragosa, el aburrido papeleo, que es una parte que a veces me cansa hasta a mí. Ya hemos hecho las consignaciones presupuestarias para realizar el anteproyecto de borrador y el convenio con Alicante lo están estudiando los servicios jurídicos de ambas partes. Espero que no tardemos mucho tiempo para ofrecer el acuerdo", ha señalado Mazón a preguntas de los periodistas durante un acto en el Hogar Provincial.

El dirigente popular ha añadido que las reuniones entre la Diputación y el Ayuntamiento "avanzan a buen ritmo". Eso sí, no ha concretado cuándo se prevé impulsar un encuentro sobre el centro de congresos con el Consell, la tercera pata en la financiación del proyecto: "Agradeceremos que la Generalitat nos diga lo antes posible la idea que tiene para Alicante. Quiero que Generalitat muestre su inequívoco compromiso. Nos gustaría que nos trasladaran si están dispuestos a sentarse en la propuesta que esta ya trabajando la Diputación y el Ayuntamiento".

Por su parte, la delegada del Consell en la provincia, Antonia Moreno, ha subrayado que el compromiso de la Generalitat es firme, a la vez que ha lamentado que ni Diputación ni Ayuntamiento hayan enviado enviado aún ninguna concreción del proyecto. "El presidente Puig manifestó, desde el primer momento, el respaldo de Generalitat al proyecto si aportaba valor añadido a la ciudad y era viable técnicamente. Desde ese momento, nadie nos ha presentado ningún proyecto, ni ha enviado un solo papel con los pormenores de la iniciativa", ha defendido Moreno, quien ha querido bajar decibelios en el enfrentamiento entre administraciones: "La Generalitat no tiene ningún conflicto con ninguna institución a este respecto, de hecho se espera con mucho interés el proyecto. La intención de este Consell es la misma de siempre, seguir trabajando y huir de polémicas estériles que se provocan con el interés de desviar la atención de lo realmente importante. No vamos a confrontar con ninguna administración porque no es el estilo de este Consell. Trabajo y defensa de los intereses de los ciudadanos, eso es lo único importante".

Por su lado, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado que "el Ayuntamiento de Alicante sigue a la espera de una reunión con la Generalitat para avanzar en la firma del convenio". "Y así se lo hice saber personalmente el pasado jueves al presidente Ximo Puig en el foro de Casa Mediterráneo. Confío en que esa reunión se pueda celebrar cuanto antes para impulsar este proyecto necesario, casi imprescindible, para Alicante y el resto de la provincia", ha apuntado Barcala, quien no ha concretado quién debe promover el encuentro entre las tres administraciones.

Al margen de las palabras, los hechos dicen que seis meses después de que a finales de marzo la Diputación, el Ayuntamiento de Alicante y el Puerto anunciaran que el muelle 10 acogerá el anhelado centro de congresos de Alicante, sigue sin haberse producido ni una sola reunión a tres bandas ni, por tanto, se ha firmado el convenio entre la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento. La tramitación urbanística, sin embargo, se presenta larga debido a que es necesario modificar el Plan Especial del Puerto y el Plan de Usos y Servicios Portuarios y, entre otras cuestiones, negociar con el Ministerio del Interior el traslado de las dependencias de las instalaciones de la Guardia Civil.

Reacciones de la oposición municipal

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, Trini Amorós, ha manifestado que “el señor Mazón y su discípulo aventajado, el señor Barcala, deberían plantearse que quizás ha llegado el momento de dejar provocar enfrentamientos estériles con otras administraciones y ponerse a trabajar". "Si de verdad quieren un Centro de Congresos para esta ciudad deben presentar el proyecto y dejar ya la política de pasarela. Que dejen de buscar el titular y se pongan a trabajar de una vez, porque la parálisis de esta ciudad es ya insostenible. Suben el precio de las extraescolares, la piscina de Vía Parque continúa cerrada, las bibliotecas públicas bajo mínimos… Esa es su política, la de la parálisis y la de terminar con los servicios públicos”.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha asegurado que ve con "estupor cómo el Partido Popular no solo boicotea los proyectos y las ayudas sociales del Botànic en Alicante, sino que además es capaz de generar un autosabotaje con sus propuestas e iniciativas". "El hecho de que Carlos Mazón sea incapaz de establecer marcos de espacio de diálogo, acuerdo y cooperación con el gobierno de la Generalitat demuestra su incapacidad como responsable de la Diputación y le convierte en un problema para la provincia. Si esta legislatura el centro de congresos no se inicia él será el máximo responsable del fracaso, ha añadido López.

Por último, según el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, "a Barcala y Mazón solo les interesan las fotos y los anuncios". "Se dedican a vender humo. Y lo vuelven a demostrar en el tema del Centro de Congresos, donde pasan los meses, no hay avances, no informan de nada y solo lo pretenden usar como nuevo tema para bloquear y buscar guerras con el Botànic, tal y como hacen con el tema de la construcción de colegios del Edificant o la reforma y compra del Teatro Principal por parte de Conselleria", señala Bellido, quien espera que "el alcalde dé la cara e informe sobre los pasos dados en estos meses".