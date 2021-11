El castillo de Santa Bárbara ya tiene ascensor para subir pero se resisten las lanzaderas

Transcurrido un mes, el Patronato de Turismo, que gestiona Ciudadanos, apremia al área de Transportes, en manos de su socio de gobierno del PP, para que pongan en marcha los autobuses a la fortaleza. Detrás está la presión de los hoteleros, que piden celeridad a este servicio. El baluarte es, para el sector turístico, uno de los iconos paisajísticos de la ciudad y ofrece una panorámica muy valorada por los visitantes. «La inexistencia de una lanzadera que pueda ofrecer el servicio hace prácticamente imposible llegar hasta el castillo, en tanto que el acceso con vehículo privado no es posible (y conlleva multas) y el acceso a pie es demasiado exigente para todo tipo de personas, para aquellas con dificultades de movilidad en particular», señalaron ayer. Una situación «frustrante e incomprensible» aliviada con la reanudación del servicio de los ascensores a la fortaleza.

La Asociación Provincial de Hoteles considera que una ciudad turística como Alicante «no puede permitirse alargar este problema por más tiempo y debe acometer cuanto antes una solución, siquiera provisional, en tanto se resuelve definitivamente. La imagen turística de la ciudad y la calidad de la experiencia para quienes nos visitan se ven comprometidas por esta situación que ya lleva demasiados meses enquistada», afirma la entidad.

En este sentido, el Patronato Municipal de Turismo, en manos de la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), insiste a sus socios de gobierno del grupo popular, que dirigen el área de Transportes, para que pongan en marcha las lanzaderas. El concejal del área, Manuel Villar, admitió ayer que Turismo les pidió la semana pasada que iniciasen el expediente para poner en marcha estos vehículos, «y Transportes está trabajando. Si no esta semana, la que viene se habrá remitido el expediente a Intervención y Contratación».

Villar apuntó que se ha intentado introducir el proyecto de lanzaderas dentro del paquete de mejora de todas las líneas de autobús pero es «complicado» porque «no es lo mismo no tener nada que mejorar lo que hay. Lo hemos intentado pero como la totalidad de la mejora no es posible vamos a lanzar exclusivamente la lanzadera». El edil no cree que haya problemas con el interventor al ser un proyecto nuevo, desligado de otras líneas, y cree que es factible mantener los plazos, por lo que podrían estar en funcionamiento para finales de año.

Más de 40 personas utilizaron los ascensores al castillo, ayer, en la primera media hora de reanudación de este servicio que se dejó de prestar por las restricciones sanitarias a que obligó la pandemia. De hecho, las medidas de prevención aún vigentes limitan la ocupación a un tercio del aforo de los elevadores, que es de 15 personas, excepto que se trate de familias y personas convivientes, que podrán subir en mayor número, con el uso obligatorio de mascarilla y la prohibición de comer o beber. El límite de personas que podrán permanecer en el túnel que da acceso a los ascensores ascenderá a 90 como máximo.

La vuelta de los ascensores coincide con el traspaso de las competencias de la gestión de los espacios públicos del castillo de Santa Bárbara de Cultura al área de Turismo para su aprovechamiento para la promoción turística de la ciudad, tal y como acordó el equipo de gobierno, que externalizará su gestión en los próximos meses. «No obstante, la Concejalía de Cultura, mantendrá su potestad en la conservación y preservación del enclave declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) y referente histórico y monumental», afirma el bipartito de Alicante.

142 metros para llegar a un BIC que visitan 400.000 personas al año

Poco más de medio minuto tardan los ascensores del Castillo en salvar el desnivel de 142 metros, una altura equivalente a casi 60 pisos, que hay entre el túnel de acceso excavado en la roca del Benacantil (con acceso por Juan Bautista Lafora) y la fortaleza. Los viajes comenzaron con un aforo de cinco personas por elevador, es decir, cuatro viajeros y el ascensorista, ya que funcionan los dos aunque inicialmente se dijo que solo se recuperaría uno y el otro se dejaría para emergencias. El Ayuntamiento ha optado por cambiar la empresa de mantenimiento de los elevadores, que en las últimas semanas ha realizado una exhaustiva revisión de su seguridad tras tantos meses parados. El castillo es el monumento más visitado de Alicante. Recibe más de 400.000 personas al año que acuden a conocer el recinto. El grupo socialista, mayoritario de la oposición, insta al equipo de gobierno a colocar ventilación en el pasillo de acceso a los ascensores de manera urgente, ya que «se carece de cualquier sistema y en un contexto de covid como el que vivimos es indispensable». En cuanto a los horarios de los ascensores, funcionan todos los días de la semana a partir de las 10 horas, con la última subida a las 19.20 horas y la última bajada a las 19.40 horas, información que en los próximos días estará disponible en el luminoso situado frente a la entrada.