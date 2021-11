Los turistas británicos solo podrán entrar en España si están totalmente vacunados

Así consta en una disposición general del Ministerio del Interior, publicada este sábado en el BOE, en el que se modifica los criterios para la aplicación de la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria.

En estos, se ha incluido a los viajeros británicos que hasta ahora contaban con una exención. Reino Unido cuenta con una tasa de vacunación del 68% y una incidencia de contagios que se sitúa en torno a los 900 casos por 100.000 habitantes, cifra que mantienen desde hace un mes ya que en el país no existen medidas restrictivas desde julio.

Tras este anuncio, el presidente de Hosbec, Toni Mayor, afirma que «todo lo que sea poner barreras es menos turismo», ante el nuevo anuncio. Desde la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana recuerdan que siempre han sido muy respetuosos con la normativa sanitaria y las autoridades, y se muestran tranquilos. Y Mayor aclara que «en Reino Unido ya hay 20 millones con el tercer pinchazo puesto. El clásico turista que nos viene en invierno es gente mayor de 50 años y con la pauta completa».

Aun así, reconoce que «si hay un porcentaje no muy grande de británicos que no se ha vacunado pero, con todas las restricciones que están poniendo en todos los países, sobre todo en hostelería y cultura, el cerco a los no vacunados se está estrechando, y cada día hay menos personas no inmunizadas. Sí que hay un porcentaje que podría repercutir, pero creo que sería una minoría», señala Mayor.

El turismo británico fue uno de los señalados por el aumento de las tasas de contagio en Benidorm, ciudad que a mediados de octubre, alcanzó el riesgo alto. No obstante, desde la patronal insistían en que dichas tasas estaban distorsionadas al calcularse el número de contagios sobre la población censada y no la flotante que estaba en la localidad.

Según los datos del Ministerio, desde el 1 de octubre hasta el pasado viernes , en la Comunidad Valenciana se han detectado 535 casos importados de otros países, 53 de ellos en los últimos siete días. El desglose por procedencia solo aparece con cifras estatales entre las que destacan los viajeros llegados desde Alemania y Reino Unido con 162 y 143 casos en las últimas cuatro semanas.

Certificado para los alemanes

Asimismo, el BOE también recoge un cambio en el criterio de entrada de aquellas personas de países que superan los 250 casos por 100.000 habitantes. Entre ellos se encuentra Alemania, cuyos viajeros deberán presentar el certificado covid para entrar.

La lista de países en riesgo y en alto riesgo se actualiza cada semana. La actual, que estará en vigor hasta las 24:00 horas del domingo, considera de alto riesgo a Namibia, Botsuana, Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue.

A los que son de riesgo se les requiere el certificado de vacunación, una prueba diagnóstica con resultado negativo o la confirmación de que ha superado la enfermedad. Y de acuerdo con e BOE, a partir del miércoles 1 de diciembre, España solo permitirá la entrada de personas procedentes de Reino Unido e Irlanda del Norte con certificado de vacunación y no con pruebas diagnósticas negativas de covid o de haber superado la enfermedad como admitía hasta ahora.