Los padres se oponen a votar la jornada escolar si antes no se evalúan los cambios tras 5 años

Los padres representados por la Confederación Gonzalo Anaya han presentado una enmienda a la totalidad contra la nueva orden que regulará los tipos de jornada escolar y se oponen a reanudar votaciones mientras no se les presente una evaluación sobre los cinco años que lleva implantada la jornada continua de manera mayoritaria en la provincia de Alicante.

«Llevamos cinco años pidiendo una evaluación externa con criterios científicos sobre la jornada escolar y todavía no la hemos recibido», demanda el presidente del colectivo, Rubén Pacheco. «No hay una evaluación de calidad sobre las jornadas escolares del sistema educativo y por eso hemos pedido la retirada de la orden», abunda.

Sin embargo, desde la Conselleria de Educación dan prácticamente por terminado el trámite obligado de la nueva normativa que regirá el horario de la jornada escolar desde el próximo curso, a la que se añade la posibilidad de optar por una jornada mixta que combine las dos ya existentes, la tradicional o partida de mañana y tarde, y la continua que concentra las clases por la mañana. « El proyecto de decreto está en una fase muy avanzada de tramitación, puesto que estamos a la espera de recibir el informe de la Abogacía de la Generalitat que falta para poder enviarlo al Consell Jurídico Consultivo, último paso antes de enviarlo al pleno del Consell para su aprobación», concretan a preguntas de este diario.

Añaden los responsables educativos, ante la ausencia de la evaluación externa que reclaman los padres, que «las estadísticas de rendimiento académico no muestran diferencias sustanciales entre los centros educativos de jornada continua y los de jornada partida». Afirman que «tampoco se aprecian variaciones entre los centros que han cambiado de horario, ni a favor ni en contra».

Para Educación queda meridianamente claro que el tipo de jornada no influye en los resultados académicos y las encuestas de satisfacción de las familias sobre el tipo de jornada aportan resultados «similares en los centros que han cambiado de horario y donde la mayoría sigue apostando por el horario tradicional».

A la conselleria lo que le preocupa es que no se produzcan «desigualdades de origen y, como apuntan algunos estudios internacionales, una reducción de la permanencia en el centro educativo pueda perjudicar en mayor medida a los niños y niñas de familias con pocos recursos», de ahí que ponga el acento en que las extraescolares en jornada continua sean «de calidad y las organicen los centros hasta las 17:00 horas sin coste para las familias socialmente desfavorecidas».

A los representantes de los padres no les convence la nueva regulación, la ven precipitada -Educación se ha visto impelida a cambiarla para evitar recursos judiciales como los que han obligado a cambiar la jornada este curso en dos centros de Alicante-, e insisten en que no se mide la calidad educativa. «Tampoco contempla la evaluación posterior ni los mecanismos de reversión y vigencia con la participación de las familias, por lo que la modalidad horaria será definitiva y para siempre», lamenta Pacheco.

Indignación

La presidenta de la también confederación de padres Covapa, Sonia Terrero, expresa asimismo su «indignación» porque «la jornada la van a decidir los profesores. Si no se decide un horario, se renueva directamente sin posibilidad de cambio. No es justo, y a los que echó atrás el juez deberían pasar por el mismo proceso».

Terrero también recuerda que Educación no ha querido atender la demanda de que las extraescolares no se exijan en Valenciano para promoverlo, sino en las tres lenguas. «Hemos alegado contra la orden porque aunque la votación pase por el consejo escolar luego tiene que aprobarla el claustro, y queríamos que se eliminara ese paso. Si el claustro docente dice que no, tampoco vale lo aprobado en el consejo, órgano máximo que no sirve sobre la jornada», concluye.

LA CLAVE BALANCE Educación prometió evaluaciones sobre el cambio de horario escolar Los padres reclaman esos resultados y la conselleria alega que el resultado académico es similar en todos los centros.