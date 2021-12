Sin comidas de Navidad de ayuntamientos ni de funcionarios por el covid

Los ayuntamientos de los municipios de la provincia que cuentan con plantillas amplias empiezan a suspender actos navideños como las comidas que por estas fechas suelen celebrar las Corporaciones, los brindis con los medios de comunicación y las cenas de los funcionarios municipales, y recomiendan desconvocar las reuniones sociales de sus plantillas, ante el repunte de contagios por la sexta ola de covid en la provincia.

La capital, Alicante, se queda sin comida de Navidad de la Corporación municipal, sin brindis navideño en el Salón Azul con los medios de comunicación y sin comidas de funcionarios municipales, salvo que se puedan mantener las medidas de seguridad frente al coronavirus. El servicio de prevención de riesgos y medicina laboral del Ayuntamiento alicantino ha pedido a la plantilla municipal que refuerce las medidas ante el avance de la pandemia en las últimas semanas.

Tras la reciente reunión mantenida por parte del Comité de Seguridad y Salud Laboral (Cosesa) y con el «objeto de proteger la seguridad y salud del personal municipal», desde el equipo de gobierno se insiste en la recomendación de que «no se celebren reuniones internas (aperitivos-almuerzos) ni comidas de Navidad» por parte del funcionariado. Para el servicio municipal es «contradictorio que el personal, habitualmente manteniendo distancias superiores a metro y medio, deba emplea mascarilla, y esas mismas personas, conviviendo en un acto social, en un entorno cerrado, sin distancia ni mascarilla no vayan a tener riesgo».

Además, se explica en un documento oficial que «se considera que no habría aumento de riesgo en caso de grupos reducidos (no más de ocho personas), en ambientes ventilados (preferentemente en el exterior), con mantenimiento de la distancia de seguridad y bajando la mascarilla únicamente para la ingesta de alimentos, lo que se considera muy difícil de mantener por todos los asistentes durante todo el acto social». Es decir, se pone en seria duda que se puedan mantener las medidas frente al covid en cualquier cita de compañeros con motivo de la Navidad. Desde el bipartito de Alicante se ha decidido suspender también la tradicional comida navideña de la Corporación municipal, que se valoró celebrar al aire libre para reducir el riesgo de contagios. Tampoco se celebrará el brindis navideño, que suele tener lugar en el Salón Azul del Ayuntamiento, según confirmaron este lunes fuentes del gobierno municipal.

El ruego para que se eviten comidas entre funcionarios, con el fin de no mermar la plantilla municipal durante las próximas semanas ante posibles contagios y sus derivadas cuarentenas, choca con la decisión de miembros de la Corporación municipal de participar en comidas multitudinarias, como la celebrada este lunes, organizada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante, a la que asistieron el alcalde, Luis Barcala; la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez; y tres ediles del equipo de gobierno.

En Elche el equipo de gobierno tampoco hará comida ni cena de Navidad este año. Respecto a los funcionarios del Ayuntamiento, ningún responsable municipal ha pedido que las eviten. Sí que lo ha hecho el Sindicato Independiente, que ha enviado un correo aconsejando que no se celebren, que no se deben correr riesgos. Por otro lado, la Corporación municipal sí que mantiene, al igual que ya hizo el año pasado, el tradicional brindis de Navidad con los medios de comunicación, al ser en un sitio ventilado y medidas higiénico-sanitarias, afirman fuentes municipales.

El Ayuntamiento de Elda no celebra comida oficial y las que puedan tener lugar, señalan, son a título particular. El equipo de gobierno no ha trasladado ninguna recomendación adicional a las que puedan realizar los organismos oficiales. El de Torrevieja no suele organizar cenas o comidas previas de Navidad, como tampoco solía hacerlo antes de la pandemia. Sí que mantiene el tradicional brindis con los medios de comunicación.

En El Campello, el equipo de gobierno ha suspendido la comida de Navidad del Ayuntamiento, prevista para este viernes, por «responsabilidad y prudencia». A la última acudieron unas 100 personas. Sant Joan también la ha cancelado tras varios años en los que no la había celebrado; esta vez los trabajadores habían decidido reactivarla y empezaron a organizarla en noviembre recogiendo dinero. El alcalde y el concejal de Personal decidieron suspenderla sin queja alguna al respecto.

En Benidorm y San Vicente no suelen hacer cena global de funcionarios. Aún no saben si la harán o no, y en todo caso, señalan, sería por departamentos.

Barcala come con hosteleros pese al ruego al personal

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, asistió ayer con la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, y los concejales Lidía López (Hostelería y Comercio), José Ramón González (Seguridad y Recursos Humanos) y Manuel Jiménez (Fiestas y Participación Ciudadana) a la comida de Navidad organizada por la Asociación Provincial de Hostelería pese al ruego para que se eviten comidas entre funcionarios y con ello contagios y cuarentenas que puedan mermar la plantilla. En el encuentro destacó los múltiples sacrificios del sector en estos 21 meses de pandemia y su profesionalidad.

En Alcoy se suspende la fiesta de Nochevieja

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcoy ha suspendido la fiesta de Nochevieja que se iba a celebrar en la plaza de España para evitar aglomeraciones. En cuanto a las comidas y cenas de los funcionarios, desde el equipo de gobierno explicaron que otros años la gente se ha reunido por departamentos, pero éste no se sabe aún qué harán. El alcalde ya dijo que los actos de Navidad en general se han organizado al aire libre y que se deberá utilizar la mascarilla en todo momento. La Cabalgata está prevista dentro de la «normalidad» actual y en la Adoración se controlarán aforos.

Mazón, en 3 comidas del PP pese a la instrucción de Génova

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha acudido en los últimos días a 3 comidas y cenas del PP en distintos puntos de la Comunidad pese a la recomendación de Génova de suspender los encuentros festivos de carácter orgánico por el incremento de la incidencia de covid-19. La instrucción llegó a la militancia cuando ya se celebraba una comida en Alzira del PP de Valencia con 400 personas, a la que Mazón acudió. Esa noche fue también a una cena del partido en València con 200 personas, y en fecha posterior a la comida del PP provincial en Altea con otros 170 participantes.