Alicante baraja ocho solares para que la Generalitat pueda construir 275 viviendas sociales en la ciudad

Alicante maneja ocho parcelas de suelo municipal como candidatas para acoger 275 Viviendas de Protección Oficial (VPO) construidas por el Consell en la ciudad. Así lo ha anunciado el alcalde, Luis Barcala, durante el acto de presentación del Plan Vive de la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), en un encuentro al que ha acudido junto al secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, y el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, ante otros representantes políticos y constructores de Alicante y su provincia.

Un proyecto en el que Consistorio asegura que se encuentra trabajando desde que la pasada semana aprobaran en Junta de Gobierno adherirse al convenio marco de colaboración para el impulso de la promoción de viviendas de protección pública en suelo municipal mediante colaboración público-privada. "Con esta medida la Generalitat da respuesta a una demanda histórica que es ofrecer una vivienda a un precio que cubra un segmento en el que ahora en la ciudad no hay nada, no tenemos nada por debajo del precio medio del mercado. A eso le tenemos que sumar que el alquiler está imparable y que no permite el acceso a una vivienda vía alquiler", ha señalado Barcala.

Durante su intervención en el acto, Barcala ha anunciado que en estos momentos se encuentran "manejando ocho solares" para poner a disposición del Consell aunque ha aclarado que pese a que "no todos son viables" el Consistorio estaría "hablando de más de 275 viviendas solamente en solares del Ayuntamiento". "Vamos a coger todo el suelo disponible, vamos a poner todos los proyectos presentados para realizar un paquete y vamos a decirle al Consell qué parque de vivienda a precio público nos interesa sacar con estas cesiones de suelo y qué parte nos interesa para el alquiler y cuáles para compra", ha explicado el alcalde.

En cuanto al proceso para poner en marcha esta iniciativa, el alcalde de Alicante ha concretado que en estos momentos están haciendo "los estudios necesarios para saber a qué demanda deberemos atender por zonas y por edades" en suelos distribuidos por el municipio. "Por parte del Ayuntamiento en estos momentos el plan que hemos tratado con conselleria es que ya tenemos localizadas las parcelas de suelo municipal para trabajar en la cesión y también tenemos a Patrimonio y al Patronato de Vivienda con proyectos maduros. Durante este mes vamos a trabajar en hacer la propuesta definitiva a la Generalitat de cuáles son los modelos que la ciudad de Alicante necesita y, a diferencia de otras poblaciones, Alicante hará un planteamiento global para hacer esas cesiones de suelo", ha indicado Barcala.

El regidor popular también ha elogiado "las posibilidades que ofrece el Plan Vive para adaptarse a las necesidades de vivienda todos los ayuntamientos, además de ser realista por contemplar precios de mercado y el hecho de que no todos los municipios son iguales a estos efectos, en los que no sirve el café para todos". "Por fin tenemos un plan realista y ejecutable para la construcción y promoción de viviendas a precio tasado para venta y alquiler", ha destacado el alcalde de la ciudad.

Por su parte, el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández (PP), ha asegurado que ese plan es "un impulso necesario y urgente ante la emergencia residencial" en la Comunidad Valenciana. "Nuestro objetivo es impulsar la movilización de todo el suelo público disponible en la Comunidad Valenciana para promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler, alquiler con opción a compra o compra en todos los municipios que cedan este suelo para impulsar la construcción de VPO en todo el territorio", ha apuntado Fernández.

El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, ha indicado que esta apuesta por la colaboración público-privada es una cuestión por la que siempre se encuentran trabajando. "Todo lo que sea dinamizar el mercado de la vivienda, facilitar a los jóvenes una vivienda diga, tanto en propiedad como en alquiler, estamos encantados. Lo que queremos es que los sectores productivos de la construcción tengan espacio para construir este planteamiento porque nos parece necesario. Estamos necesitados de vivienda y de terrenos para poder seguir construyendo y desarrollando espacios industriales", ha aclarado Baño.

Suelo municipal

Alicante, según su alcalde, ya ha iniciado los trabajos para la localización de parcelas que puedan ser destinadas a tal fin en una labor coordinada por la Concejalía de Urbanismo y el Patronato Municipal de la Vivienda con el objetivo de poder aportar suelo para este fin, tal y como ha confirmado el propio alcalde. Barcala ha explicado que “el Ayuntamiento de Alicante suscribe formal y expresamente todas y cada una de las cláusulas contenidas en el convenio marco asumiendo las obligaciones y compromisos derivados del mismo y con sujeción plena a todas ellas”.

Durante el acto de presentación, Barcala ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con tres proyectos "muy maduros, redactados y listos que estaban esperando está oportunidad en Benalúa Sur y en San Blas", aunque no ha recordado el tercer barrio en cuestión. En estos momentos, el Plan Vive cuenta con una parcela perteneciente a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) situada en el barrio de Rabasa para la construcción de 38 viviendas en régimen de alquiler asequible. A esta, se sumarán otros solares que están siendo objeto de estudio por parte de las áreas competentes del Ayuntamiento con el objetivo de impulsar la construcción de vivienda nueva de protección pública en la ciudad.

