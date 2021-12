Los hoteleros exigen que se suavicen las medidas a los turistas británicos

El penúltimo palo en la ruedas del carro del sector turístico. La patronal hotelera exige al Gobierno que modifique el sistema de control de los viajes de los turistas británicos en el marco de esta sexta ola del covid, para tratar de salvar los dos puentes que quedan para finalizar el año (Navidad y Año Nuevo) y los meses de enero y febrero, ya que ahora mismo el turismo de familias inglesas está bloqueado administrativamente. El motivo es que, al haber salido el Reino Unido de la Unión Europea (espacio Schengen), a los turistas ingleses se les considera pasajeros de terceros países, y solo puedan entrar en la Costa Blanca con las dos dosis de la vacuna y sin excepciones. El problema es que los niños ingleses solo tienen puesta una dosis de la vacuna, con lo cual sus padres han cancelados los viajes al no poder venir con ellos. Una situación que ha provocado ya una catarata de cancelaciones en la costa del Mediterráneo y, sobre todo, en Canarias. Continúa el goteo de cierres con sólo una excepción, el hotel Diplomatic de Benidorm, que reabre este lunes.

La propia Organización Mundial del Turismo también se ha pronunciado sobre las restricciones impuestas por los países y, en concreto, la exigencia de las PCR. La OMT las ve innecesarias en el caso de los viajeros vacunados.

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), de la que forma parte Hosbec, Jorge Marichal, denuncia, en este sentido, que no entiende «por qué un niño austriaco de 13 años puede venir a España solo con un test de antígenos y uno británico de 13 años no puede entrar con un antígeno y una dosis de la vacuna». Marichal subraya a que «si algo tengo claro es que el virus no entiende ni de fronteras, ni leyes, ni política».

Tras un año ya de vacunación contra el covid en España, con uno de los índices más altos de cobertura de toda Europa, Marichal considera que no se pueden aplicar las mismas medidas y restricciones que se aplicaron hace doce meses, e insiste en que la seguridad sanitaria estará siempre por encima, pero la economía también tiene que seguir adelante. «Los hoteleros no somos sospechosos de no cumplir con las medidas impuestas. Es más, fuimos pioneros en todo el Estado en la elaboración coordinada en tiempo récord de una serie de protocolos que hemos aplicado en nuestros establecimientos», asevera.

Marichal insiste en que los focos se están produciendo en ambientes que no tienen que ver con los hoteles, y considera que poner más obstáculos a la actividad alojativa no va a proteger más a las zonas de sol y playa.

La patronal hotelera, subraya Marichal, ha apoyado desde el primer momento la solicitud del certificado covid, una herramienta que, por ejemplo, es voluntaria en Canarias, pero que permite a los establecimientos que lo pidan aplicar las medidas de aforos y horarios de un nivel inferior al que se encuentra cada isla en cada momento.

Fitur, en el aire

El descontrol de la pandemia empieza a afectar también la promoción en 2022. La ITB de Berlín ha vuelto a cancelar toda la actividad presencial prevista inicialmente tras la aparición de la ómicron, y el ascenso de casos positivos en el contexto internacional. Por su parte, la dirección la española Fitur, prevista del 19 al 23 de enero de 2022, mantiene su formato habitual. «A día de hoy Fitur sigue adelante», han señalado a Efe fuentes de la organización de la feria, que registra un importante crecimiento respecto a su edición «Especial recuperación Turismo», que excepcionalmente se llevó a cabo en mayo de 2021 y que contó con 62.000 visitantes (frente a 255.000 en 2019).

Los hosteleros piden prudencia pero que no se les dé la espalda

La patronal autonómica de hostelería Conhosur, que representa a la Federación de Empresarios de Hostelería de la Provincia de Alicante, ha puesto en marcha una campaña de concienciación y sensibilización a los ciudadanos con motivo de las fiestas de Navidad. Bajo el lema «Celebremos cuidándonos», el sector apela a la responsabilidad de todo el colectivo empresarial y la sociedad en su conjunto para afrontar esta campaña de Navidad y las celebraciones y reuniones familiares que tendrán lugar las próximas semanas. La campaña recuerda las medidas que hay que mantener, principalmente el uso de la mascarilla cuando no se está consumiendo y la ventilación de los espacios interiores, así como apela a la vacunación de aquellos que todavía no lo han hecho. «En un contexto de auge de contagios y cancelaciones reiteramos que la hostelería está preparada para trabajar con las medidas adecuadas. Sabemos por la experiencia del año pasado, que cuando las reuniones se dejan de hacer en hostelería y se trasladan al ámbito privado, a las propias casas, se baja la guardia y existe más riesgo de contagio», apuntan los hosteleros cuya campaña está apoyada por Turisme. El avance de los contagios provocados por la variante ómicron está siendo demoledor para los restaurantes, que han visto suspenderse primero las comidas y cenas de empresas y ahora también se está produciendo un goteo de cancelaciones en las celebraciones familiares.