Cuando falla el pasaporte covid

El pasaporte covid es la prueba documental de haber recibido la pauta completa de vacunación contra el coronavirus y, en estos momentos, la llave que permite la entrada en recintos como los establecimientos de restauración y ocio, así como viajar entre los diferentes países de la Unión Europea. ¿Pero qué pasa si hay un error en el certificado? La solución no es excesivamente complicada, pero sí acarrea una molestia para el usuario y puede derivar en una situación comprometida.

Porque errores en los pasaportes covid, aunque muy probablemente sean mínimos, los hay. Lo ha podido comprobar este periódico con el caso de un hombre de 30 años, vecino de una localidad del departamento sanitario de Alcoy, que ha recibido las dos dosis de la vacuna pero en cuyo certificado únicamente aparece una. La primera inoculación fue el 16 de julio pasado, y la segunda el 7 de agosto, en uno de los puntos de inmunización masiva habilitados en la mencionada área de salud, a donde fue debidamente citado.

El usuario explica a este periódico que no dio mucha importancia al error hasta que le impidieron acceder al interior de un restaurante. La situación se repitió dos días después en otro establecimiento de otra localidad; al escanear el código QR del certificado, al encargado del local le apareció un mensaje de «pauta incompleta» en color rojo, por lo que le denegaron la entrada.

El afectado entiende que en ambos establecimientos hicieron lo correcto. «No me conocen y no tenían por qué fiarse de mi palabra», señala. No obstante, critica que «si en vez de cenar en un restaurante hubiera querido tomar un vuelo, me habría quedado en tierra», con el consiguiente perjuicio. Su reacción instintiva fue la de pedir cita con su médico de cabecera, quien comprobó que había recibido las dos dosis de la vacuna en las fechas indicadas y le extendió un documento que así lo acredita.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad instan a acudir al facultativo de Atención Primaria en caso de que se detecten errores de este tipo. Aunque hacen hincapié en que estas situaciones son testimoniales entre los más de 4 millones de vacunados en la Comunidad, admiten que pueden producirse. El médico de cabecera puede emitir un nuevo pasaporte covid; en el caso de este afectado, no obstante, aún no ha sido así, por lo que se ve obligado a enseñar al mismo tiempo el certificado erróneo y el documento provisional que advierte del fallo.