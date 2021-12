La saturación provoca que no se haga PCR a pacientes con test caseros positivos

La explosión de contagios de covid de las últimas semanas está sobrecargando aún más a la ya saturada Atención Primaria de la provincia de Alicante, que no da abasto para tramitar todas las pruebas diagnósticas que demanda la población y que también han aumentado por la elevada demanda de test caseros de antígeno. La gente se hace la prueba en casa y si da positivo llama a su centro de salud para pedir una prueba de conformación, tal y como establece el protocolo del Ministerio de Sanidad.

Tal es la saturación que en algunos centros de salud ya se está indicando a los pacientes que llaman porque han dado positivo a través de una de estas pruebas caseras que directamente se confinen y que no esperen a ser llamados para confirmar el diagnóstico a través de una PCR. Así está ocurriendo en centros de salud de Elche y también en la ciudad de Alicante, según han confirmado a este diario pacientes y médicos de familia.

«Los cinco miembros de mi familia hemos dado positivo con autotest de antígenos. Nos hemos puesto en contacto con el teléfono para avisos por covid y nos dicen que no están haciendo PCR de confirmación y que tenemos que hacer la cuarentena», explicaba ayer un afectado por esta situación que reside en Elche. El problema que se le ha presentado a esta familia «es que necesitamos una PCR positiva para no ir a trabajar y no nos dan solución. Sólo nos dicen que si vamos a trabajar es cosa nuestra».

Desde la Conselleria de Sanidad explican que el Ministerio de Sanidad establece que la confirmación del test de antígeno con una PCR «se hará siempre que sea posible». Dada la presión sanitaria actual, añaden desde el departamento de Ana Barceló, se puede prescindir de esta prueba de confirmación «siempre a criterio del médico de familia». Respecto a la tramitación de las bajas sin esta prueba, Sanidad sostiene que no debería haber ningún problema para que el facultativo de familia la firme y la haga llegar al paciente afectado a través de los distintos cauces establecidos para ello.

Largas esperas

No es el único problema que está habiendo con las pruebas diagnósticas estos días. En la carpa instalada en el Hospital General de Alicante los pacientes que acudían ayer a hacerse una PCR tenían que esperar dos horas. «Estaba citado a las 10.30 y hasta las 12.30 no me la han hecho. Éramos muchísimas las personas allí citadas y aunque estábamos al aire libre, cuando los sanitarios salían a llamar al siguiente, la gente se apelotonaba en la puerta de la carpa porque no escuchaba bien, con el riesgo de contagio que eso supone», lamentaba ayer un afectado.

Según explican trabajadores del centro sanitario, en esta carpa se están haciendo a diario entre 800 y 1.000 PCR. La lista de espera es en estos momentos de cuatro días y los resultados están en 48 o 72 horas como mucho, añaden las mismas fuentes. Esta situación se repite en muchos centros de salud de la provincia de Alicante, donde estos días se llegan a realizar hasta 600 PCR diarias, según confirman desde el sindicato Satse.

Por último, el colapso que hay para pedir pruebas diagnósticas y para comunicar los resultados está provocando situaciones cuanto menos pintorescas en el ámbito educativo. Es el caso de un colegio de San Vicente, donde este lunes día 27 Salud Pública confinó a todos los niños de un aula que habían tenido contacto con un positivo el día 21, según explicaron algunos de los padres afectados. En otro centro de Alicante donde una familia comunicó un caso positivo el día 22, aún no han recibido ningún tipo de instrucción, mientras unos niños están haciendo cuarentena, por propia iniciativa de sus padres, y otros no.

Sanidad prolonga el periodo de días libres para tener personal

La Conselleria de Sanidad ha aplazado el límite de tiempo para disfrutar los días de libre disposición correspondientes a 2021, con el objetivo de poder tener más plantilla disponible para trabajar estos días, cuando la incidencia del coronavirus está disparada. Con las nuevas instrucciones estos días podrán solicitarse para ser disfrutados hasta el 15 de marzo de 2022.