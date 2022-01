La provincia registra menos accidentes mortales que en el año del confinamiento

La provincia de Alicante registró 34 fallecidos en vías interurbanas durante el pasado año, según datos provisionales dados a conocer por la Dirección General de Tráfico (DGT). Una cifra que, aun siendo de por sí alta, muestra una evolución positiva respecto a años anteriores.

La mayoría de provincias españolas han empeorado sus datos respecto a 2020, ya que hace dos años la movilidad se redujo durante dos meses debido al confinamiento. Alicante es, sin embargo, una de las 18 provincias que ha registrado menos fallecidos pese al aumento de la movilidad. Los datos, extraídos del informe de siniestralidad mortal a 24 horas en vías interurbanas de la DGT, no son igual de positivos a nivel autonómico, ya que la Comunidad Valenciana en su conjunto ha registrado 9 fallecidos más en 2021 que en 2020. Los siniestros a nivel autonómico sí mejoran respecto a 2019, el último año comparable, ya que el pasado año se registraron 83 fallecidos en las carreteras valencianas por los 99 de hace dos años.

El mismo aumento se da a nivel nacional, donde el número de fallecidos vuelve a superar el millar. El confinamiento provocó el primer año con menos de mil muertos en carretera, desde que se comenzaron a registran estos datos en 1960. En 2021 ha habido 1004 fallecidos en el acto o en las siguientes 24 horas al accidente en toda España, la segunda cifra más baja de la historia y la más baja si exceptuamos 2020 en la que solo hubo tráfico «normal» durante diez meses.

En cuanto a las carreteras de la provincia que registraron la mayor siniestralidad, aunque Tráfico no ha facilitado los puntos exactos donde se dieron estos percances, los mapas que aparecen en el mencionado informe permiten conocer su ubicación aproximada. Así, la N-332 en el entorno de Pilar de la Horadada y la costa de Orihuela fue un punto crítico para los accidentes de turismos. Por el contrario, la zona de Crevillent fue de alta siniestralidad para los desplazamientos de motocicletas, presumiblemente en la carretera N-325, que une esa localidad y Aspe y que concentra un tráfico importante de vehículos de dos ruedas. También hubo una cierta concentración de la siniestralidad en la A-31 a la altura de Villena y en la N-332 en la Marina Alta, en el entorno de Gata de Gorgos.

Los accidentes de vehículos pesados se han reducido en un 36% a nivel nacional, con 33 accidentes mortales de camiones de más de 3.500 kilos en toda España. Solo uno de esos siniestros se produjo en la provincia, el pasado mes de septiembre, cuando un camión del servicio municipal de limpieza de Alicante volcó en la A-31 en el término municipal de la capital, tras realizar una maniobra para evitar la colisión con un turismo.

En cuanto a los siniestros que han involucrado a peatones, han aumentado un 11% respecto a 2020 pero se han reducido un 7% respecto a 2019, más comparable en cuanto a volumen de desplazamientos, también a nivel nacional. Por segundo año consecutivo, la mayoría de fallecidos se ha concentró en el tercer trimestre, es decir, entre julio y septiembre. Según indica Tráfico en su informe, la mitad de ellos estaba en la franja de entre 35 y 64 años de edad, lo que «sugiere que eran personas que estaban trabajando». En la provincia de Alicante sucedieron tres accidentes mortales con peatones involucrados, precisamente en puntos de concentración de siniestralidad: la A-31 en Villena y la N-332 en el litoral de la Vega Baja y la Marina Alta.

Los conductores se han mostrado más imprudentes respecto a la seguridad que en años anteriores. Los accidentes mortales en los que los ocupantes no portaban cinturón de seguridad aumentaron en toda España respecto a 2019. El 26% de los fallecidos no lo usaban en el momento del accidente, frente al 22% de hace dos años. Por otra parte, aumenta el uso del casco entre los motociclistas: únicamente el 3% de las personas fallecidas no lo usaba, frente al 4% de hace dos años. Asimismo, por primera vez aumenta la proporción de mujeres fallecidas, con un 19% frente al 17% de 2020.

Más detenidos en Navidades

Por otra parte, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana detuvo durante el pasado mes de diciembre a 86 conductores en la provincia como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial, un 23% más que el mismo mes del año anterior, que finalizó con 70 detenidos. Los datos también empeoran en relación a noviembre de 2021, que finalizó con 79 detenidos, un 9% menos que en diciembre.

El 62% de los conductores denunciados por la Guardia Civil se encontraba bajo los efectos del alcohol. Un porcentaje preocupante, ya que sube respecto a diciembre de 2020, cuando el 57% de los detenidos conducía tras haber bebido. La cifra también empeora respecto a noviembre de este año, con un 13% más de detenidos por dar positivo en alcoholemia.

La segunda causa más común de detención en diciembre de 2021 fue la conducción sin permiso o licencia. Cinco personas más fueron encausadas que en el mismo mes de 2020, cuando la Guardia Civil detuvo a 26 personas en las carreteras de la provincia por este motivo. Por último, la causa de la detención de las dos personas restantes fue la conducción temeraria y manejar el vehículo bajo los efectos de otras drogas, respectivamente.