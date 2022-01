La presión social paraliza el desahucio de tres familias en el barrio de Carolinas en Alicante

Decenas de vecinos, junto a representantes del Sindicat de Barri de Carolinas, CC OO, EU y Compromís, se han concentrado desde primera hora de la mañana en la calle Elda de Alicante para frenar el desahucio de tres familias de este barrio alicantino, que finalmente no se ha producido. Un juzgado de Alicante dictó la orden de desalojo de las viviendas tras negarse la Sareb a negociar un alquiler. La indignación reina en un barrio en el que se están registrando numerosos avisos de desahucio del banco que fue creado hace ya casi diez años para gestionar la ruina inmobiliaria provocada por la crisis de 2008.

El Sindicat de Barri, recientemente creado en Carolinas para defender, entre otras cosas, los intereses de estas familias, reclama negociar con la Sareb, mientras tanto CC OO como EU y Compromís recuerdan que la Sareb, denominada banco malo, fue "rescatado con dinero de todos los españoles". Estas entidades coinciden en que detrás de estos desalojos está el interés de alquiler estos inmuebles con fines turísticos o bien dejarlos vacíos para que fluctúen los precios con fines de especulación.

La Sareb ( Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las cuatro entidades nacionalizadas (Bankia, Catalunya Banc, Banco Gallego y Banco de Valencia), y por entidades en proceso de reestructuración o resolución según lo previsto en la Ley 9/2012. Está participada en un 55% por capital privado, y en un 45% por capital público a través del FROB.

"Parece que no van a desahuciar de momento a las familias. Había una situación prevista para las 10 de la mañana, otra para las 11.15 y otra para las 11.30. Esta mañana, poco antes de las 9, ha venido la comisión judicial a una vivienda desocupada en un bajo cuyos inquilinos ya habían entregado las llaves en sede judicial, con un cerrajero y han cambiado las llaves. La comitiva ha dicho que no iba a desalojar las viviendas habitadas pero tampoco confiamos", ha explicado Adrián Cervetto, miembro del Sindicat de Barri a los allí reunidos. De ahí que hayan permanecido más tiempo en el lugar. El Sindicat reclama negociar con la Sareb y anuncia movilizaciones y presión social en todos aquellos casos en que se ordene un desalojo, "presionaremos a las instituciones y a Sareb, cuyo dinero es nuestro (de los ciudadanos). Como no han venido han de enviar una notificación próximamente", ha apuntado.​

Alquileres turísticos

Fernando Patón, de Marea Roja Alacant y del punto de información y denuncia de derechos sociales, ha indicado que "lo suyo sería que se hiciesen contratos de alquiler. Sareb está intentando vender los pisos a fondos de inversión y crear pisos turísticos. Es lo que está sucediendo en el barrio, Que lo haga Sareb es muy grave porque la mitad del dinero de esta sociedad es público".

Francisco García, secretario general de CC OO en Alicante, presente en la calle Elda, ha destacado la carencia de vivienda social en Alicante y, al igual que Isabel González, de EU, ha recalcado que Sareb nace de bancos rescatados por todos los españoles, "y ahora echan a la gente para alquileres turísticos porque les sale más rentable". García ha abundado en que en el sindicato manejan información relevante sobre el trabajo de promoción de vivienda privada con fines turísticos. "Cogen viviendas que tenían que ser de uso social para pisos turísticos. Hay una presión sobre la vivienda que ejerce el turismo que ha llegado a este barrio y eso centrifuga a la gente con más necesidad amenazando a personas que viven de pensiones asistenciales que pueden verse desalojadas de su entorno y su vida". Es el caso de Mari Carmen Peret y de Dolores del Carmen, que han acudido a la calle Elda a denunciar que las quieren echar de sus casas en Doctor Buades y Colonia Requena, respectivamente, y que les han llegado a ofrecer cantidades en torno a mil euros para que vayan afirmando que una promotora que está detrás se niega a negociar un alquiler.

También se han presentado familias con orden de desalojo en la calle Pelayo para el próximo lunes, donde viven diez familias. De ellas tres han recibido la carta.

El edil de Compromís Rafa Mas ha señalado que el Ayuntamiento de Alicante debe constituir de inmediato la mesa de vivienda para mediar y ofrecer soluciones. "Es inadmisible tener estos sobresaltos todas las semanas", ha concluido.