La Guardia Civil ha presentado al Equipo @ anti cibercrimen de Alicante en una jornada sobre la Ciberseguridad en la Cámara de Comercio

La Guardia Civil y la Cámara de Comercio de Alicante han celebrado una Jornada de Ciberseguridad para 27 empresas de la Comisión de Patronos cuya finalidad ha sido la de presentar a los Equipos @, que se encargan de realizar el primer tratamiento de los ciberdelitos. Además de esto, también se ha informado de los principales peligros a los que se enfrentan las mercantiles y se han establecido vínculos que permitirán potenciar la lucha ante ataques informáticos, estafas y fraudes más habituales en la red.

La Guardia Civil de Alicante dispone de uno de los 84 Equipos @ repartidos por el país y está conformado por seis agentes que trabajan coordinados técnicamente con el Equipo @ Nacional. Algunas de sus tareas son:

Reforzar la respuesta ante las estafas en la red.

Recibir denuncias por ciberdelito que precisen una intervención específica, además de elaborar informes y supervisar la calidad de la grabación de las denuncias recibidas.

Asegurar la atención a las víctimas y perjudicados.

Ofrecer asesoramiento a ciudadanos y empresas sobre ciberdelincuencia.

Asesorar y orientar a los miembros del Cuerpo que reciban denuncias por ciberdelito.

Javier Mondéjar, en nombre del presidente de la Cámara de Comercio Juan Riera, que no ha podido acudir a la jornada por encontrarse en FITUR, ha señalado que “los delincuentes ya no son sólo gentes de mala catadura, sino que ciberdelincuente puede ser perfectamente el simpático vecino del quinto de nuestra casa, por lo que hay que estar muy atentos y vigilantes. El delito puede tener consecuencias económicas pero también de reputación, que es el mayor valor de cualquier empresa o particular en internet”.

Por su parte, el Coronel José Hernández Mosquera ha indicado que "la pandemia nos ha traído muchas cosas negativas y entre ellas está el incremento en los delitos relacionados con las nuevas tecnologías, habiéndose registrado a nivel nacional y también en nuestra provincia un significativo incremento con respecto a 2019, lo que ha obligado a la Guardia Civil a aumentar nuestras capacidades de investigación y control de este tipo delitos, en los que tienen un papel fundamental los Equipos @, que nacen con la voluntad de prevenir estos hechos delictivos y de rebajar estas cifras".

El Coronel Mosquera ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a las empresas para que tomen conciencia de los riesgos que representa este entorno e implementen las herramientas de protección que, tanto a nivel personal como empresarial, precisan estas nuevas tecnologías.

Tras la reunión celebrada para la Comisión de Patronos está prevista la realización de varias jornadas más en toda la provincia dirigidas a diferentes sectores económicos.