Los hosteleros recurrirán la sentencia del ruido del ocio nocturno en la calle Castaños de Alicante

Los hosteleros del centro de Alicante anuncian que recurrián la sentencia sobre la polémica del ruido en el entorno de la calle Castaños. Después de que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 haya fallado obligar al Ayuntamiento a declarar Zona Acústicamente Saturada la citada vía, la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa) se encuentra ya trabajando en estudiar "concienzudamente" el contenido de la sentencia para poder plantear una respuesta "que se sostenga firmemente".

Su presidente, Javier Galdeano, asegura no estar "contento", pero sí "tranquilo", y recuerda que "no es la primera vez que nos encontramos con una sentencia así". En la anterior ocasión, el TSJ estimó el recurso del Ayuntamiento por un defecto de forma en la demanda de los residentes. Ahora, apunta Galdeano, "creemos que hay elementos importantes planteados por el Ayuntamiento y por los demás abogados que la sentencia no ha resuelto", un hecho que supondría "un déficit muy importante de cara al TSJ", a juicio del representante de los hosteleros.

Un documento que quieren trabajar en profundidad para que sea lo más sólido posible: "Tenemos quince días. No es cuestión de dejarlo para el último, pero sí de dedicarle el tiempo necesario", ha reconocido Galdeano.

La oposición, contra Barcala y Villar

Por su parte, la oposición municipal carga contra el gobierno local del PP y exige explicaciones al alcalde, Luis Barcala. El PSOE ha registrado este martes una petición para convocar de manera urgente la Comisión de Servicios (en la que se incluye Medio Ambiente) con el objetivo de que el dirigente popular dé explicaciones "sobre qué actuaciones va a acometer para cumplir la sentencia".

En la misma línea, el concejal Raúl Ruiz ha señalado que "el alcalde no puede seguir mirando hacia otro lado mientras se vulneran derechos de la ciudadanía" y considera que "si hemos llegado a este punto es porque Barcala está instalado en la pasividad". Recuerda el edil socialista que el alcalde "ni siquiera ha tenido la voluntad de aprobar la Ordenanza del Ruido" y que lleva cinco años "posponiendo cumplir con la sentencia".

Desde Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha señalado que el ejecutivo municipal del PP "gobierna contra las personas, contra nuestros barrios" y tilda de "varapalo", la decisión del tribunal. El juez, apunta Mas, "dice alto y claro que, en esta ciudad, este gobierno está vulnerando derechos fundamentales esenciales recogidos en al Constitución". Motivos por los que los valencianistas reclaman a Barcala que dé explicaciones, que no recurra la sentencia y que cese de forma fulminante al concejal del área y vicealcalde, Manuel Villar.

Por su parte, Manolo Copé (EU) cree que es el momento "de que Barcala deje de mirar para otro lado con su mano derecha, Manuel Villar". El portavoz de la coalición de izquierdas afirma que lo expuesto en la sentencia "es algo que todo el mundo sabía menos Barcala", a quien acusa de estar "plegado siempre a los intereses del sector empresarial", en vez de ponerse de parte "del descanso vecinal".

