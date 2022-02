El CGPJ rechaza el juzgado exclusivo de malos tratos en Alicante hasta que se cree un segundo

La Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado que el nuevo juzgado de lo Penal creado en Alicante el pasado diciembre se especialice en juzgar casos de violencia machista, según han confirmado a este diario fuentes del Palacio de Justicia. Considera que un solo juzgado es insuficiente para asumir la violencia de género, aunque solo sean los casos de la ciudad de Alicante y que es necesario un segundo juzgado para que la especialización en esta materia no colapse al nuevo departamento. Un exceso de trabajo que podría causar retrasos en los juicios, aunque tengan carácter de urgencia. Por este motivo, hasta que no hayan dos juzgados especializados en esta materia, la medida no se pondrá en marcha. Con el informe negativo de la inspección, el siguiente paso es que la comisión permanente del CGPJ diga que no a la propuesta de especialización.

El juzgado de lo Penal número diez de Alicante iba a ser el primero especializado de manera exclusiva en enjuiciar la violencia machista en la Comunidad Valenciana. Precisamente para evitar problemas de sobrecarga de trabajo, la propuesta de la Conselleria de Justicia fue de dos juzgados de lo Penal para juzgar todos los casos de la provincia de Alicante a finales del año pasado. Pero el Ministerio finalmente solo concedió uno. La previsión de la Conselleria era el mantener la petición de este segundo juzgado para el presente 2022. Medidas correctoras El nuevo juzgado de lo Penal está funcionando desde comienzos de año, pero todavía no contaba con la especialización, algo para lo que dependía de lo que se decidiera en el CGPJ. Para tratar de introducir medidas correctoras, desde la Sala de Gobierno del TSJ se había marcado que solo juzgaría aquellos asuntos tramitados en los partidos judiciales de Alicante y de San Vicente. Sobre todo después de que algunos juzgados de lo Penal hubieran empezado a remitir al nuevo todos los asuntos que les iban entrando por violencia machista con independencia del municipio donde se habían cometido los hechos. El Gobierno aprueba solo uno de los dos juzgados pedidos para enjuiciar los malos tratos Pero ni siquiera con esas prevenciones ha bastado, Según los datos facilitados por la Conselleria de Justicia para justificar la propuesta entre los dos juzgados de Violencia sobre la Mujer de Alicante se tramitaron 2886 asuntos durante 2020, con una media de 1443 procedimientos por juzgado. A estas cifras se añadirían las del partido judicial de San Vicente con otros 641 asuntos. El informe de la inspección del CGPJ señala que el volumen de trabajo del nuevo magistrado sería superior al módulo de 1.600 asuntos por juez y año establecidos y, en un asunto tan delicado como la violencia de género donde es necesaria la adopción de respuestas rápidas por parte de la Justicia, supondría un grave riesgo para las víctimas concentrar los casos en un único órgano. Desde el Palacio de Justicia se habían valorado otras alternativas, como el ir nombrando jueces de refuerzo conforme fueran excediéndose estos módulos de carga de trabajo, tal y como se hizo con el juzgado especializado en resolver pleitos por cláusulas suelo, creado hace cinco años. La solución pasa por pedir ya la especialización para uno de los otros nueve juzgados de lo Penal que ya están funcionando en Alicante, o bien esperar a que se dé el visto a otro nuevo órgano judicial para poder asumir la materia. Los planes de la Conselleria La conselleria de Justicia prevé la creación de hasta cinco nuevos órganos judiciales especializados en violencia machista en la provincia de Alicante, en un plan que fue presentado a los principales operadores jurídicos a comienzos de año. El informe de la inspección del CGPJ no supone óbice alguno para este plan, ya que la creación de nuevos juzgados es precisamente lo que reclama el gobierno autonómico. La previsión de la Conselleria es que para 2022 entren en funcionamiento dos nuevos juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer para Alicante y Elche, que asumirían los casos de los partidos judiciales de San Vicente del Raspeig y Novelda, respectivamente. La Generalitat solicitará además la creación de un segundo juzgado en Alicante para enjuiciar casos de violencia de género, que sería el número once de lo Penal, así como otro juzgado de lo Contencioso Administrativo para Elche. Del mismo modo, también se va a pedir la reconversión del actual juzgado de Violencia sobre la Mujer de Benidorm para que asuma también los asuntos del partido judicial de La Vila Joiosa. El Consell plantea cinco juzgados exclusivos especializados en violencia machista para la provincia de Alicante La creación de nuevos órganos judiciales para dar asistencia a las víctimas de violencia machista se iría completando con la puesta en marcha para 2023 de un nuevo juzgado especializado para Alcoy que asumiría también los casos del partido judicial de Ibi; así como otro en Elda, que extendería su jurisdicción a Villena. Por último, para la Vega Baja no está prevista la creación de más órganos o la agrupación a otros partidos judiciales, puesto que ya existen dos juzgados de malos tratos en Orihuela y en Torrevieja. El objetivo es que la violencia de género sea conocida exclusivamente por jueces y fiscales especializados en la materia, al considerar la Conselleria que la formación y la especialización aporta un compromiso mayor, al tiempo que más experiencia y excelencia, de manera que las víctimas puedan estar bien atendidas en todo momento.